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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Юнион СЖ - Брюгге
Юнион СЖ - Брюгге: обзор матча 22 октября 2022
Юнион СЖ
22.10.2022, суббота, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
2 : 2
Завершен
Брюгге
32'
К. Берджесс
80'
Б. Ньивкоп
1'
А. Сков Ольсен
16'
Х. Ванакен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Юнион СЖ - Брюгге
Замена
Х. Родригес
️️️️
Д. Ванзейр
90'
Желтая карточка
Б. Ньивкоп
82'
81'
Замена
К. Соуа
️️️️
Т. Бьюкенан
ГОЛ! 2:2!
Б. Ньивкоп
Пас отдал
Л. Лапуссен
80'
Замена
Г. Нильссон
️️️️
В. Бонифаци
75'
Замена
К. Пуэртас
️️️️
Л. Амани
74'
64'
Замена
Н. Ланг
️️️️
А. Сков Ольсен
64'
Замена
Р. Яремчук
️️️️
Ф. Хутгла
59'
Замена
Э. Соболь
️️️️
Б. Мейер
56'
Желтая карточка
Б. Мейер
45'
+1
Желтая карточка
Х. Ванакен
Желтая карточка
Л. Амани
45'
Желтая карточка
А. Морис
43'
ГОЛ! 1:2!
К. Берджесс
Пас отдал
С. Линен
32'
Замена
Л. Лапуссен
️️️️
Р. Сайкс
25'
Желтая карточка
К. Берджесс
16'
16'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Х. Ванакен
Красная карточка
С. Адингра
14'
1'
ГОЛ! 0:1!
А. Сков Ольсен
Пас отдал
Б. Мейер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юнион СЖ
1
Антони Морис
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
10
Лазаре Амани
ЦП
44
Сенне Линен
ЦП
13
Данте Ванзейр
ЦФ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Главный тренер
Карел Герартс
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
5
Бьорн Мейер
ЛЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
25
Рафаэль Онидика
ОП
17
Тажон Бьюкенан
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
9
Ферран Хутгла
ПВ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Карл Хефкенс
Юнион СЖ
73
Йоахим Имбрехт
ВР
21
Люка Пирар
ВР
85
Арно Дони
ЛЗ
3
Виктор Боне
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
94
Лоик Лапуссен
ЛВ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
6
Хосе Родригес
ЦП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
9
Густаф Нильссон
ЦФ
Брюгге
24
Ник Шинтон
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
3
Эдер Баланта
ОП
70
Ноа Ланг
ЦП
14
Сиссе Сандра
АП
14
Камаль Соуа
АП
9
Роман Яремчук
ЦФ
3-4-1-2
1
Морис
26
Сайкс
16
Берджесс
27
Кандусс
2
Ньивкоп
10
Амани
44
Линен
10
Теума
7
Адингра
22
Бонифаци
13
Ванзейр
4-1-2-2-1
22
Миньоле
3
Одои
44
Мехеле
28
Боята
5
Мейер
25
Онидика
17
Бьюкенан
20
Ванакен
9
Хутгла
70
Сков Ольсен
94
Нильсен
13
Ванзейр
6
Родригес
6
Родригес
13
Ванзейр
10
Амани
21
Пуэртас
21
Пуэртас
10
Амани
26
Сайкс
94
Лапуссен
94
Лапуссен
26
Сайкс
22
Бонифаци
9
Нильссон
9
Нильссон
22
Бонифаци
5
Мейер
23
Соболь
23
Соболь
5
Мейер
70
Сков Ольсен
70
Ланг
70
Ланг
70
Сков Ольсен
17
Бьюкенан
14
Соуа
14
Соуа
17
Бьюкенан
9
Хутгла
9
Яремчук
9
Яремчук
9
Хутгла
Остались в запасе
Юнион СЖ
Брюгге
73
Йоахим Имбрехт
ВР
21
Люка Пирар
ВР
85
Арно Дони
ЛЗ
3
Виктор Боне
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
Главный тренер
Карел Герартс
24
Ник Шинтон
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
14
Сиссе Сандра
АП
7
Антонио Нуса
ЛВ
Главный тренер
Карл Хефкенс
Остались в запасе
73
Йоахим Имбрехт
ВР
21
Люка Пирар
ВР
85
Арно Дони
ЛЗ
3
Виктор Боне
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
Остались в запасе
24
Ник Шинтон
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
14
Сиссе Сандра
АП
7
Антонио Нуса
ЛВ
Главный тренер
Карел Герартс
Главный тренер
Карл Хефкенс
Статистика матча Юнион СЖ - Брюгге
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Юнион СЖ
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
- : -
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Информация о матче
Стадион:
Стад Жозеф Марьен
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