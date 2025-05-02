В субботу, 3 мая, в 31-м туре российской Первой лиги сыграют «Балтика» и «Торпедо» Москва. Матч пройдет в Калининграде, начало – в 19:00 (мск).
«Балтика»
Команда Андрея Талалаева лидирует в Первой лиге, набрав 66 очков. «Балтика» добыла 19 побед, 9 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения, разница мячей – 50:17.
Последние результаты «Балтики» в Первой лиге:
- 26.04.25 «Урал» – «Балтика» – 2:5;
- 20.04.25 «Балтика» – «Сокол» – 1:1;
- 13.04.25 «Балтика» – «Сочи» – 2:0.
«Торпедо»
«Торпедо» набрало 55 очков и занимает 2-е место в таблице. Подопечные Олега Кононова добыли 14 побед, 13 раз сыграли вничью и потерпели 3 поражения, разница мячей – 47:24.
Предыдущие результаты «Торпедо» в Первой лиге:
- 27.04.25 «Алания» – «Торпедо» – 2:4;
- 21.04.25 «Торпедо» – «Урал» – 1:1;
- 12.04.25 «Чайка» – «Торпедо» – 2:1.
Прогноз на матч «Балтика» – «Торпедо»
«Балтика» гарантировала себе повышение в классе, а «Торпедо» ведет битву за 2-ю прямую путевку с «Сочи» и «Черноморцем». Мотивация гостей сыграет свою роль. Прогноз на точный счет – 1:1.