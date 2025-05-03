4 мая на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» состоится центральный матч 34-го тура турецкой Суперлиги, в котором «Фенербахче» примет «Бешикташ». Хозяева продолжают погоню за чемпионским титулом, не проигрывая уже 17 матчей подряд, и остаются самой результативной командой турнира. «Бешикташ», несмотря на нестабильность в обороне, сохраняет хорошие шансы на место в еврокубках, демонстрируя атакующий футбол. Матч обещает быть зрелищным, с большим количеством голевых моментов.

«Фенербахче»

«Фенербахче» подходит к дерби в отличной форме. Команда забила 80 голов в 31 матче – лучший показатель лиги. За последние 5 матчей команда забила 14 мячей, пропустив 8. Лидер атаки Юссеф Эн-Несири набрал фантастическую форму, оформив 26 голов в 45 матчах сезона. Однако команда не отличается надежной обороной, пропуская в 6 последних матчах. Средняя результативность команды – 2.80 гола за игру. Форма дома стабильна: «Фенербахче» регулярно забивает минимум два гола на своем поле.

«Бешикташ»

«Бешикташ» переживает сложный сезон, но остается конкурентоспособным. Команда набрала 52 очка и забивает в среднем 1.60 гола за игру в последних 5 встречах. Лидер атаки Чиро Иммобиле отличился 18 раз за сезон. Проблемой остается оборона: «Бешикташ» пропускает в 9 матчах подряд, а среднее количество пропущенных – 1.60 за игру. В последних матчах команда действует агрессивно в атаке, но оставляет соперникам слишком много пространства. Несмотря на это, в гостях «Бешикташ» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей.

Факты о командах:

«Фенербахче»

Не проигрывает в 17 последних матчах

Забивает в 6 последних матчах

Пропускает в 6 последних матчах

В последних 5 играх забивает в среднем 2.80 гола

В последних 5 играх пропускает в среднем 1.60 гола

«Бешикташ»

Пропускает в 9 последних матчах

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей в гостях

Забивает в 6 из 8 последних матчей

В последних 5 играх забивает в среднем 1.60 гола

В последних 5 играх пропускает в среднем 1.60 гола

Личные встречи 37% (13) 34% (12) 29% (10) 55 Забитых мячей 48 1.57 В среднем за матч 1.37 4:2 Крупнейшая победа 4:3 Самый результативный матч: 3:4 Самая крупная ничья: 3:3 Турция. Суперлига, 34 тур Фенербахче 0 : 1 Бешикташ Турция. Суперлига, 15 тур Бешикташ 1 : 0 Фенербахче Турция. Суперлига, 34 тур Фенербахче 2 : 1 Бешикташ Турция. Суперлига, 15 тур Бешикташ 1 : 3 Фенербахче Турция. Суперлига, 27 тур Фенербахче 2 : 4 Бешикташ Турция. Суперлига, 8 тур Бешикташ 0 : 0 Фенербахче Турция. Суперлига, 36 тур Бешикташ 1 : 1 Фенербахче Турция. Суперлига, 17 тур Фенербахче 2 : 2 Бешикташ Турция. Суперлига, 31 тур Бешикташ 1 : 1 Фенербахче Турция. Суперлига, 10 тур Фенербахче 3 : 4 Бешикташ Турция. Суперлига, 33 тур Бешикташ 2 : 0 Фенербахче Турция. Суперлига, 16 тур Фенербахче 3 : 1 Бешикташ Турция. Суперлига, 23 тур Бешикташ 3 : 3 Фенербахче Турция. Суперлига, 6 тур Фенербахче 1 : 1 Бешикташ Турция. Суперлига, 23 тур Бешикташ 3 : 1 Фенербахче Турция. Суперлига, 6 тур Фенербахче 2 : 1 Бешикташ Турция. Суперлига, 30 тур Бешикташ 1 : 1 Фенербахче Турция. Суперлига, 13 тур Фенербахче 0 : 0 Бешикташ Турция. Суперлига, 23 тур Фенербахче 2 : 0 Бешикташ Турция. Суперлига, 6 тур Бешикташ 3 : 2 Фенербахче Турция. Супер-Лига, 25 тур Фенербахче 1 : 0 Бешикташ Турция. Супер-Лига, 8 тур Бешикташ 0 : 2 Фенербахче Турция. Супер-Лига, 30 тур Бешикташ 1 : 1 Фенербахче Турция. Супер-Лига, 13 тур Фенербахче 3 : 3 Бешикташ Турция. Супер-Лига, 24 тур Бешикташ 3 : 2 Фенербахче Турция. Супер-Лига, 7 тур Фенербахче 3 : 0 Бешикташ Турция. Плей-офф, 4 тур Бешикташ 1 : 0 Фенербахче Турция. Плей-офф, 3 тур Фенербахче 2 : 1 Бешикташ Турция. Супер-Лига, 25 тур Фенербахче 2 : 0 Бешикташ Турция. Супер-Лига, 8 тур Бешикташ 2 : 2 Фенербахче Турция. Супер-Лига, 22 тур Бешикташ 2 : 4 Фенербахче Турция. Супер-Лига, 5 тур Фенербахче 1 : 1 Бешикташ Чемпионат Турции, 30 тур Фенербахче 1 : 0 Бешикташ Чемпионат Турции, 13 тур Бешикташ 3 : 0 Фенербахче Суперкубок Турции, Бешикташ 0 : 2 Фенербахче

Прогноз на матч «Фенербахче» – «Бешикташ»

Обе команды демонстрируют яркий атакующий футбол, но при этом имеют уязвимую оборону. «Фенербахче» будет владеть инициативой, опираясь на результативность Эн-Несири и поддержку трибун. «Бешикташ» способен найти свои моменты за счет контратак и стандартов. С большой вероятностью матч получится результативным, с голами обеих сторон.

Прогноз на точный счет: 3:1 в пользу «Фенербахче».

Рекомендованные ставки: