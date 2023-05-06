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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Брюгге - Юнион СЖ
Брюгге - Юнион СЖ: обзор матча 06 мая 2023
Брюгге
06.05.2023, суббота, 19:15
Бельгия. Про-Лига, группа A, 2 тур
1 : 2
Завершен
Юнион СЖ
90+3'
Х. Ванакен
41'
В. Бонифаци
46'
Л. Амани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брюгге - Юнион СЖ
Желтая карточка
Д. Одои
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
А. Морис
ГОЛ! 1:2!
Х. Ванакен
Пас отдал
А. Силла
90'
+3
Желтая карточка
Х. Ванакен
90'
90'
Замена
Й. Вертессен
️️️️
В. Бонифаци
86'
Замена
У. Эль-Аззузи
️️️️
Л. Амани
83'
Желтая карточка
С. ван дер Хейден
Замена
А. Силла
️️️️
Н. Ланг
78'
73'
Замена
Г. Нильссон
️️️️
С. Адингра
Замена
А. Нуса
️️️️
М. Ритс
68'
Желтая карточка
Р. Онидика
57'
Замена
Ш. Тальби
️️️️
С. Сандра
55'
46'
ГОЛ! 0:2!
Л. Амани
Пас отдал
Т. Теума
41'
ГОЛ! 0:1!
В. Бонифаци
Пас отдал
С. ван дер Хейден
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
5
Бьорн Мейер
ЛЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
25
Рафаэль Онидика
ОП
22
Клинтон Мата
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
9
Ферран Хутгла
ПВ
Главный тренер
Рик Де Мил
Юнион СЖ
1
Антони Морис
ВР
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
94
Лоик Лапуссен
ЛВ
7
Симон Адингра
ЛВ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
10
Лазаре Амани
ЦП
44
Сенне Линен
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Главный тренер
Карел Герартс
Брюгге
24
Ник Шинтон
ВР
39
Джозеф Барсик
ВР
21
Абакар Силла
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
7
Шемсдин Тальби
ЦП
14
Сиссе Сандра
АП
17
Ромео Вермант
ЦФ
Юнион СЖ
31
Arthur De Bolle
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
28
Коки Мачида
ЦЗ
26
Росс Сайкс
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
17
Каспер Терхо
ПВ
9
Густаф Нильссон
ЦФ
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
3-1-4-2
22
Миньоле
5
Мейер
58
Спайлерс
44
Мехеле
25
Онидика
22
Мата
20
Ванакен
23
Ритс
70
Ланг
70
Сков Ольсен
9
Хутгла
3-4-2-1
1
Морис
16
Берджесс
44
ван дер Хейден
27
Кандусс
10
Амани
44
Линен
10
Теума
2
Ньивкоп
94
Лапуссен
7
Адингра
22
Бонифаци
70
Ланг
21
Силла
21
Силла
70
Ланг
Сандра
7
Тальби
7
Тальби
Сандра
14
Сандра
14
Сандра
23
Ритс
7
Нуса
7
Нуса
23
Ритс
10
Амани
17
Эль-Аззузи
17
Эль-Аззузи
10
Амани
7
Адингра
9
Нильссон
9
Нильссон
7
Адингра
22
Бонифаци
11
Вертессен
11
Вертессен
22
Бонифаци
Остались в запасе
Брюгге
Юнион СЖ
24
Ник Шинтон
ВР
39
Джозеф Барсик
ВР
3
Деннис Одои
ПЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
17
Ромео Вермант
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
31
Arthur De Bolle
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
28
Коки Мачида
ЦЗ
26
Росс Сайкс
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
21
Камерон Пуэртас
ЦП
17
Каспер Терхо
ПВ
Главный тренер
Карел Герартс
Остались в запасе
24
Ник Шинтон
ВР
39
Джозеф Барсик
ВР
3
Деннис Одои
ПЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
17
Ромео Вермант
ЦФ
Остались в запасе
31
Arthur De Bolle
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
28
Коки Мачида
ЦЗ
26
Росс Сайкс
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
21
Камерон Пуэртас
ЦП
17
Каспер Терхо
ПВ
Главный тренер
Рик Де Мил
Главный тренер
Карел Герартс
Статистика матча Брюгге - Юнион СЖ
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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