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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Брюгге - Юнион СЖ
Брюгге - Юнион СЖ: обзор матча 06 октября 2024
Брюгге
06.10.2024, воскресенье, 19:30
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Юнион СЖ
82'
Б. Мехеле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брюгге - Юнион СЖ
89'
Замена
К. ван де Перре
️️️️
Н. Садики
86'
Желтая карточка
Л. Амани
Желтая карточка
А. Яшари
85'
83'
Желтая карточка
К. Мак Аллистер
ГОЛ! 1:0!
Б. Мехеле
Пас отдал
А. Яшари
82'
Замена
Д. Спайлерс
️️️️
С. Ромеро
78'
Замена
К. Саббе
️️️️
М. Де Куйпер
77'
74'
Замена
К. Родригес
️️️️
М. Фусейни
Замена
Ш. Тальби
️️️️
Ф. Хутгла
62'
Замена
А. Сков Ольсен
️️️️
У. Ветлесен
62'
62'
Замена
К. Терхо
️️️️
У. Нианг
48'
Желтая карточка
У. Нианг
46'
Замена
Л. Амани
️️️️
М. Расмуссен
35'
Желтая карточка
М. Фусейни
32'
Желтая карточка
А. Кастро-Монтес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
65
Хоакин Сейс
ЛЗ
24
Саид Ромеро
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
22
Михал Скурась
ЛВ
17
Христос Цолис
ЛВ
14
Ардон Яшари
ОП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
20
Ханс Ванакен
(К)
ЦП
9
Ферран Хутгла
ПВ
Главный тренер
Ники Хайен
Юнион СЖ
49
Антони Морис
(К)
ВР
5
Кевин Мак Аллистер
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
34
Шарль Ванхутте
ОП
20
Матиас Расмуссен
ЦП
22
Усейну Нианг
ЦП
16
Мохаммед Фусейни
ПВ
29
Франьо Иванович
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Брюгге
29
Нордин Жекерс
ВР
1
Дани ван ден Хойвел
ВР
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
62
Линнт Аудор
ЦП
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
7
Шемсдин Тальби
ПВ
Юнион СЖ
1
Вик Шамбаре
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
16
Федде Лейсен
ЦЗ
26
Росс Сайкс
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
10
Лазаре Амани
ЦП
6
Камил ван де Перре
ЦП
15
Каспер Терхо
ПВ
25
Анан Халаили
ПВ
13
Кевин Родригес
ЦФ
3-1-3-3
22
Миньоле
65
Сейс
44
Мехеле
24
Ромеро
14
Яшари
29
Де Куйпер
10
Ветлесен
20
Ванакен
17
Цолис
22
Скурась
9
Хутгла
3-3-2-1-1
49
Морис
17
Кастро-Монтес
28
Мачида
16
Берджесс
5
Мак Аллистер
34
Ванхутте
27
Садики
20
Расмуссен
22
Нианг
16
Фусейни
29
Иванович
24
Ромеро
58
Спайлерс
58
Спайлерс
24
Ромеро
29
Де Куйпер
64
Саббе
64
Саббе
29
Де Куйпер
10
Ветлесен
70
Сков Ольсен
70
Сков Ольсен
10
Ветлесен
9
Хутгла
7
Тальби
7
Тальби
9
Хутгла
20
Расмуссен
10
Амани
10
Амани
20
Расмуссен
27
Садики
6
ван де Перре
6
ван де Перре
27
Садики
22
Нианг
15
Терхо
15
Терхо
22
Нианг
16
Фусейни
13
Родригес
13
Родригес
16
Фусейни
Остались в запасе
Брюгге
Юнион СЖ
29
Нордин Жекерс
ВР
1
Дани ван ден Хойвел
ВР
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
62
Линнт Аудор
ЦП
Главный тренер
Ники Хайен
1
Вик Шамбаре
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
16
Федде Лейсен
ЦЗ
26
Росс Сайкс
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
25
Анан Халаили
ПВ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
1
Дани ван ден Хойвел
ВР
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
62
Линнт Аудор
ЦП
Остались в запасе
1
Вик Шамбаре
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
16
Федде Лейсен
ЦЗ
26
Росс Сайкс
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
25
Анан Халаили
ПВ
Главный тренер
Ники Хайен
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Статистика матча Брюгге - Юнион СЖ
1
6
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Угловые удары
5
1
Нарушения
5
21
Офсайды
2
3
Количество передач
624
293
Сейвы
2
2
Точность передач %
86
69
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
12
7
Удары из-за пределов штрафной
1
2
xG (ожидаемые голы)
1.41
1.14
Матчи команд
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Информация о матче
Главный судья:
Эрик Ламбрехтс
(Левен)
Стадион:
Ян Брейдель
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