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«Верона» – «Кальяри»: прогноз и ставки на матч 28 апреля 2025 с коэффициентом 2.05

27 апреля 2025 9:25
Верона - Кальяри
28 апр. 2025, понедельник 21:45 | Италия. Серия А, 34 тур
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2.05
Победа «Вероны» – коэффициент 2.05
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28 апреля на стадионе «Марк Антонио Бентегоди» в Вероне пройдет матч 34-го тура Серии А между местной «Вероной» и «Кальяри». Обе команды находятся в нижней части таблицы и продолжают борьбу за выживание. «Верона» идет 14-й, «Кальяри» располагается на 16-й позиции, и каждая ошибка здесь может стоить места в высшем дивизионе Италии.

«Верона»

После 33 туров «Верона» набрала 32 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице. Команда в последнее время испытывает серьeзные трудности в атаке – за 5 последних матчей они забили лишь 2 гола, что в среднем составляет 0.4 гола за матч. В обороне «Верона» действует надeжно, пропустив также 2 гола за последние 5 встреч (0.4 гола за игру). Лучший бомбардир команды – Каспер Тенгстедт с 7 голами в 23 матчах. При этом «Верона» не может выиграть в 4 последних играх, но всe же регулярно набирает очки в матчах с равными по силе соперниками.

«Кальяри»

«Кальяри» после 33 туров имеет в активе 30 очков и занимает 16-е место. В последних 5 матчах команда забила 5 голов (1 гол за матч) и пропустила 6 (1.2 гола за матч). Лучший бомбардир команды – Роберто Пикколи, который забил 11 голов в 36 матчах. «Кальяри» не может выиграть в трeх последних матчах, а на выезде команда испытывает особенные трудности: они не побеждают в 7 гостевых матчах подряд в рамках Серии А.

Факты о командах

«Верона»

  • Не выигрывает в 4 последних матчах.
  • В последних 5 матчах забивает в среднем 0.4 гола за игру и пропускает 0.4.
  • Каспер Тенгстедт – лучший бомбардир с 7 голами в 23 матчах.

«Кальяри»

  • Не выигрывает в 3 последних матчах.
  • В последних 5 матчах забивает в среднем 1 гол за матч и пропускает 1.2.
  • Роберто Пикколи – лучший бомбардир с 11 голами в 36 матчах.

Личные встречи
50% (8)
25% (4)
25% (4)
19
Забитых мячей
13
1.19
В среднем за матч
0.81
2:1
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  1:2
Самая крупная ничья:  1:1
Италия. Серия А, 14 тур
Кальяри
1 : 0
29.11.2024
Верона
Италия. Серия А, 30 тур
Кальяри
1 : 1
01.04.2024
Верона
Италия. Серия А, 17 тур
Верона
2 : 0
23.12.2023
Кальяри
Италия. Серия А, 35 тур
Кальяри
1 : 2
30.04.2022
Верона
Италия. Серия А, 15 тур
Верона
0 : 0
30.11.2021
Кальяри
Италия. Серия А, 29 тур
Кальяри
0 : 2
03.04.2021
Верона
Италия. Серия А, 10 тур
Верона
1 : 1
06.12.2020
Кальяри
Италия. Кубок, 1/16 финала
Кальяри
2 : 1
25.11.2020
Верона
Италия. Серия А, 25 тур
Верона
2 : 1
20.06.2020
Кальяри
Италия. Серия А, 6 тур
Кальяри
1 : 1
29.09.2019
Верона
Италия. Серия А, 31 тур
Верона
1 : 0
08.04.2018
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Кальяри
2 : 1
05.11.2017
Верона
Италия. Серия А, 25 тур
Кальяри
1 : 2
01.03.2015
Верона
Италия. Серия А, 6 тур
Верона
1 : 0
04.10.2014
Кальяри
Италия. Серия А, 30 тур
Кальяри
1 : 0
26.03.2014
Верона
Италия. Серия А, 11 тур
Верона
2 : 1
03.11.2013
Кальяри
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Прогноз на матч «Верона» – «Кальяри»

Матч между «Вероной» и «Кальяри» обещает быть упорным и малорезультативным. Оба коллектива испытывают проблемы в атаке, но в обороне действуют более стабильно. «Верона» практически не пропускает в последних играх, а «Кальяри» выглядит уязвимым именно в выездных встречах. Ожидаем закрытую игру с минимальным количеством голов. При прочих равных «Верона» выглядит немного предпочтительнее благодаря более организованной обороне и поддержке домашних трибун.

Оптимальным выбором будет ставка на победу «Вероны» с минимальной разницей или на низкий тотал в матче.

Рекомендации для ставок:

  • Победа «Вероны» – коэффициент 2.05
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90
  • Индивидуальный тотал «Вероны» больше 1.5 – коэффициент 2.30

2.05
Победа «Вероны» – коэффициент 2.05
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Автор: Воронцов Егор
Италия. Серия А Кальяри Верона
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