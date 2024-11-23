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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Алавес
Атлетико - Алавес: обзор матча 23 ноября 2024
Атлетико
23.11.2024, суббота, 18:15
Испания. Примера, 14 тур
2 : 1
Завершен
Алавес
76'
А. Гризманн (П)
86'
А. Серлот
7'
Х. Гуриди (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико - Алавес
Желтая карточка
Р. Де Пауль
90'
+6
Желтая карточка
Х. Альварес
90'
+1
88'
Желтая карточка
Т. Конечны
88'
Замена
Стоичков
️️️️
М. Санчес
ГОЛ! 2:1!
А. Серлот
Пас отдал
Р. Де Пауль
86'
85'
Замена
Т. Конечны
️️️️
К. Мартин
85'
Замена
А. Седлар
️️️️
С. Моуриньо
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Гризманн
76'
73'
Замена
Т. Мартинес
️️️️
Кике
72'
Замена
М. Диарра
️️️️
Х. Гуриди
70'
Желтая карточка
М. Санчес
Замена
Р. Рикельме
️️️️
Коке
70'
Замена
Р. Де Пауль
️️️️
С. Лино
64'
Замена
Х. Альварес
️️️️
А. Корреа
59'
58'
Желтая карточка
А. Бланко
Замена
Д. Симеоне
️️️️
М. Льоренте
46'
Замена
А. Серлот
️️️️
Х. Галан
46'
Желтая карточка
А. Корреа
45'
+3
7'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Х. Гуриди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
28
Аксель Витсель
ЦП
14
Маркос Льоренте
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
6
Коке
(К)
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
5
Абдель Абкар
ЦЗ
6
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
8
Антонио Бланко
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
6
Андер Гевара
(К)
ЦП
7
Карлос Висенте
ПВ
77
Карлос Мартин
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Атлетико
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
8
Конор Галлахер
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Алавес
13
Адриан Родригес
ВР
25
Хесус Овоно
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
17
Томас Конечны
ЛВ
21
Абде Реббах
ЛВ
19
Хоан Хордан
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
19
Стоичков
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
3-4-2-1
13
Облак
22
Галан
2
Лангле
3
Аспиликуэта
28
Витсель
8
Барриос
6
Коке
14
Льоренте
16
Лино
10
Корреа
7
Гризманн
4-3-1-2
1
Сивера
14
Теналья
5
Абкар
6
Моуриньо
23
Санчес
8
Бланко
18
Гуриди
6
Гевара
7
Висенте
19
Кике
77
Мартин
16
Лино
7
Де Пауль
7
Де Пауль
16
Лино
14
Льоренте
20
Симеоне
20
Симеоне
14
Льоренте
6
Коке
17
Рикельме
17
Рикельме
6
Коке
22
Галан
9
Серлот
9
Серлот
22
Галан
10
Корреа
19
Альварес
19
Альварес
10
Корреа
18
Гуриди
24
Диарра
24
Диарра
18
Гуриди
6
Моуриньо
15
Седлар
15
Седлар
6
Моуриньо
77
Мартин
17
Конечны
17
Конечны
77
Мартин
23
Санчес
19
Стоичков
19
Стоичков
23
Санчес
19
Кике
11
Мартинес
11
Мартинес
19
Кике
Остались в запасе
Атлетико
Алавес
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
8
Конор Галлахер
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
13
Адриан Родригес
ВР
25
Хесус Овоно
ВР
5
Адриан Пика
ЦЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
21
Абде Реббах
ЛВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
8
Конор Галлахер
ЦП
Остались в запасе
13
Адриан Родригес
ВР
25
Хесус Овоно
ВР
5
Адриан Пика
ЦЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
21
Абде Реббах
ЛВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Атлетико - Алавес
4
4
Всего ударов по воротам
10
4
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
4
0
Нарушения
18
19
Офсайды
3
2
Количество передач
583
259
Сейвы
0
6
Точность передач %
85
67
Удары мимо ворот
1
1
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
6
1
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.64
0.83
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 23 тур
Барселона
- : -
02.12.2026
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
2 : 3
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Алавес
Испания. Примера, 15 тур
Алавес
- : -
04.12.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Реал
1 : 2
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Гарсия Вердура
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
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