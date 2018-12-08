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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Алавес
Атлетико - Алавес: обзор матча 08 декабря 2018
Атлетико
08.12.2018, суббота, 15:00
Испания. Примера, 15 тур
3 : 0
Завершен
Алавес
25'
Н. Калинич
82'
А. Гризманн
87'
Родри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Алавес
90'
+2
Желтая карточка
В. Лагвардия
Желтая карточка
Ф. Монтеро
90'
+1
ГОЛ! 3:0!
Родри
87'
ГОЛ! 2:0!
А. Гризманн
82'
Желтая карточка
Т. Парти
79'
Желтая карточка
С. Ариас
58'
37'
Желтая карточка
Х. Наварро
ГОЛ! 1:0!
Н. Калинич
Пас отдал
С. Ариас
25'
Желтая карточка
А. Корреа
22'
16'
Желтая карточка
Т. Пина
15'
Желтая карточка
Х. Кальери
Желтая карточка
Н. Калинич
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
16
Родри
ОП
18
Томас Парти
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Анхель Корреа
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
24
Джони
ЛВ
19
Ману Гарсия
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
10
Желсон Мартинш
ПВ
32
Борха Морено
ЦФ
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
18
Бурги
ЛВ
5
Дарко Брашанац
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
17
Борха
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
3-1-2-2-2
13
Облак
21
Эрнандес
15
Савич
4
Ариас
16
Родри
18
Парти
8
Ньигес
18
Лемар
10
Корреа
9
Калинич
7
Гризманн
4-3-1-2
1
Пачеко
23
Наварро
20
Агиррегабирия
5
Лагвардия
5
Дуарте
19
Гарсия
17
Пина
22
Вакасо
24
Джони
9
Кальери
11
Гомес
Остались в запасе
Атлетико
Алавес
10
Желсон Мартинш
ПВ
1
Антонио Адан
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
32
Борха Морено
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Антонио Сивера
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
18
Бурги
ЛВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
17
Борха
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Остались в запасе
10
Желсон Мартинш
ПВ
1
Антонио Адан
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
32
Борха Морено
ЦФ
Остались в запасе
1
Антонио Сивера
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
18
Бурги
ЛВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
17
Борха
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Статистика матча Атлетико - Алавес
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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