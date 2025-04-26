27 апреля в рамках 33-го тура Турецкой Суперлиги на стадионе «Шенол Гюнеш» состоится важный матч между «Трабзонспором» и «Аланьяспором». Обе команды находятся в разных частях турнирной таблицы, и эта встреча имеет значительные ставки для обеих сторон. «Трабзонспор» борется за места в верхней части турнирной таблицы, а «Аланьяспор» стремится выбраться из зоны вылета.
«Трабзонспор»
«Трабзонспор» занимает 7-е место с 42 очками после 30 туров. В последних 5 играх команда продемонстрировала хорошую результативность, забив 9 голов, что в среднем составляет 1.8 гола за матч. В последних трех играх «Трабзонспор» не пропустил ни одного гола, что подтверждает улучшение их оборонительных действий. Лучший бомбардир команды – Симон Банза, который забил 21 гол в 31 матче. Также стоит отметить, что «Трабзонспор» побеждает в 3 последних очных матчах дома, что дает им уверенность в предстоящей встрече.
«Аланьяспор»
«Аланьяспор» набрал 34 очка и занимает 15-е место в таблице после 30 туров. Команда испытывает трудности, особенно в выездных играх. В последних 5 играх «Аланьяспор» забил всего 4 гола, что составляет 0.8 гола за матч, при этом пропустил 7 голов (в среднем 1.4 гола за матч). В последних трех выездных матчах команда потерпела поражения, что указывает на их проблемы на чужом поле. Лучший бомбардир команды – Серхио Кордова, который забил 9 голов в 33 матчах, однако он не может тянуть команду на себе в текущей ситуации.
Факты о командах
«Трабзонспор»
- Побеждает в 3 последних матчах против «Аланьяспора» дома.
- В последних 5 играх забивает 1.8 гола за матч и пропускает 1.2.
- Не пропускает в 3 последних матчах.
- Симон Банза – лучший бомбардир с 21 голом в 31 матче.
«Аланьяспор»
- Проигрывает в 3 последних выездных матчах.
- В последних 5 играх забивает в среднем 0.8 гола за матч и пропускает 1.4.
- Проблемы в атаке и защите на выезде.
Прогноз на матч «Трабзонспор» – «Аланьяспор»
«Трабзонспор» выглядит явным фаворитом встречи. Команда демонстрирует хорошую форму как в атаке, так и в обороне, особенно дома, где они не проигрывают в последних трех матчах против «Аланьяспора». В то время как «Аланьяспор» испытывает значительные проблемы в выездных играх, а их защита оставляет желать лучшего.
«Трабзонспор» будет использовать свой домашний стадион и стабильную атакующую линию для того, чтобы контролировать матч и одержать победу. «Аланьяспор» же, несмотря на попытки атаковать, вряд ли сможет создать серьезные угрозы, учитывая их недавнюю форму на выезде и слабую оборону.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Трабзонспора» – коэффициент 2.00
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10
- Оба забьют – Нет – коэффициент 1.85
- Индивидуальный тотал «Трабзонспора» больше 1.5 – коэффициент 2.20