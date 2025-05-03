В воскресенье, 4 мая, в 31-м туре российской Первой лиги встретятся «Ротор» и «Енисей». Игра состоится в Волгограде, начало – в 17:00 (мск).
«Ротор»
Команда Дениса Бояринцева набрала 41 очков и располагается на 9-й позиции в Первой лиге. «Ротор» добыл 9 побед, 14 раз сыграл вничью и потерпел 7 поражений, разница мячей – 25:23.
Последние результаты «Ротор» в Первой лиге:
- 27.04.25 «Арсенал» – «Ротор» – 1:1;
- 20.04.25 «Ротор» – «Тюмень» – 2:1;
- 13.04.25 «Черноморец» – «Ротор» – 1:1.
«Енисей»
«Енисей» набрал 42 очка и занимает 7-е место в таблице. Подопечные Андрея Тихонова добыли 12 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 12 поражений, разница мячей – 30:32.
Предыдущие результаты «Енисея» в Первой лиге:
- 26.04.25 СКА Хабаровск – «Енисей» – 1:2;
- 19.04.25 «Енисей» – «Чайка» – 0:0;
- 13.04.25 КАМАЗ – «Енисей» – 0:0.
Прогноз на матч «Ротор» – «Енисей»
Матч середняков Первой лиги без серьезной мотивации. От вылета обе команды себя обезопасили, шансы на повышение в классе потеряли. Можно играть в свое удовольствие. Прогноз – 1:1 с коэффициентом 6.50.