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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Алавес
Атлетико - Алавес: обзор матча 29 октября 2023
Атлетико
29.10.2023, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 11 тур
2 : 1
Завершен
Алавес
26'
Р. Рикельме
45+1'
А. Мората
90+6'
А. Гевара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико - Алавес
90'
+6
ГОЛ! 2:1!
А. Гевара
Пас отдал
Я. Хаджи
85'
Желтая карточка
Я. Хаджи
84'
Замена
К. Бенавидес
️️️️
А. Бланко
Желтая карточка
Я. Облак
83'
Замена
С. Аспиликуэта
️️️️
Н. Молина
81'
Замена
Х. Хименес
️️️️
М. Эрмосо
81'
Желтая карточка
М. Эрмосо
73'
73'
Замена
Кике
️️️️
С. Омородион
72'
Желтая карточка
Р. Дуарте
Желтая карточка
М. Льоренте
71'
Замена
П. Барриос
️️️️
Р. Де Пауль
67'
Замена
А. Корреа
️️️️
А. Мората
67'
63'
Замена
А. Реббах
️️️️
Л. Риоха
63'
Замена
Я. Хаджи
️️️️
Х. Гуриди
Замена
М. Льоренте
️️️️
С. Ньигес
58'
46'
Замена
Х. Лопес
️️️️
А. Сола
ГОЛ! 2:0!
А. Мората
Пас отдал
Коке
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
Р. Рикельме
Пас отдал
А. Мората
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
28
Аксель Витсель
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
6
Коке
(К)
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
5
Рубен Дуарте
(К)
ЛЗ
5
Абдель Абкар
ЦЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
18
Хон Гуриди
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
8
Антонио Бланко
ЦП
9
Саму Омородион
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Атлетико
31
Антонио Гомис
ВР
13
Иво Грбич
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
Алавес
25
Хесус Овоно
ВР
13
Адриан Родригес
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
21
Абде Реббах
ЛВ
23
Карлос Бенавидес
ОП
24
Селу Диалло
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
70
Хебер Алькаин
ПВ
19
Кике
ЦФ
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
3-4-1-2
13
Облак
15
Савич
22
Эрмосо
20
Молина
28
Витсель
6
Коке
8
Ньигес
7
Де Пауль
17
Рикельме
21
Мората
7
Гризманн
3-2-3-1-1
1
Сивера
2
Горосабель
5
Абкар
15
Седлар
20
Сола
5
Дуарте
18
Гуриди
6
Гевара
8
Бланко
11
Риоха
9
Омородион
22
Эрмосо
20
Хименес
20
Хименес
22
Эрмосо
20
Молина
3
Аспиликуэта
3
Аспиликуэта
20
Молина
8
Ньигес
14
Льоренте
14
Льоренте
8
Ньигес
7
Де Пауль
8
Барриос
8
Барриос
7
Де Пауль
21
Мората
10
Корреа
10
Корреа
21
Мората
20
Сола
16
Лопес
16
Лопес
20
Сола
8
Бланко
23
Бенавидес
23
Бенавидес
8
Бланко
18
Гуриди
10
Хаджи
10
Хаджи
18
Гуриди
11
Риоха
21
Реббах
21
Реббах
11
Риоха
9
Омородион
19
Кике
19
Кике
9
Омородион
Остались в запасе
Атлетико
Алавес
31
Антонио Гомис
ВР
13
Иво Грбич
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
Главный тренер
Диего Симеоне
25
Хесус Овоно
ВР
13
Адриан Родригес
ВР
16
Рафа Марин
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
24
Селу Диалло
ЦП
70
Хебер Алькаин
ПВ
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
31
Антонио Гомис
ВР
13
Иво Грбич
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
Остались в запасе
25
Хесус Овоно
ВР
13
Адриан Родригес
ВР
16
Рафа Марин
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
24
Селу Диалло
ЦП
70
Хебер Алькаин
ПВ
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Атлетико - Алавес
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Муньис Руис
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
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