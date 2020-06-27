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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Алавес
Атлетико - Алавес: обзор матча 27 июня 2020
Атлетико
27.06.2020, суббота, 23:00
Испания. Примера, 32 тур
2 : 1
Завершен
Алавес
59'
С. Ньигес
71'
Д. Коста (П)
90+3'
Хоселу (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Алавес
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Хоселу
Желтая карточка
Коке
90'
+2
86'
Замена
В. Камараса
️️️️
О. Бурк
78'
Замена
П. де ла Фуэнте
️️️️
П. Понс
78'
Замена
Л. Риоха
️️️️
А. Марин
Желтая карточка
С. Савич
75'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Коста
71'
Замена
Я. Карраско
️️️️
Ж. Феликс
65'
62'
Замена
Хоселу
️️️️
А. Видаль
62'
Замена
Р. Дуарте
️️️️
Э. Мендес
ГОЛ! 1:0!
С. Ньигес
Пас отдал
К. Триппьер
59'
58'
Желтая карточка
А. Марин
Замена
М. Льоренте
️️️️
А. Мората
57'
Замена
Д. Коста
️️️️
А. Корреа
57'
45'
Желтая карточка
П. Понс
Желтая карточка
Т. Парти
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Коке
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
79
Жоау Феликс
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
5
Тачи
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
8
Пере Понс
ОП
15
Любомир Фейса
ЦП
17
Абдаллахи Махмуд
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
3
Мануэль Санчес
ЛЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
10
Янник Карраско
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
20
Тони Мойя
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
18
Тома Лемар
АП
19
Диего Коста
ЦФ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Алавес
13
Роберто
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
11
Хосе Луис Родригес
ЛП
11
Луис Риоха
ЛВ
17
Борха Сайнс
ЛВ
17
Томас Пина
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
18
Паулино де ла Фуэнте
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
4-3-1-2
13
Облак
6
Лоди
15
Савич
20
Хименес
2
Триппьер
8
Ньигес
6
Коке
18
Парти
10
Корреа
21
Мората
79
Феликс
3-3-3-1
1
Пачеко
20
Агиррегабирия
5
Тачи
19
Эли
22
Видаль
8
Понс
3
Марин
7
Мендес
17
Махмуд
15
Фейса
7
Бурк
21
Мората
14
Льоренте
14
Льоренте
21
Мората
79
Феликс
10
Карраско
10
Карраско
79
Феликс
10
Корреа
19
Коста
19
Коста
10
Корреа
3
Марин
11
Риоха
11
Риоха
3
Марин
7
Мендес
5
Дуарте
5
Дуарте
7
Мендес
7
Бурк
6
Камараса
6
Камараса
7
Бурк
8
Понс
18
де ла Фуэнте
18
де ла Фуэнте
8
Понс
22
Видаль
13
Хоселу
13
Хоселу
22
Видаль
Остались в запасе
Атлетико
Алавес
3
Мануэль Санчес
ЛЗ
18
Тома Лемар
АП
1
Антонио Адан
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
20
Тони Мойя
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
7
Витоло
ЛВ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
17
Борха Сайнс
ЛВ
13
Роберто
ВР
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
11
Хосе Луис Родригес
ЛП
17
Томас Пина
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
Главный тренер
Асьер Гаритано
Остались в запасе
3
Мануэль Санчес
ЛЗ
18
Тома Лемар
АП
1
Антонио Адан
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
20
Тони Мойя
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
7
Витоло
ЛВ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Остались в запасе
17
Борха Сайнс
ЛВ
13
Роберто
ВР
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
11
Хосе Луис Родригес
ЛП
17
Томас Пина
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Асьер Гаритано
Статистика матча Атлетико - Алавес
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Информация о матче
Главный судья:
Марио Мелеро Лопес
(Малага)
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
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