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Прогноз на точный счет матча «Балтика» – «Торпедо»: Первая Лига, 3 мая 2025

02 мая 2025 13:14
Балтика - Торпедо
03 мая 2025, суббота 19:00 | Россия. Первая лига, 31 тур
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3.3
Прогноз на точный счет – 1:1.
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В субботу, 3 мая, в 31-м туре российской Первой лиги сыграют «Балтика» и «Торпедо» Москва. Матч пройдет в Калининграде, начало – в 19:00 (мск).

«Балтика»

Команда Андрея Талалаева лидирует в Первой лиге, набрав 66 очков. «Балтика» добыла 19 побед, 9 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения, разница мячей – 50:17.

Последние результаты «Балтики» в Первой лиге:

  • 26.04.25 «Урал» – «Балтика» – 2:5;
  • 20.04.25 «Балтика» – «Сокол» – 1:1;
  • 13.04.25 «Балтика» – «Сочи» – 2:0.

«Торпедо»

«Торпедо» набрало 55 очков и занимает 2-е место в таблице. Подопечные Олега Кононова добыли 14 побед, 13 раз сыграли вничью и потерпели 3 поражения, разница мячей – 47:24.

Предыдущие результаты «Торпедо» в Первой лиге:

  • 27.04.25 «Алания» – «Торпедо» – 2:4;
  • 21.04.25 «Торпедо» – «Урал» – 1:1;
  • 12.04.25 «Чайка» – «Торпедо» – 2:1.

Личные встречи
21% (5)
46% (11)
33% (8)
23
Забитых мячей
27
0.96
В среднем за матч
1.13
4:0
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  0:4
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. Первая лига, 31 тур
Балтика
0 : 1
03.05.2025
Торпедо
Россия. Кубок, 5 раунд
Торпедо
0 : 4
16.10.2024
Балтика
Россия. Первая лига, 10 тур
Торпедо
2 : 1
16.09.2024
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Торпедо
2 : 2
12.03.2022
Балтика
Россия. ФНЛ, 9 тур
Балтика
1 : 1
05.09.2021
Торпедо
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 0
29.11.2020
Торпедо
Россия. ФНЛ, 5 тур
Торпедо
1 : 1
22.08.2020
Балтика
Россия. Кубок, 1/8 финала
Торпедо
1 : 0
31.10.2019
Балтика
Россия. ФНЛ, 20 тур
Балтика
1 : 1
27.10.2019
Торпедо
Россия. ФНЛ, 2 тур
Торпедо
2 : 0
13.07.2019
Балтика
Россия. ФНЛ, 30 тур
Балтика
0 : 0
04.04.2014
Торпедо
Россия. ФНЛ, 12 тур
Торпедо
1 : 0
05.09.2013
Балтика
Россия. ФНЛ, 34 тур
Балтика
3 : 1
25.05.2013
Торпедо
Россия. ФНЛ, 1 тур
Торпедо
1 : 1
10.07.2012
Балтика
Россия. ФНЛ, 26 тур
Балтика
0 : 3
06.09.2011
Торпедо
Россия. ФНЛ, 19 тур
Торпедо
4 : 0
11.07.2011
Балтика
Россия. Первый дивизион, 28 тур
Балтика
2 : 1
19.08.2008
Торпедо
Россия. Первый дивизион, 8 тур
Торпедо
0 : 2
29.04.2008
Балтика
Чемпионат России, 25 тур
Балтика
0 : 0
20.09.1998
Торпедо
Чемпионат России, 10 тур
Торпедо
0 : 0
03.06.1998
Балтика
Чемпионат России, 26 тур
Балтика
1 : 0
03.09.1997
Торпедо
Чемпионат России, 9 тур
Торпедо
1 : 0
10.05.1997
Балтика
Чемпионат России, 23 тур
Балтика
2 : 2
17.08.1996
Торпедо
Чемпионат России, 6 тур
Торпедо
2 : 2
06.04.1996
Балтика
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Прогноз на матч «Балтика» – «Торпедо»

«Балтика» гарантировала себе повышение в классе, а «Торпедо» ведет битву за 2-ю прямую путевку с «Сочи» и «Черноморцем». Мотивация гостей сыграет свою роль. Прогноз на точный счет – 1:1.

3.3
Прогноз на точный счет – 1:1.
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Автор: Бестужев Павел
Россия. Первая лига Торпедо Балтика
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