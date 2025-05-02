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Прогноз на точный счет матча «Алавес» – «Атлетико»: Ла Лига, 3 мая 2025

02 мая 2025 9:59
Алавес - Атлетико
03 мая 2025, суббота 15:00 | Испания. Примера, 34 тур
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8.5
Точный счёт 1:2 в пользу «Атлетико»
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3 мая на стадионе «Мендисорроса» состоится матч 34 тура Ла Лиги между «Алавесом» и «Атлетико». Хозяева продолжают борьбу за сохранение места в Примере, находясь вблизи зоны вылета, а гости уверенно удерживают третью строчку и стремятся укрепить позиции в зоне Лиги чемпионов. «Алавес» набрал форму на финише сезона, но «Атлетико» демонстрирует высокую результативность, поэтому встреча обещает стать напряжeнной с акцентом на тактическую борьбу.

«Алавес»

«Алавес» занимает 17 место с 34 очками после 33 туров. Команда недавно обыграла «Реал Сосьедад» (1:0), продемонстрировав боевой характер. Лидером нападения остаeтся Кике Гарсия с 14 голами в 32 матчах. Однако в атаке команда остаeтся малорезультативной: всего 3 забитых мяча за 5 последних игр (0.60 гола за матч). Оборона действует относительно надeжно – 4 пропущенных мяча за 5 встреч (0.80 в среднем). В последних матчах «Алавес» демонстрировал собранность в защите, минимизируя ошибки у своих ворот.

«Атлетико»

«Атлетико» занимает 3 место с 66 очками, ведя борьбу за место в Лиге чемпионов. В прошлом туре команда разгромила «Райо Вальекано» 3:0, подтвердив высокий уровень. Лидером атаки является Хулиан Альварес с 27 голами в 50 матчах. В последних 5 играх команда забила 9 и пропустила 5 мячей (1.80 и 1.00 в среднем за матч). Несмотря на надeжность в обороне, команда пропускает в 6 из 8 последних матчей. «Атлетико» активно использует высокий прессинг и стандарты, благодаря чему сохраняет результативность даже в сложных матчах.

Факты о командах:

«Алавес»

  • Забивает в среднем 0.60 гола за матч (последние 5 игр).
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за матч (последние 5 игр).
  • Забил 1 гол в 3 последних домашних матчах.
  • Победа над «Реал Сосьедад» (1:0) в последнем туре.

«Атлетико»

  • Забивает в среднем 1.80 гола за матч (последние 5 игр).
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за матч (последние 5 игр).
  • Победа в 4 из 5 последних матчей.
  • Пропускает в 6 из 8 последних матчей.

Личные встречи
13% (2)
25% (4)
63% (10)
10
Забитых мячей
24
0.63
В среднем за матч
1.5
2:0
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  4:1
Самая крупная ничья:  1:1
Испания. Примера, 34 тур
Алавес
0 : 0
03.05.2025
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Атлетико
2 : 1
23.11.2024
Алавес
Испания. Примера, 32 тур
Алавес
2 : 0
21.04.2024
Атлетико
Испания. Примера, 11 тур
Атлетико
2 : 1
29.10.2023
Алавес
Испания. Примера, 30 тур
Атлетико
4 : 1
02.04.2022
Алавес
Испания. Примера, 7 тур
Алавес
1 : 0
25.09.2021
Атлетико
Испания. Примера, 28 тур
Атлетико
1 : 0
21.03.2021
Алавес
Испания. Примера, 17 тур
Алавес
1 : 2
03.01.2021
Атлетико
Испания. Примера, 32 тур
Атлетико
2 : 1
27.06.2020
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Алавес
1 : 1
29.10.2019
Атлетико
Испания. Примера, 29 тур
Алавес
0 : 4
30.03.2019
Атлетико
Испания. Примера, 15 тур
Атлетико
3 : 0
08.12.2018
Алавес
Испания. Примера, 35 тур
Алавес
0 : 1
29.04.2018
Атлетико
Испания. Примера, 16 тур
Атлетико
1 : 0
16.12.2017
Алавес
Испания. Примера, 20 тур
Алавес
0 : 0
28.01.2017
Атлетико
Испания. Примера, 1 тур
Атлетико
1 : 1
21.08.2016
Алавес
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Прогноз на матч «Алавес» – «Атлетико»

«Алавес» показывает компактную игру в обороне, но атакующий потенциал остаeтся скромным. «Атлетико» стабильно забивает и демонстрирует результативность, однако не всегда играет «на ноль». Хозяева будут стараться сыграть надeжно, делая ставку на контратаки и стандарты, но класс гостей выше. Ожидается, что «Алавес» постарается продержаться как можно дольше, но давление «Атлетико» приведeт к голу. Игра пройдeт под контролем гостей, но хозяева могут воспользоваться моментом, чтобы забить.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Атлетико».

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Атлетико» – коэффициент 1.70
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
  • Индивидуальный тотал «Атлетико» больше 1.5 – коэффициент 1.90
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
  • Точный счeт 1:2 в пользу «Атлетико» – коэффициент 8.50

8.5
Точный счёт 1:2 в пользу «Атлетико»
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Автор: Мещеряков Денис
Испания. Примера Атлетико Алавес
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