4 мая на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» состоится центральный матч 34-го тура турецкой Суперлиги, в котором «Фенербахче» примет «Бешикташ». Хозяева продолжают погоню за чемпионским титулом, не проигрывая уже 17 матчей подряд, и остаются самой результативной командой турнира. «Бешикташ», несмотря на нестабильность в обороне, сохраняет хорошие шансы на место в еврокубках, демонстрируя атакующий футбол. Матч обещает быть зрелищным, с большим количеством голевых моментов.
«Фенербахче»
«Фенербахче» подходит к дерби в отличной форме. Команда забила 80 голов в 31 матче – лучший показатель лиги. За последние 5 матчей команда забила 14 мячей, пропустив 8. Лидер атаки Юссеф Эн-Несири набрал фантастическую форму, оформив 26 голов в 45 матчах сезона. Однако команда не отличается надежной обороной, пропуская в 6 последних матчах. Средняя результативность команды – 2.80 гола за игру. Форма дома стабильна: «Фенербахче» регулярно забивает минимум два гола на своем поле.
«Бешикташ»
«Бешикташ» переживает сложный сезон, но остается конкурентоспособным. Команда набрала 52 очка и забивает в среднем 1.60 гола за игру в последних 5 встречах. Лидер атаки Чиро Иммобиле отличился 18 раз за сезон. Проблемой остается оборона: «Бешикташ» пропускает в 9 матчах подряд, а среднее количество пропущенных – 1.60 за игру. В последних матчах команда действует агрессивно в атаке, но оставляет соперникам слишком много пространства. Несмотря на это, в гостях «Бешикташ» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей.
Факты о командах:
«Фенербахче»
- Не проигрывает в 17 последних матчах
- Забивает в 6 последних матчах
- Пропускает в 6 последних матчах
- В последних 5 играх забивает в среднем 2.80 гола
- В последних 5 играх пропускает в среднем 1.60 гола
«Бешикташ»
- Пропускает в 9 последних матчах
- Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей в гостях
- Забивает в 6 из 8 последних матчей
- В последних 5 играх забивает в среднем 1.60 гола
- В последних 5 играх пропускает в среднем 1.60 гола
Прогноз на матч «Фенербахче» – «Бешикташ»
Обе команды демонстрируют яркий атакующий футбол, но при этом имеют уязвимую оборону. «Фенербахче» будет владеть инициативой, опираясь на результативность Эн-Несири и поддержку трибун. «Бешикташ» способен найти свои моменты за счет контратак и стандартов. С большой вероятностью матч получится результативным, с голами обеих сторон.
Прогноз на точный счет: 3:1 в пользу «Фенербахче».
Рекомендованные ставки:
- Точный счет 3:1 в пользу «Фенербахче» – коэффициент 7.50
- Победа «Фенербахче» – коэффициент 1.85
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70