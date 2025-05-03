В воскресенье, 4 мая, в 31-м туре российской Первой лиги встретятся «Ротор» и «Енисей». Игра состоится в Волгограде, начало – в 17:00 (мск).

«Ротор»

Команда Дениса Бояринцева набрала 41 очков и располагается на 9-й позиции в Первой лиге. «Ротор» добыл 9 побед, 14 раз сыграл вничью и потерпел 7 поражений, разница мячей – 25:23.

Последние результаты «Ротор» в Первой лиге:

«Енисей» набрал 42 очка и занимает 7-е место в таблице. Подопечные Андрея Тихонова добыли 12 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 12 поражений, разница мячей – 30:32.

Предыдущие результаты «Енисея» в Первой лиге:

26.04.25 СКА Хабаровск – «Енисей» – 1:2;

19.04.25 «Енисей» – «Чайка» – 0:0;

13.04.25 КАМАЗ – «Енисей» – 0:0.

Личные встречи 50% (6) 17% (2) 33% (4) 17 Забитых мячей 10 1.42 В среднем за матч 0.83 4:1 Крупнейшая победа 3:2 Самый результативный матч: 2:3 Самая крупная ничья: 1:1 Россия. Первая лига, 31 тур Ротор 3 : 0 Енисей Россия. Первая лига, 17 тур Енисей 2 : 0 Ротор Россия. ФНЛ, 34 тур Ротор 2 : 3 Енисей Россия. ФНЛ, 16 тур Енисей 1 : 1 Ротор Россия. ФНЛ, 21 тур Ротор 2 : 1 Енисей Россия. ФНЛ, 3 тур Енисей 0 : 3 Ротор Россия. ФНЛ, 29 тур Ротор 1 : 0 Енисей Россия. ФНЛ, 11 тур Енисей 1 : 0 Ротор Россия. ФНЛ, 38 тур Ротор 1 : 0 Енисей Россия. ФНЛ, 1 тур Енисей 1 : 4 Ротор Россия. ФНЛ, 26 тур Ротор 0 : 1 Енисей Россия. ФНЛ, 10 тур Енисей 0 : 0 Ротор

Прогноз на матч «Ротор» – «Енисей»

Матч середняков Первой лиги без серьезной мотивации. От вылета обе команды себя обезопасили, шансы на повышение в классе потеряли. Можно играть в свое удовольствие. Прогноз – 1:1 с коэффициентом 6.50.