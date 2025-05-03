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Прогноз на точный счет матча «Фенербахче» – «Бешикташ»: Турция. Высшая лига, 4 мая 2025

03 мая 2025 11:34
Фенербахче - Бешикташ
04 мая 2025, воскресенье 19:00 | Турция. Суперлига, 34 тур
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7.5
Точный счет 3:1 в пользу «Фенербахче»
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4 мая на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» состоится центральный матч 34-го тура турецкой Суперлиги, в котором «Фенербахче» примет «Бешикташ». Хозяева продолжают погоню за чемпионским титулом, не проигрывая уже 17 матчей подряд, и остаются самой результативной командой турнира. «Бешикташ», несмотря на нестабильность в обороне, сохраняет хорошие шансы на место в еврокубках, демонстрируя атакующий футбол. Матч обещает быть зрелищным, с большим количеством голевых моментов.

«Фенербахче»

«Фенербахче» подходит к дерби в отличной форме. Команда забила 80 голов в 31 матче – лучший показатель лиги. За последние 5 матчей команда забила 14 мячей, пропустив 8. Лидер атаки Юссеф Эн-Несири набрал фантастическую форму, оформив 26 голов в 45 матчах сезона. Однако команда не отличается надежной обороной, пропуская в 6 последних матчах. Средняя результативность команды – 2.80 гола за игру. Форма дома стабильна: «Фенербахче» регулярно забивает минимум два гола на своем поле.

«Бешикташ»

«Бешикташ» переживает сложный сезон, но остается конкурентоспособным. Команда набрала 52 очка и забивает в среднем 1.60 гола за игру в последних 5 встречах. Лидер атаки Чиро Иммобиле отличился 18 раз за сезон. Проблемой остается оборона: «Бешикташ» пропускает в 9 матчах подряд, а среднее количество пропущенных – 1.60 за игру. В последних матчах команда действует агрессивно в атаке, но оставляет соперникам слишком много пространства. Несмотря на это, в гостях «Бешикташ» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей.

Факты о командах:

«Фенербахче»

  • Не проигрывает в 17 последних матчах
  • Забивает в 6 последних матчах
  • Пропускает в 6 последних матчах
  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.80 гола
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1.60 гола

«Бешикташ»

  • Пропускает в 9 последних матчах
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей в гостях
  • Забивает в 6 из 8 последних матчей
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.60 гола
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1.60 гола

Личные встречи
37% (13)
34% (12)
29% (10)
55
Забитых мячей
48
1.57
В среднем за матч
1.37
4:2
Крупнейшая победа
4:3
Самый результативный матч:  3:4
Самая крупная ничья:  3:3
Турция. Суперлига, 34 тур
Фенербахче
0 : 1
04.05.2025
Бешикташ
Турция. Суперлига, 15 тур
Бешикташ
1 : 0
07.12.2024
Фенербахче
Турция. Суперлига, 34 тур
Фенербахче
2 : 1
27.04.2024
Бешикташ
Турция. Суперлига, 15 тур
Бешикташ
1 : 3
09.12.2023
Фенербахче
Турция. Суперлига, 27 тур
Фенербахче
2 : 4
02.04.2023
Бешикташ
Турция. Суперлига, 8 тур
Бешикташ
0 : 0
02.10.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Бешикташ
1 : 1
08.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 17 тур
Фенербахче
2 : 2
19.12.2021
Бешикташ
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
1 : 1
21.03.2021
Фенербахче
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
3 : 4
29.11.2020
Бешикташ
Турция. Суперлига, 33 тур
Бешикташ
2 : 0
19.07.2020
Фенербахче
Турция. Суперлига, 16 тур
Фенербахче
3 : 1
22.12.2019
Бешикташ
Турция. Суперлига, 23 тур
Бешикташ
3 : 3
25.02.2019
Фенербахче
Турция. Суперлига, 6 тур
Фенербахче
1 : 1
24.09.2018
Бешикташ
Турция. Суперлига, 23 тур
Бешикташ
3 : 1
25.02.2018
Фенербахче
Турция. Суперлига, 6 тур
Фенербахче
2 : 1
23.09.2017
Бешикташ
Турция. Суперлига, 30 тур
Бешикташ
1 : 1
07.05.2017
Фенербахче
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
0 : 0
03.12.2016
Бешикташ
Турция. Суперлига, 23 тур
Фенербахче
2 : 0
29.02.2016
Бешикташ
Турция. Суперлига, 6 тур
Бешикташ
3 : 2
27.09.2015
Фенербахче
Турция. Супер-Лига, 25 тур
Фенербахче
1 : 0
22.03.2015
Бешикташ
Турция. Супер-Лига, 8 тур
Бешикташ
0 : 2
02.11.2014
Фенербахче
Турция. Супер-Лига, 30 тур
Бешикташ
1 : 1
20.04.2014
Фенербахче
Турция. Супер-Лига, 13 тур
Фенербахче
3 : 3
30.11.2013
Бешикташ
Турция. Супер-Лига, 24 тур
Бешикташ
3 : 2
03.03.2013
Фенербахче
Турция. Супер-Лига, 7 тур
Фенербахче
3 : 0
07.10.2012
Бешикташ
Турция. Плей-офф, 4 тур
Бешикташ
1 : 0
03.05.2012
Фенербахче
Турция. Плей-офф, 3 тур
Фенербахче
2 : 1
29.04.2012
Бешикташ
Турция. Супер-Лига, 25 тур
Фенербахче
2 : 0
05.02.2012
Бешикташ
Турция. Супер-Лига, 8 тур
Бешикташ
2 : 2
27.10.2011
Фенербахче
Турция. Супер-Лига, 22 тур
Бешикташ
2 : 4
20.02.2011
Фенербахче
Турция. Супер-Лига, 5 тур
Фенербахче
1 : 1
19.09.2010
Бешикташ
Чемпионат Турции, 30 тур
Фенербахче
1 : 0
18.04.2010
Бешикташ
Чемпионат Турции, 13 тур
Бешикташ
3 : 0
21.11.2009
Фенербахче
Суперкубок Турции,
Бешикташ
0 : 2
02.08.2009
Фенербахче
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Прогноз на матч «Фенербахче» – «Бешикташ»

Обе команды демонстрируют яркий атакующий футбол, но при этом имеют уязвимую оборону. «Фенербахче» будет владеть инициативой, опираясь на результативность Эн-Несири и поддержку трибун. «Бешикташ» способен найти свои моменты за счет контратак и стандартов. С большой вероятностью матч получится результативным, с голами обеих сторон.

Прогноз на точный счет: 3:1 в пользу «Фенербахче».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счет 3:1 в пользу «Фенербахче» – коэффициент 7.50
  • Победа «Фенербахче» – коэффициент 1.85
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70

7.5
Точный счет 3:1 в пользу «Фенербахче»
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Автор: Воронцов Егор
Турция. Суперлига Бешикташ Фенербахче
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