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Прогноз на точный счет матча «Ротор» – «Енисей»: ФНЛ, 4 мая 2025

03 мая 2025 13:00
Ротор - Енисей
04 мая 2025, воскресенье 17:00 | Россия. Первая лига, 31 тур
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6.5
Прогноз – 1:1 с коэффициентом 6.50
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В воскресенье, 4 мая, в 31-м туре российской Первой лиги встретятся «Ротор» и «Енисей». Игра состоится в Волгограде, начало – в 17:00 (мск).

«Ротор»

Команда Дениса Бояринцева набрала 41 очков и располагается на 9-й позиции в Первой лиге. «Ротор» добыл 9 побед, 14 раз сыграл вничью и потерпел 7 поражений, разница мячей – 25:23.

Последние результаты «Ротор» в Первой лиге:

«Енисей»

«Енисей» набрал 42 очка и занимает 7-е место в таблице. Подопечные Андрея Тихонова добыли 12 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 12 поражений, разница мячей – 30:32.

Предыдущие результаты «Енисея» в Первой лиге:

  • 26.04.25 СКА Хабаровск – «Енисей» – 1:2;
  • 19.04.25 «Енисей» – «Чайка» – 0:0;
  • 13.04.25 КАМАЗ – «Енисей» – 0:0.

Личные встречи
50% (6)
17% (2)
33% (4)
17
Забитых мячей
10
1.42
В среднем за матч
0.83
4:1
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Первая лига, 31 тур
Ротор
3 : 0
04.05.2025
Енисей
Россия. Первая лига, 17 тур
Енисей
2 : 0
02.11.2024
Ротор
Россия. ФНЛ, 34 тур
Ротор
2 : 3
24.04.2022
Енисей
Россия. ФНЛ, 16 тур
Енисей
1 : 1
09.10.2021
Ротор
Россия. ФНЛ, 21 тур
Ротор
2 : 1
03.11.2019
Енисей
Россия. ФНЛ, 3 тур
Енисей
0 : 3
20.07.2019
Ротор
Россия. ФНЛ, 29 тур
Ротор
1 : 0
24.03.2018
Енисей
Россия. ФНЛ, 11 тур
Енисей
1 : 0
02.09.2017
Ротор
Россия. ФНЛ, 38 тур
Ротор
1 : 0
15.05.2014
Енисей
Россия. ФНЛ, 1 тур
Енисей
1 : 4
07.07.2013
Ротор
Россия. ФНЛ, 26 тур
Ротор
0 : 1
01.04.2013
Енисей
Россия. ФНЛ, 10 тур
Енисей
0 : 0
06.09.2012
Ротор
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Прогноз на матч «Ротор» – «Енисей»

Матч середняков Первой лиги без серьезной мотивации. От вылета обе команды себя обезопасили, шансы на повышение в классе потеряли. Можно играть в свое удовольствие. Прогноз – 1:1 с коэффициентом 6.50.

6.5
Прогноз – 1:1 с коэффициентом 6.50
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Автор: Орлов Максим
Россия. Первая лига Енисей Ротор
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