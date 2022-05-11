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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Брюгге - Юнион СЖ
Брюгге - Юнион СЖ: обзор матча 11 мая 2022
Брюгге
11.05.2022, среда, 21:30
Бельгия. Про-Лига, группа A, 4 тур
1 : 0
Завершен
Юнион СЖ
65'
А. Морис (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брюгге - Юнион СЖ
Вторая желтая
Т. Бьюкенан
90'
+3
Желтая карточка
Т. Бьюкенан
83'
Замена
А. Сков Ольсен
️️️️
Н. Ланг
83'
79'
Замена
А. Мильян
️️️️
Й. Багер
77'
Желтая карточка
К. Нильсен
Желтая карточка
С. Миньоле
76'
70'
Замена
К. Пуэртас
️️️️
Д. Ванзейр
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Морис
65'
61'
Замена
С. ван дер Хейден
️️️️
Л. Амани
59'
Вторая желтая
К. Мачида
Замена
С. Адамян
️️️️
К. Мата
55'
Желтая карточка
Э. Баланта
36'
18'
Желтая карточка
Л. Амани
12'
Желтая карточка
К. Мачида
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
3
Эдер Баланта
ОП
17
Тажон Бьюкенан
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
22
Клинтон Мата
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
Главный тренер
Алфред Схройдер
Юнион СЖ
1
Антони Морис
ВР
5
Йонас Багер
ЦЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
22
Каору Митома
ЛВ
94
Лоик Лапуссен
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
10
Лазаре Амани
ЦП
94
Каспер Нильсен
ЦФ
26
Дениз Ундав
ЦФ
13
Данте Ванзейр
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Брюгге
24
Ник Шинтон
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
16
Федерико Рикка
ЦЗ
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
21
Абакар Силла
ЦЗ
25
Рууд Вормер
ЦП
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
22
Саркис Адамян
ЦФ
12
Бас Дост
ЦФ
7
Антонио Нуса
ЦФ
Юнион СЖ
21
Люка Пирар
ВР
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
21
Камерон Пуэртас
ЦП
25
Дамьен Марк
ЦФ
9
Алекс Мильян
ЦФ
4-1-4-1
22
Миньоле
44
Мехеле
23
Соболь
13
Хендри
3
Одои
3
Баланта
17
Бьюкенан
70
Ланг
22
Мата
20
Ванакен
17
Де Кетеларе
3-3-1-3
1
Морис
5
Багер
28
Мачида
16
Берджесс
94
Лапуссен
10
Теума
10
Амани
22
Митома
13
Ванзейр
26
Ундав
94
Нильсен
70
Ланг
70
Сков Ольсен
70
Сков Ольсен
70
Ланг
22
Мата
22
Адамян
22
Адамян
22
Мата
10
Амани
44
ван дер Хейден
44
ван дер Хейден
10
Амани
13
Ванзейр
21
Пуэртас
21
Пуэртас
13
Ванзейр
5
Багер
9
Мильян
9
Мильян
5
Багер
Остались в запасе
Брюгге
Юнион СЖ
24
Ник Шинтон
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
16
Федерико Рикка
ЦЗ
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
21
Абакар Силла
ЦЗ
25
Рууд Вормер
ЦП
12
Бас Дост
ЦФ
7
Антонио Нуса
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
21
Люка Пирар
ВР
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ЦЗ
25
Дамьен Марк
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Остались в запасе
24
Ник Шинтон
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
16
Федерико Рикка
ЦЗ
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
21
Абакар Силла
ЦЗ
25
Рууд Вормер
ЦП
12
Бас Дост
ЦФ
7
Антонио Нуса
ЦФ
Остались в запасе
21
Люка Пирар
ВР
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ЦЗ
25
Дамьен Марк
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Главный тренер
Фелис Массу
Статистика матча Брюгге - Юнион СЖ
3
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Юнион СЖ
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
- : -
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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