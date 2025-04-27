28 апреля на стадионе «Марк Антонио Бентегоди» в Вероне пройдет матч 34-го тура Серии А между местной «Вероной» и «Кальяри». Обе команды находятся в нижней части таблицы и продолжают борьбу за выживание. «Верона» идет 14-й, «Кальяри» располагается на 16-й позиции, и каждая ошибка здесь может стоить места в высшем дивизионе Италии.

«Верона»

После 33 туров «Верона» набрала 32 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице. Команда в последнее время испытывает серьeзные трудности в атаке – за 5 последних матчей они забили лишь 2 гола, что в среднем составляет 0.4 гола за матч. В обороне «Верона» действует надeжно, пропустив также 2 гола за последние 5 встреч (0.4 гола за игру). Лучший бомбардир команды – Каспер Тенгстедт с 7 голами в 23 матчах. При этом «Верона» не может выиграть в 4 последних играх, но всe же регулярно набирает очки в матчах с равными по силе соперниками.

«Кальяри»

«Кальяри» после 33 туров имеет в активе 30 очков и занимает 16-е место. В последних 5 матчах команда забила 5 голов (1 гол за матч) и пропустила 6 (1.2 гола за матч). Лучший бомбардир команды – Роберто Пикколи, который забил 11 голов в 36 матчах. «Кальяри» не может выиграть в трeх последних матчах, а на выезде команда испытывает особенные трудности: они не побеждают в 7 гостевых матчах подряд в рамках Серии А.

Факты о командах

«Верона»

Не выигрывает в 4 последних матчах.

В последних 5 матчах забивает в среднем 0.4 гола за игру и пропускает 0.4.

Каспер Тенгстедт – лучший бомбардир с 7 голами в 23 матчах.

«Кальяри»

Не выигрывает в 3 последних матчах.

В последних 5 матчах забивает в среднем 1 гол за матч и пропускает 1.2.

Роберто Пикколи – лучший бомбардир с 11 голами в 36 матчах.

Личные встречи 50% (8) 25% (4) 25% (4) 19 Забитых мячей 13 1.19 В среднем за матч 0.81 2:1 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 1:2 Самая крупная ничья: 1:1 Италия. Серия А, 14 тур Кальяри 1 : 0 Верона Италия. Серия А, 30 тур Кальяри 1 : 1 Верона Италия. Серия А, 17 тур Верона 2 : 0 Кальяри Италия. Серия А, 35 тур Кальяри 1 : 2 Верона Италия. Серия А, 15 тур Верона 0 : 0 Кальяри Италия. Серия А, 29 тур Кальяри 0 : 2 Верона Италия. Серия А, 10 тур Верона 1 : 1 Кальяри Италия. Кубок, 1/16 финала Кальяри 2 : 1 Верона Италия. Серия А, 25 тур Верона 2 : 1 Кальяри Италия. Серия А, 6 тур Кальяри 1 : 1 Верона Италия. Серия А, 31 тур Верона 1 : 0 Кальяри Италия. Серия А, 12 тур Кальяри 2 : 1 Верона Италия. Серия А, 25 тур Кальяри 1 : 2 Верона Италия. Серия А, 6 тур Верона 1 : 0 Кальяри Италия. Серия А, 30 тур Кальяри 1 : 0 Верона Италия. Серия А, 11 тур Верона 2 : 1 Кальяри

Прогноз на матч «Верона» – «Кальяри»

Матч между «Вероной» и «Кальяри» обещает быть упорным и малорезультативным. Оба коллектива испытывают проблемы в атаке, но в обороне действуют более стабильно. «Верона» практически не пропускает в последних играх, а «Кальяри» выглядит уязвимым именно в выездных встречах. Ожидаем закрытую игру с минимальным количеством голов. При прочих равных «Верона» выглядит немного предпочтительнее благодаря более организованной обороне и поддержке домашних трибун.

Оптимальным выбором будет ставка на победу «Вероны» с минимальной разницей или на низкий тотал в матче.

Рекомендации для ставок: