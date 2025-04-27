28 апреля на стадионе «Марк Антонио Бентегоди» в Вероне пройдет матч 34-го тура Серии А между местной «Вероной» и «Кальяри». Обе команды находятся в нижней части таблицы и продолжают борьбу за выживание. «Верона» идет 14-й, «Кальяри» располагается на 16-й позиции, и каждая ошибка здесь может стоить места в высшем дивизионе Италии.
«Верона»
После 33 туров «Верона» набрала 32 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице. Команда в последнее время испытывает серьeзные трудности в атаке – за 5 последних матчей они забили лишь 2 гола, что в среднем составляет 0.4 гола за матч. В обороне «Верона» действует надeжно, пропустив также 2 гола за последние 5 встреч (0.4 гола за игру). Лучший бомбардир команды – Каспер Тенгстедт с 7 голами в 23 матчах. При этом «Верона» не может выиграть в 4 последних играх, но всe же регулярно набирает очки в матчах с равными по силе соперниками.
«Кальяри»
«Кальяри» после 33 туров имеет в активе 30 очков и занимает 16-е место. В последних 5 матчах команда забила 5 голов (1 гол за матч) и пропустила 6 (1.2 гола за матч). Лучший бомбардир команды – Роберто Пикколи, который забил 11 голов в 36 матчах. «Кальяри» не может выиграть в трeх последних матчах, а на выезде команда испытывает особенные трудности: они не побеждают в 7 гостевых матчах подряд в рамках Серии А.
Факты о командах
«Верона»
- Не выигрывает в 4 последних матчах.
- В последних 5 матчах забивает в среднем 0.4 гола за игру и пропускает 0.4.
- Каспер Тенгстедт – лучший бомбардир с 7 голами в 23 матчах.
«Кальяри»
- Не выигрывает в 3 последних матчах.
- В последних 5 матчах забивает в среднем 1 гол за матч и пропускает 1.2.
- Роберто Пикколи – лучший бомбардир с 11 голами в 36 матчах.
Прогноз на матч «Верона» – «Кальяри»
Матч между «Вероной» и «Кальяри» обещает быть упорным и малорезультативным. Оба коллектива испытывают проблемы в атаке, но в обороне действуют более стабильно. «Верона» практически не пропускает в последних играх, а «Кальяри» выглядит уязвимым именно в выездных встречах. Ожидаем закрытую игру с минимальным количеством голов. При прочих равных «Верона» выглядит немного предпочтительнее благодаря более организованной обороне и поддержке домашних трибун.
Оптимальным выбором будет ставка на победу «Вероны» с минимальной разницей или на низкий тотал в матче.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Вероны» – коэффициент 2.05
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90
- Индивидуальный тотал «Вероны» больше 1.5 – коэффициент 2.30