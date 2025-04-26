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«Верона» – «Кальяри»: прогноз и ставки на матч 28 апреля 2025 с коэффициентом 2.6

26 апреля 2025 9:02
Верона - Кальяри
28 апр. 2025, понедельник 21:45 | Италия. Серия А, 34 тур
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2.6
Победа «Вероны» – коэффициент 2.6
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28 апреля 2025 года на стадионе «Марк Антонио Бентегоди» состоится матч 34-го тура Серии А, в котором «Верона» примет «Кальяри». Обе команды находятся в середине турнирной таблицы, и каждый из них будет бороться за важные очки в преддверии концовки сезона.

«Верона»

«Верона» набрала 32 очка после 33 туров и занимает 14 место в турнирной таблице. Команда не может выиграть в 4 последних матчах Серии А, что указывает на некоторые проблемы в игре. В последних 5 матчах «Верона» забила 2 гола и пропустила 2, что свидетельствует о слабой результативности, но относительно стабильной обороне. Лучший бомбардир команды – Каспер Тенгстедт, который забил 7 голов в 23 матчах. В последних матчах «Верона» забивает в среднем 0.4 гола за игру, что является одним из самых низких показателей среди команд Серии А.

На своем стадионе «Верона» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей против «Кальяри», что дает дополнительную уверенность команде в предстоящем поединке.

«Кальяри»

«Кальяри» с 30 очками занимает 16 место в турнирной таблице. В последних 5 играх команда забила 5 голов и пропустила 6. Хотя «Кальяри» показывал неплохие результаты в атаке, их оборона оставляет желать лучшего, пропуская в среднем 1.2 гола за игру. Лучший бомбардир команды – Роберто Пикколи (11 голов в 36 матчах). «Кальяри» не может выиграть в 7 последних матчах в гостях, что серьезно осложняет их шансы на успешный исход в предстоящем поединке.

Выездная форма «Кальяри» оставляет много вопросов, и именно на это они должны обратить внимание в будущем, если планируют бороться за выживание.

Факты о командах

«Верона»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.4 гола за матч, пропускает 0.4 гола.
  • Не выигрывает в последних 4 матчах.
  • Каспер Тенгстедт – лучший бомбардир (7 голов в 23 матчах).

«Кальяри»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.0 гола за матч, пропускает 1.2 гола.
  • Не выигрывает в 7 последних выездных матчах.
  • Роберто Пикколи – лучший бомбардир (11 голов в 36 матчах).

Личные встречи
50% (8)
25% (4)
25% (4)
19
Забитых мячей
13
1.19
В среднем за матч
0.81
2:1
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  1:2
Самая крупная ничья:  1:1
Италия. Серия А, 14 тур
Кальяри
1 : 0
29.11.2024
Верона
Италия. Серия А, 30 тур
Кальяри
1 : 1
01.04.2024
Верона
Италия. Серия А, 17 тур
Верона
2 : 0
23.12.2023
Кальяри
Италия. Серия А, 35 тур
Кальяри
1 : 2
30.04.2022
Верона
Италия. Серия А, 15 тур
Верона
0 : 0
30.11.2021
Кальяри
Италия. Серия А, 29 тур
Кальяри
0 : 2
03.04.2021
Верона
Италия. Серия А, 10 тур
Верона
1 : 1
06.12.2020
Кальяри
Италия. Кубок, 1/16 финала
Кальяри
2 : 1
25.11.2020
Верона
Италия. Серия А, 25 тур
Верона
2 : 1
20.06.2020
Кальяри
Италия. Серия А, 6 тур
Кальяри
1 : 1
29.09.2019
Верона
Италия. Серия А, 31 тур
Верона
1 : 0
08.04.2018
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Кальяри
2 : 1
05.11.2017
Верона
Италия. Серия А, 25 тур
Кальяри
1 : 2
01.03.2015
Верона
Италия. Серия А, 6 тур
Верона
1 : 0
04.10.2014
Кальяри
Италия. Серия А, 30 тур
Кальяри
1 : 0
26.03.2014
Верона
Италия. Серия А, 11 тур
Верона
2 : 1
03.11.2013
Кальяри
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Прогноз на матч «Верона» – «Кальяри»

«Верона» имеет определенные проблемы с атакой, но их стабильность в обороне позволяет надеяться на положительный исход против команды, которая плохо выступает в гостевых матчах. Несмотря на слабую результативность, «Верона» будет искать возможность для победы на своем поле, тем более что «Кальяри» испытывает серьезные проблемы в выездных играх.

«Кальяри», несмотря на хорошую форму в атаке, не способен стабильно показывать свою игру на выезде, что делает их крайне уязвимыми в этом матче. Вероятно, они забьют, но победить им будет трудно.

С учетом текущей формы обеих команд, наибольшую вероятность имеет победа «Вероны», но возможен также вариант, при котором обе команды смогут отличиться.

Рекомендации:

  • Победа «Вероны» – коэффициент 2.6
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.05
  • Индивидуальный тотал «Вероны» больше 1.5 – коэффициент 2.00
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.30

2.6
Победа «Вероны» – коэффициент 2.6
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Автор: Орлов Максим
Италия. Серия А Кальяри Верона
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