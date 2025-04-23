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«Брюгге» – «Юнион»: прогноз и ставки на матч 24 апреля 2025 с коэффициентом 1.92

23 апреля 2025 13:20
Брюгге - Юнион СЖ
24 апр. 2025, четверг 21:30 | Бельгия. Про-Лига, 5 тур
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1.92
Победа «Брюгге» – 1.92
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24 апреля на стадионе «Ян Брейдель» состоится ключевой поединок чемпионской группы в рамках 5 тура бельгийской Высшей лиги, где «Брюгге» примет «Юнион». Обе команды находятся в потрясающей форме и ведут ожесточeнную борьбу за чемпионство. Матч обещает быть зрелищным, с активной атакующей игрой с обеих сторон и высокой результативностью.

«Брюгге»

«Брюгге» демонстрирует феноменальный атакующий футбол в последних матчах: шесть побед подряд, 13 забитых голов за пять последних туров и минимальные провалы в защите. Команда возглавляет чемпионскую гонку благодаря лучшей разнице мячей и самым результативным нападением в лиге – 76 голов за 34 тура.

Форму Христоса Цолиса сложно переоценить – 17 голов за сезон делают его одним из самых опасных форвардов турнира. Команда также отличается системной игрой в средней линии, минимизируя риски при выходе из обороны и активно подключая фланги.

«Юнион»

«Юнион» уверенно идeт по пятам лидеров и демонстрирует впечатляющую серию из четырeх побед подряд. При этом команда отлично справляется с реализацией моментов, забивая в среднем по 2.6 гола за игру в последних пяти турах. Лучший бомбардир – Промис Дэвид – наколотил 21 мяч и продолжает держать высокий темп.

Важно отметить, что «Юнион» стабильно забивает в девяти последних матчах подряд и способен навязать давление даже на выезде. Защита действует организованно, но временами допускает опасные зоны, что может стать уязвимым местом против такого соперника, как «Брюгге».

Факты о командах

«Брюгге»

  • Побеждает в 6 последних матчах.
  • Забивает в 18 матчах подряд.
  • В последних 5 матчах: 13 голов забито, 3 пропущено.
  • Средняя результативность – 2.6 гола за игру.

«Юнион»

  • Побеждает в 4 последних матчах.
  • Забивает в 9 матчах подряд.
  • В последних 5 матчах: 13 голов забито, 4 пропущено.
  • Средняя результативность – 2.6 гола за игру.

Личные встречи
31% (5)
44% (7)
25% (4)
21
Забитых мячей
18
1.31
В среднем за матч
1.13
3:1
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  1:3
Самая крупная ничья:  2:2
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Брюгге
0 : 1
24.04.2025
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 19 тур
Юнион СЖ
2 : 2
22.12.2024
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Брюгге
1 : 1
06.10.2024
Юнион СЖ
Суперкубок Бельгии, Финал
Брюгге
1 : 2
20.07.2024
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Брюгге
2 : 2
13.05.2024
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Юнион СЖ
1 : 2
21.04.2024
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 20 тур
Брюгге
1 : 1
26.12.2023
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
2 : 1
05.11.2023
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Юнион СЖ
1 : 3
04.06.2023
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
Брюгге
1 : 2
06.05.2023
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Брюгге
1 : 1
10.02.2023
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Юнион СЖ
2 : 2
22.10.2022
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Брюгге
1 : 0
11.05.2022
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Юнион СЖ
0 : 2
08.05.2022
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
Брюгге
0 : 0
27.01.2022
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
Юнион СЖ
0 : 1
01.08.2021
Брюгге
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Прогноз на матч «Брюгге» – «Юнион»

Две атакующие команды в блестящей форме, обладающие высококлассными форвардами и стабильной реализацией, встречаются в игре, где цена ошибки велика. «Брюгге» имеет преимущество домашнего поля и сильнейшую атаку, однако «Юнион» явно не будет отсиживаться в обороне. Ожидается открытая игра с голами с обеих сторон. Победа может склониться в пользу хозяев за счeт эффективности и индивидуального мастерства.

Ставки на матч:

  • Победа «Брюгге» – 1.92
  • Обе команды забьют – Да – 1.75
  • Индивидуальный тотал «Брюгге» больше 1.5 – 1.88
  • Тотал больше 2.5 голов – 1.82

1.92
Победа «Брюгге» – 1.92
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Автор: Рассказов Михаил
Бельгия. Про-Лига Юнион СЖ Брюгге
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