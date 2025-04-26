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«Трабзонспор» – «Аланьяспор»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2025 с коэффициентом 2.00

26 апреля 2025 13:42
Трабзонспор - Аланьяспор
27 апр. 2025, воскресенье 16:00 | Турция. Суперлига, 33 тур
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2.0
Победа «Трабзонспора» – коэффициент 2.00
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27 апреля в рамках 33-го тура Турецкой Суперлиги на стадионе «Шенол Гюнеш» состоится важный матч между «Трабзонспором» и «Аланьяспором». Обе команды находятся в разных частях турнирной таблицы, и эта встреча имеет значительные ставки для обеих сторон. «Трабзонспор» борется за места в верхней части турнирной таблицы, а «Аланьяспор» стремится выбраться из зоны вылета.

«Трабзонспор»

«Трабзонспор» занимает 7-е место с 42 очками после 30 туров. В последних 5 играх команда продемонстрировала хорошую результативность, забив 9 голов, что в среднем составляет 1.8 гола за матч. В последних трех играх «Трабзонспор» не пропустил ни одного гола, что подтверждает улучшение их оборонительных действий. Лучший бомбардир команды – Симон Банза, который забил 21 гол в 31 матче. Также стоит отметить, что «Трабзонспор» побеждает в 3 последних очных матчах дома, что дает им уверенность в предстоящей встрече.

«Аланьяспор»

«Аланьяспор» набрал 34 очка и занимает 15-е место в таблице после 30 туров. Команда испытывает трудности, особенно в выездных играх. В последних 5 играх «Аланьяспор» забил всего 4 гола, что составляет 0.8 гола за матч, при этом пропустил 7 голов (в среднем 1.4 гола за матч). В последних трех выездных матчах команда потерпела поражения, что указывает на их проблемы на чужом поле. Лучший бомбардир команды – Серхио Кордова, который забил 9 голов в 33 матчах, однако он не может тянуть команду на себе в текущей ситуации.

Факты о командах

«Трабзонспор»

  • Побеждает в 3 последних матчах против «Аланьяспора» дома.
  • В последних 5 играх забивает 1.8 гола за матч и пропускает 1.2.
  • Не пропускает в 3 последних матчах.
  • Симон Банза – лучший бомбардир с 21 голом в 31 матче.

«Аланьяспор»

  • Проигрывает в 3 последних выездных матчах.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.8 гола за матч и пропускает 1.4.
  • Проблемы в атаке и защите на выезде.

Личные встречи
29% (5)
24% (4)
47% (8)
23
Забитых мячей
29
1.35
В среднем за матч
1.71
5:1
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч:  3:4
Самая крупная ничья:  2:2
Турция. Суперлига, 14 тур
Аланьяспор
2 : 1
30.11.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 28 тур
Аланьяспор
3 : 1
04.03.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Трабзонспор
1 : 0
23.10.2023
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Трабзонспор
5 : 1
03.06.2023
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 18 тур
Аланьяспор
5 : 0
09.01.2023
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 26 тур
Аланьяспор
0 : 4
20.02.2022
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Трабзонспор
1 : 1
27.09.2021
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 29 тур
Трабзонспор
1 : 3
08.03.2021
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Аланьяспор
1 : 1
07.11.2020
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 28 тур
Аланьяспор
2 : 2
22.06.2020
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Трабзонспор
1 : 0
10.11.2019
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 22 тур
Трабзонспор
0 : 2
17.02.2019
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Аланьяспор
1 : 0
17.09.2018
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 23 тур
Аланьяспор
1 : 2
24.02.2018
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Трабзонспор
3 : 4
22.09.2017
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 21 тур
Трабзонспор
0 : 0
20.02.2017
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 4 тур
Аланьяспор
3 : 0
17.09.2016
Трабзонспор
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Прогноз на матч «Трабзонспор» – «Аланьяспор»

«Трабзонспор» выглядит явным фаворитом встречи. Команда демонстрирует хорошую форму как в атаке, так и в обороне, особенно дома, где они не проигрывают в последних трех матчах против «Аланьяспора». В то время как «Аланьяспор» испытывает значительные проблемы в выездных играх, а их защита оставляет желать лучшего.

«Трабзонспор» будет использовать свой домашний стадион и стабильную атакующую линию для того, чтобы контролировать матч и одержать победу. «Аланьяспор» же, несмотря на попытки атаковать, вряд ли сможет создать серьезные угрозы, учитывая их недавнюю форму на выезде и слабую оборону.

Рекомендации для ставок:

  • Победа «Трабзонспора» – коэффициент 2.00
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10
  • Оба забьют – Нет – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Трабзонспора» больше 1.5 – коэффициент 2.20

2.0
Победа «Трабзонспора» – коэффициент 2.00
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Автор: Бестужев Павел
Турция. Суперлига Аланьяспор Трабзонспор
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