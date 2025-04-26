28 апреля 2025 года на стадионе «Марк Антонио Бентегоди» состоится матч 34-го тура Серии А, в котором «Верона» примет «Кальяри». Обе команды находятся в середине турнирной таблицы, и каждый из них будет бороться за важные очки в преддверии концовки сезона.

«Верона»

«Верона» набрала 32 очка после 33 туров и занимает 14 место в турнирной таблице. Команда не может выиграть в 4 последних матчах Серии А, что указывает на некоторые проблемы в игре. В последних 5 матчах «Верона» забила 2 гола и пропустила 2, что свидетельствует о слабой результативности, но относительно стабильной обороне. Лучший бомбардир команды – Каспер Тенгстедт, который забил 7 голов в 23 матчах. В последних матчах «Верона» забивает в среднем 0.4 гола за игру, что является одним из самых низких показателей среди команд Серии А.

На своем стадионе «Верона» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей против «Кальяри», что дает дополнительную уверенность команде в предстоящем поединке.

«Кальяри»

«Кальяри» с 30 очками занимает 16 место в турнирной таблице. В последних 5 играх команда забила 5 голов и пропустила 6. Хотя «Кальяри» показывал неплохие результаты в атаке, их оборона оставляет желать лучшего, пропуская в среднем 1.2 гола за игру. Лучший бомбардир команды – Роберто Пикколи (11 голов в 36 матчах). «Кальяри» не может выиграть в 7 последних матчах в гостях, что серьезно осложняет их шансы на успешный исход в предстоящем поединке.

Выездная форма «Кальяри» оставляет много вопросов, и именно на это они должны обратить внимание в будущем, если планируют бороться за выживание.

Факты о командах

«Верона»

В последних 5 играх забивает в среднем 0.4 гола за матч, пропускает 0.4 гола.

Не выигрывает в последних 4 матчах.

Каспер Тенгстедт – лучший бомбардир (7 голов в 23 матчах).

«Кальяри»

В последних 5 играх забивает в среднем 1.0 гола за матч, пропускает 1.2 гола.

Не выигрывает в 7 последних выездных матчах.

Роберто Пикколи – лучший бомбардир (11 голов в 36 матчах).

Личные встречи 50% (8) 25% (4) 25% (4) 19 Забитых мячей 13 1.19 В среднем за матч 0.81 2:1 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 1:2 Самая крупная ничья: 1:1 Италия. Серия А, 14 тур Кальяри 1 : 0 Верона Италия. Серия А, 30 тур Кальяри 1 : 1 Верона Италия. Серия А, 17 тур Верона 2 : 0 Кальяри Италия. Серия А, 35 тур Кальяри 1 : 2 Верона Италия. Серия А, 15 тур Верона 0 : 0 Кальяри Италия. Серия А, 29 тур Кальяри 0 : 2 Верона Италия. Серия А, 10 тур Верона 1 : 1 Кальяри Италия. Кубок, 1/16 финала Кальяри 2 : 1 Верона Италия. Серия А, 25 тур Верона 2 : 1 Кальяри Италия. Серия А, 6 тур Кальяри 1 : 1 Верона Италия. Серия А, 31 тур Верона 1 : 0 Кальяри Италия. Серия А, 12 тур Кальяри 2 : 1 Верона Италия. Серия А, 25 тур Кальяри 1 : 2 Верона Италия. Серия А, 6 тур Верона 1 : 0 Кальяри Италия. Серия А, 30 тур Кальяри 1 : 0 Верона Италия. Серия А, 11 тур Верона 2 : 1 Кальяри

Прогноз на матч «Верона» – «Кальяри»

«Верона» имеет определенные проблемы с атакой, но их стабильность в обороне позволяет надеяться на положительный исход против команды, которая плохо выступает в гостевых матчах. Несмотря на слабую результативность, «Верона» будет искать возможность для победы на своем поле, тем более что «Кальяри» испытывает серьезные проблемы в выездных играх.

«Кальяри», несмотря на хорошую форму в атаке, не способен стабильно показывать свою игру на выезде, что делает их крайне уязвимыми в этом матче. Вероятно, они забьют, но победить им будет трудно.

С учетом текущей формы обеих команд, наибольшую вероятность имеет победа «Вероны», но возможен также вариант, при котором обе команды смогут отличиться.

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