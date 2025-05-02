В субботу, 3 мая, в 31-м туре российской Первой лиги сыграют «Балтика» и «Торпедо» Москва. Матч пройдет в Калининграде, начало – в 19:00 (мск).

«Балтика»

Команда Андрея Талалаева лидирует в Первой лиге, набрав 66 очков. «Балтика» добыла 19 побед, 9 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения, разница мячей – 50:17.

Последние результаты «Балтики» в Первой лиге:

26.04.25 «Урал» – «Балтика» – 2:5;

20.04.25 «Балтика» – «Сокол» – 1:1;

13.04.25 «Балтика» – «Сочи» – 2:0.

«Торпедо»

«Торпедо» набрало 55 очков и занимает 2-е место в таблице. Подопечные Олега Кононова добыли 14 побед, 13 раз сыграли вничью и потерпели 3 поражения, разница мячей – 47:24.

Предыдущие результаты «Торпедо» в Первой лиге:

27.04.25 «Алания» – «Торпедо» – 2:4;

21.04.25 «Торпедо» – «Урал» – 1:1;

12.04.25 «Чайка» – «Торпедо» – 2:1.

Личные встречи 21% (5) 46% (11) 33% (8) 23 Забитых мячей 27 0.96 В среднем за матч 1.13 4:0 Крупнейшая победа 4:0 Самый результативный матч: 0:4 Самая крупная ничья: 2:2 Россия. Первая лига, 31 тур Балтика 0 : 1 Торпедо Россия. Кубок, 5 раунд Торпедо 0 : 4 Балтика Россия. Первая лига, 10 тур Торпедо 2 : 1 Балтика Россия. ФНЛ, 27 тур Торпедо 2 : 2 Балтика Россия. ФНЛ, 9 тур Балтика 1 : 1 Торпедо Россия. ФНЛ, 25 тур Балтика 0 : 0 Торпедо Россия. ФНЛ, 5 тур Торпедо 1 : 1 Балтика Россия. Кубок, 1/8 финала Торпедо 1 : 0 Балтика Россия. ФНЛ, 20 тур Балтика 1 : 1 Торпедо Россия. ФНЛ, 2 тур Торпедо 2 : 0 Балтика Россия. ФНЛ, 30 тур Балтика 0 : 0 Торпедо Россия. ФНЛ, 12 тур Торпедо 1 : 0 Балтика Россия. ФНЛ, 34 тур Балтика 3 : 1 Торпедо Россия. ФНЛ, 1 тур Торпедо 1 : 1 Балтика Россия. ФНЛ, 26 тур Балтика 0 : 3 Торпедо Россия. ФНЛ, 19 тур Торпедо 4 : 0 Балтика Россия. Первый дивизион, 28 тур Балтика 2 : 1 Торпедо Россия. Первый дивизион, 8 тур Торпедо 0 : 2 Балтика Чемпионат России, 25 тур Балтика 0 : 0 Торпедо Чемпионат России, 10 тур Торпедо 0 : 0 Балтика Чемпионат России, 26 тур Балтика 1 : 0 Торпедо Чемпионат России, 9 тур Торпедо 1 : 0 Балтика Чемпионат России, 23 тур Балтика 2 : 2 Торпедо Чемпионат России, 6 тур Торпедо 2 : 2 Балтика

Прогноз на матч «Балтика» – «Торпедо»

«Балтика» гарантировала себе повышение в классе, а «Торпедо» ведет битву за 2-ю прямую путевку с «Сочи» и «Черноморцем». Мотивация гостей сыграет свою роль. Прогноз на точный счет – 1:1.