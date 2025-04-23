24 апреля на стадионе «Ян Брейдель» состоится ключевой поединок чемпионской группы в рамках 5 тура бельгийской Высшей лиги, где «Брюгге» примет «Юнион». Обе команды находятся в потрясающей форме и ведут ожесточeнную борьбу за чемпионство. Матч обещает быть зрелищным, с активной атакующей игрой с обеих сторон и высокой результативностью.

«Брюгге»

«Брюгге» демонстрирует феноменальный атакующий футбол в последних матчах: шесть побед подряд, 13 забитых голов за пять последних туров и минимальные провалы в защите. Команда возглавляет чемпионскую гонку благодаря лучшей разнице мячей и самым результативным нападением в лиге – 76 голов за 34 тура.

Форму Христоса Цолиса сложно переоценить – 17 голов за сезон делают его одним из самых опасных форвардов турнира. Команда также отличается системной игрой в средней линии, минимизируя риски при выходе из обороны и активно подключая фланги.

«Юнион»

«Юнион» уверенно идeт по пятам лидеров и демонстрирует впечатляющую серию из четырeх побед подряд. При этом команда отлично справляется с реализацией моментов, забивая в среднем по 2.6 гола за игру в последних пяти турах. Лучший бомбардир – Промис Дэвид – наколотил 21 мяч и продолжает держать высокий темп.

Важно отметить, что «Юнион» стабильно забивает в девяти последних матчах подряд и способен навязать давление даже на выезде. Защита действует организованно, но временами допускает опасные зоны, что может стать уязвимым местом против такого соперника, как «Брюгге».

Факты о командах

«Брюгге»

Побеждает в 6 последних матчах.

Забивает в 18 матчах подряд.

В последних 5 матчах: 13 голов забито, 3 пропущено.

Средняя результативность – 2.6 гола за игру.

«Юнион»

Побеждает в 4 последних матчах.

Забивает в 9 матчах подряд.

В последних 5 матчах: 13 голов забито, 4 пропущено.

Средняя результативность – 2.6 гола за игру.

Личные встречи 31% (5) 44% (7) 25% (4) 21 Забитых мячей 18 1.31 В среднем за матч 1.13 3:1 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 1:3 Самая крупная ничья: 2:2 Бельгия. Про-Лига, 5 тур Брюгге 0 : 1 Юнион СЖ Бельгия. Про-Лига, 19 тур Юнион СЖ 2 : 2 Брюгге Бельгия. Про-Лига, 10 тур Брюгге 1 : 1 Юнион СЖ Суперкубок Бельгии, Финал Брюгге 1 : 2 Юнион СЖ Бельгия. Про-Лига, 8 тур Брюгге 2 : 2 Юнион СЖ Бельгия. Про-Лига, 4 тур Юнион СЖ 1 : 2 Брюгге Бельгия. Про-Лига, 20 тур Брюгге 1 : 1 Юнион СЖ Бельгия. Про-Лига, 13 тур Юнион СЖ 2 : 1 Брюгге Бельгия. Про-Лига, 6 тур Юнион СЖ 1 : 3 Брюгге Бельгия. Про-Лига, 2 тур Брюгге 1 : 2 Юнион СЖ Бельгия. Про-Лига, 25 тур Брюгге 1 : 1 Юнион СЖ Бельгия. Про-Лига, 14 тур Юнион СЖ 2 : 2 Брюгге Бельгия. Про-Лига, 4 тур Брюгге 1 : 0 Юнион СЖ Бельгия. Про-Лига, 3 тур Юнион СЖ 0 : 2 Брюгге Бельгия. Про-Лига, 24 тур Брюгге 0 : 0 Юнион СЖ Бельгия. Про-Лига, 2 тур Юнион СЖ 0 : 1 Брюгге

Прогноз на матч «Брюгге» – «Юнион»

Две атакующие команды в блестящей форме, обладающие высококлассными форвардами и стабильной реализацией, встречаются в игре, где цена ошибки велика. «Брюгге» имеет преимущество домашнего поля и сильнейшую атаку, однако «Юнион» явно не будет отсиживаться в обороне. Ожидается открытая игра с голами с обеих сторон. Победа может склониться в пользу хозяев за счeт эффективности и индивидуального мастерства.

Ставки на матч: