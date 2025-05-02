3 мая на стадионе «Мендисорроса» состоится матч 34 тура Ла Лиги между «Алавесом» и «Атлетико». Хозяева продолжают борьбу за сохранение места в Примере, находясь вблизи зоны вылета, а гости уверенно удерживают третью строчку и стремятся укрепить позиции в зоне Лиги чемпионов. «Алавес» набрал форму на финише сезона, но «Атлетико» демонстрирует высокую результативность, поэтому встреча обещает стать напряжeнной с акцентом на тактическую борьбу.

«Алавес»

«Алавес» занимает 17 место с 34 очками после 33 туров. Команда недавно обыграла «Реал Сосьедад» (1:0), продемонстрировав боевой характер. Лидером нападения остаeтся Кике Гарсия с 14 голами в 32 матчах. Однако в атаке команда остаeтся малорезультативной: всего 3 забитых мяча за 5 последних игр (0.60 гола за матч). Оборона действует относительно надeжно – 4 пропущенных мяча за 5 встреч (0.80 в среднем). В последних матчах «Алавес» демонстрировал собранность в защите, минимизируя ошибки у своих ворот.

«Атлетико»

«Атлетико» занимает 3 место с 66 очками, ведя борьбу за место в Лиге чемпионов. В прошлом туре команда разгромила «Райо Вальекано» 3:0, подтвердив высокий уровень. Лидером атаки является Хулиан Альварес с 27 голами в 50 матчах. В последних 5 играх команда забила 9 и пропустила 5 мячей (1.80 и 1.00 в среднем за матч). Несмотря на надeжность в обороне, команда пропускает в 6 из 8 последних матчей. «Атлетико» активно использует высокий прессинг и стандарты, благодаря чему сохраняет результативность даже в сложных матчах.

Факты о командах:

«Алавес»

Забивает в среднем 0.60 гола за матч (последние 5 игр).

Пропускает в среднем 0.80 гола за матч (последние 5 игр).

Забил 1 гол в 3 последних домашних матчах.

Победа над «Реал Сосьедад» (1:0) в последнем туре.

«Атлетико»

Забивает в среднем 1.80 гола за матч (последние 5 игр).

Пропускает в среднем 1.00 гола за матч (последние 5 игр).

Победа в 4 из 5 последних матчей.

Пропускает в 6 из 8 последних матчей.

Личные встречи 13% (2) 25% (4) 63% (10) 10 Забитых мячей 24 0.63 В среднем за матч 1.5 2:0 Крупнейшая победа 4:0 Самый результативный матч: 4:1 Самая крупная ничья: 1:1 Испания. Примера, 34 тур Алавес 0 : 0 Атлетико Испания. Примера, 14 тур Атлетико 2 : 1 Алавес Испания. Примера, 32 тур Алавес 2 : 0 Атлетико Испания. Примера, 11 тур Атлетико 2 : 1 Алавес Испания. Примера, 30 тур Атлетико 4 : 1 Алавес Испания. Примера, 7 тур Алавес 1 : 0 Атлетико Испания. Примера, 28 тур Атлетико 1 : 0 Алавес Испания. Примера, 17 тур Алавес 1 : 2 Атлетико Испания. Примера, 32 тур Атлетико 2 : 1 Алавес Испания. Примера, 11 тур Алавес 1 : 1 Атлетико Испания. Примера, 29 тур Алавес 0 : 4 Атлетико Испания. Примера, 15 тур Атлетико 3 : 0 Алавес Испания. Примера, 35 тур Алавес 0 : 1 Атлетико Испания. Примера, 16 тур Атлетико 1 : 0 Алавес Испания. Примера, 20 тур Алавес 0 : 0 Атлетико Испания. Примера, 1 тур Атлетико 1 : 1 Алавес

Прогноз на матч «Алавес» – «Атлетико»

«Алавес» показывает компактную игру в обороне, но атакующий потенциал остаeтся скромным. «Атлетико» стабильно забивает и демонстрирует результативность, однако не всегда играет «на ноль». Хозяева будут стараться сыграть надeжно, делая ставку на контратаки и стандарты, но класс гостей выше. Ожидается, что «Алавес» постарается продержаться как можно дольше, но давление «Атлетико» приведeт к голу. Игра пройдeт под контролем гостей, но хозяева могут воспользоваться моментом, чтобы забить.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Атлетико».

Рекомендованные ставки: