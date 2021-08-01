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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Юнион СЖ - Брюгге
Юнион СЖ - Брюгге: обзор матча 01 августа 2021
Юнион СЖ
01.08.2021, воскресенье, 14:30
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
0 : 1
Завершен
Брюгге
84'
Э. Соболь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Юнион СЖ - Брюгге
90'
Желтая карточка
Д. Перес
Замена
Д. Марк
️️️️
Й. Багер
89'
Замена
М. Соринола
️️️️
Л. Лапуссен
88'
86'
Замена
Д. Перес
️️️️
Н. Ланг
84'
ГОЛ! 0:1!
Э. Соболь
82'
Желтая карточка
С. Н'Соки
Желтая карточка
С. ван дер Хейден
80'
Замена
Ф. Авенатти
️️️️
Д. Ундав
75'
Замена
Б. Ньивкоп
️️️️
Г. Франсуа
61'
Замена
Л. Амани
️️️️
С. Линен
61'
61'
Замена
Н. Мбамба
️️️️
Ф. Рикка
61'
Замена
Х. Ванакен
️️️️
Р. Вормер
46'
Замена
Э. Соболь
️️️️
Б. Дост
Желтая карточка
Ф. Авенатти
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юнион СЖ
1
Антони Морис
ВР
5
Йонас Багер
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ЦЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
10
Тедди Теума
ЦП
94
Лоик Лапуссен
ЦП
44
Сенне Линен
ЦП
26
Дениз Ундав
ЦФ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
13
Данте Ванзейр
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
70
Ноа Ланг
ЦП
22
Клинтон Мата
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Юнион СЖ
21
Люка Пирар
ВР
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
10
Лазаре Амани
ЦП
11
Lorenzo Paolucci
ЦП
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
25
Дамьен Марк
ЦФ
29
Мэттью Соринола
ЦФ
Брюгге
1
Сенне Ламменс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
3
Матей Митрович
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
14
Сиссе Сандра
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
72
Ноа Мбамба
ЦФ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
29
Давид Окереке
ЦФ
24
Даниэль Перес
ЦФ
4-3-3
1
Морис
5
Багер
27
Кандусс
44
ван дер Хейден
19
Франсуа
10
Теума
94
Лапуссен
44
Линен
13
Ванзейр
94
Нильсен
26
Ундав
3-1-4-1-1
22
Миньоле
34
Н'Соки
44
Мехеле
16
Рикка
3
Баланта
22
Мата
23
Ритс
25
Вормер
70
Ланг
17
Де Кетеларе
12
Дост
19
Франсуа
2
Ньивкоп
2
Ньивкоп
19
Франсуа
44
Линен
10
Амани
10
Амани
44
Линен
26
Ундав
20
Авенатти
20
Авенатти
26
Ундав
5
Багер
25
Марк
25
Марк
5
Багер
94
Лапуссен
29
Соринола
29
Соринола
94
Лапуссен
12
Дост
23
Соболь
23
Соболь
12
Дост
25
Вормер
20
Ванакен
20
Ванакен
25
Вормер
16
Рикка
72
Мбамба
72
Мбамба
16
Рикка
70
Ланг
24
Перес
24
Перес
70
Ланг
Остались в запасе
Юнион СЖ
Брюгге
21
Люка Пирар
ВР
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
11
Lorenzo Paolucci
ЦП
Главный тренер
Фелис Массу
1
Сенне Ламменс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
3
Матей Митрович
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
14
Сиссе Сандра
ЦП
20
Юссуф Баджи
ЦФ
29
Давид Окереке
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Остались в запасе
21
Люка Пирар
ВР
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
11
Lorenzo Paolucci
ЦП
Остались в запасе
1
Сенне Ламменс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
3
Матей Митрович
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
14
Сиссе Сандра
ЦП
20
Юссуф Баджи
ЦФ
29
Давид Окереке
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча Юнион СЖ - Брюгге
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Юнион СЖ
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
- : -
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
Стад Жозеф Марьен
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