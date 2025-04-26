28 апреля 2025 года на стадионе «Марк Антонио Бентегоди» состоится матч 34-го тура Серии А, в котором «Верона» примет «Кальяри». Обе команды находятся в середине турнирной таблицы, и каждый из них будет бороться за важные очки в преддверии концовки сезона.
«Верона»
«Верона» набрала 32 очка после 33 туров и занимает 14 место в турнирной таблице. Команда не может выиграть в 4 последних матчах Серии А, что указывает на некоторые проблемы в игре. В последних 5 матчах «Верона» забила 2 гола и пропустила 2, что свидетельствует о слабой результативности, но относительно стабильной обороне. Лучший бомбардир команды – Каспер Тенгстедт, который забил 7 голов в 23 матчах. В последних матчах «Верона» забивает в среднем 0.4 гола за игру, что является одним из самых низких показателей среди команд Серии А.
На своем стадионе «Верона» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей против «Кальяри», что дает дополнительную уверенность команде в предстоящем поединке.
«Кальяри»
«Кальяри» с 30 очками занимает 16 место в турнирной таблице. В последних 5 играх команда забила 5 голов и пропустила 6. Хотя «Кальяри» показывал неплохие результаты в атаке, их оборона оставляет желать лучшего, пропуская в среднем 1.2 гола за игру. Лучший бомбардир команды – Роберто Пикколи (11 голов в 36 матчах). «Кальяри» не может выиграть в 7 последних матчах в гостях, что серьезно осложняет их шансы на успешный исход в предстоящем поединке.
Выездная форма «Кальяри» оставляет много вопросов, и именно на это они должны обратить внимание в будущем, если планируют бороться за выживание.
Факты о командах
«Верона»
- В последних 5 играх забивает в среднем 0.4 гола за матч, пропускает 0.4 гола.
- Не выигрывает в последних 4 матчах.
- Каспер Тенгстедт – лучший бомбардир (7 голов в 23 матчах).
«Кальяри»
- В последних 5 играх забивает в среднем 1.0 гола за матч, пропускает 1.2 гола.
- Не выигрывает в 7 последних выездных матчах.
- Роберто Пикколи – лучший бомбардир (11 голов в 36 матчах).
Прогноз на матч «Верона» – «Кальяри»
«Верона» имеет определенные проблемы с атакой, но их стабильность в обороне позволяет надеяться на положительный исход против команды, которая плохо выступает в гостевых матчах. Несмотря на слабую результативность, «Верона» будет искать возможность для победы на своем поле, тем более что «Кальяри» испытывает серьезные проблемы в выездных играх.
«Кальяри», несмотря на хорошую форму в атаке, не способен стабильно показывать свою игру на выезде, что делает их крайне уязвимыми в этом матче. Вероятно, они забьют, но победить им будет трудно.
С учетом текущей формы обеих команд, наибольшую вероятность имеет победа «Вероны», но возможен также вариант, при котором обе команды смогут отличиться.
Рекомендации:
- Победа «Вероны» – коэффициент 2.6
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.05
- Индивидуальный тотал «Вероны» больше 1.5 – коэффициент 2.00
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.30