27 апреля в рамках 33-го тура Турецкой Суперлиги на стадионе «Шенол Гюнеш» состоится важный матч между «Трабзонспором» и «Аланьяспором». Обе команды находятся в разных частях турнирной таблицы, и эта встреча имеет значительные ставки для обеих сторон. «Трабзонспор» борется за места в верхней части турнирной таблицы, а «Аланьяспор» стремится выбраться из зоны вылета.

«Трабзонспор»

«Трабзонспор» занимает 7-е место с 42 очками после 30 туров. В последних 5 играх команда продемонстрировала хорошую результативность, забив 9 голов, что в среднем составляет 1.8 гола за матч. В последних трех играх «Трабзонспор» не пропустил ни одного гола, что подтверждает улучшение их оборонительных действий. Лучший бомбардир команды – Симон Банза, который забил 21 гол в 31 матче. Также стоит отметить, что «Трабзонспор» побеждает в 3 последних очных матчах дома, что дает им уверенность в предстоящей встрече.

«Аланьяспор»

«Аланьяспор» набрал 34 очка и занимает 15-е место в таблице после 30 туров. Команда испытывает трудности, особенно в выездных играх. В последних 5 играх «Аланьяспор» забил всего 4 гола, что составляет 0.8 гола за матч, при этом пропустил 7 голов (в среднем 1.4 гола за матч). В последних трех выездных матчах команда потерпела поражения, что указывает на их проблемы на чужом поле. Лучший бомбардир команды – Серхио Кордова, который забил 9 голов в 33 матчах, однако он не может тянуть команду на себе в текущей ситуации.

Факты о командах

«Трабзонспор»

Побеждает в 3 последних матчах против «Аланьяспора» дома.

В последних 5 играх забивает 1.8 гола за матч и пропускает 1.2.

Не пропускает в 3 последних матчах.

Симон Банза – лучший бомбардир с 21 голом в 31 матче.

«Аланьяспор»

Проигрывает в 3 последних выездных матчах.

В последних 5 играх забивает в среднем 0.8 гола за матч и пропускает 1.4.

Проблемы в атаке и защите на выезде.

Личные встречи 29% (5) 24% (4) 47% (8) 23 Забитых мячей 29 1.35 В среднем за матч 1.71 5:1 Крупнейшая победа 5:0 Самый результативный матч: 3:4 Самая крупная ничья: 2:2 Турция. Суперлига, 14 тур Аланьяспор 2 : 1 Трабзонспор Турция. Суперлига, 28 тур Аланьяспор 3 : 1 Трабзонспор Турция. Суперлига, 9 тур Трабзонспор 1 : 0 Аланьяспор Турция. Суперлига, 37 тур Трабзонспор 5 : 1 Аланьяспор Турция. Суперлига, 18 тур Аланьяспор 5 : 0 Трабзонспор Турция. Суперлига, 26 тур Аланьяспор 0 : 4 Трабзонспор Турция. Суперлига, 7 тур Трабзонспор 1 : 1 Аланьяспор Турция. Суперлига, 29 тур Трабзонспор 1 : 3 Аланьяспор Турция. Суперлига, 8 тур Аланьяспор 1 : 1 Трабзонспор Турция. Суперлига, 28 тур Аланьяспор 2 : 2 Трабзонспор Турция. Суперлига, 11 тур Трабзонспор 1 : 0 Аланьяспор Турция. Суперлига, 22 тур Трабзонспор 0 : 2 Аланьяспор Турция. Суперлига, 5 тур Аланьяспор 1 : 0 Трабзонспор Турция. Суперлига, 23 тур Аланьяспор 1 : 2 Трабзонспор Турция. Суперлига, 6 тур Трабзонспор 3 : 4 Аланьяспор Турция. Суперлига, 21 тур Трабзонспор 0 : 0 Аланьяспор Турция. Суперлига, 4 тур Аланьяспор 3 : 0 Трабзонспор

Прогноз на матч «Трабзонспор» – «Аланьяспор»

«Трабзонспор» выглядит явным фаворитом встречи. Команда демонстрирует хорошую форму как в атаке, так и в обороне, особенно дома, где они не проигрывают в последних трех матчах против «Аланьяспора». В то время как «Аланьяспор» испытывает значительные проблемы в выездных играх, а их защита оставляет желать лучшего.

«Трабзонспор» будет использовать свой домашний стадион и стабильную атакующую линию для того, чтобы контролировать матч и одержать победу. «Аланьяспор» же, несмотря на попытки атаковать, вряд ли сможет создать серьезные угрозы, учитывая их недавнюю форму на выезде и слабую оборону.

Рекомендации для ставок: