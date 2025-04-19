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«Утрехт» – «Аякс»: прогноз и ставки на матч 20 апреля 2025 с коэффициентом 2.05

19 апреля 2025 11:35
Утрехт - Аякс
20 апр. 2025, воскресенье 13:15 | Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
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2.05
Победа «Аякса» – коэффициент 2.05
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20 апреля 2025 года на стадионе «Гальгенвард» состоится матч 31-го тура чемпионата Нидерландов, в котором встретятся «Утрехт» и «Аякс». Обе команды демонстрируют стабильные результаты, но их цели в турнире различаются. «Аякс» борется за чемпионство, в то время как «Утрехт» стремится удержать место в первой четверке и квалифицироваться в еврокубки.

«Утрехт»

«Утрехт» сейчас занимает 4-е место в Эредивизи, набрав 56 очков после 29 туров. Команда выглядит довольно уверенно в атаке, забивая в среднем 2 гола за матч. Лучший бомбардир «Утрехта», Пакстен Ааронсон, отличился 7 раз в 32 матчах. Однако проблемы в обороне, где команда пропускает в среднем 1.20 гола за игру, не позволяют им претендовать на более высокие позиции в турнирной таблице. У «Утрехта» отличная форма на домашнем стадионе, где команда не проигрывает в 3 последних играх. В последнем матче с «Гронингеном» они одержали уверенную победу со счeтом 3:1.

«Аякс»

«Аякс», в свою очередь, продолжает бороться за чемпионский титул и занимает 1-е место с 73 очками. Команда в последнее время выглядит очень мощно, забивая в среднем 2 гола за матч, но также имеет свои проблемы в обороне, пропуская в среднем 1.60 гола за игру. Лучший бомбардир команды, Кеннет Тайлор, забил 14 мячей в 41 матче, и его голы играют ключевую роль в успехах клуба. В последних 5 матчах «Аякс» набрал 13 голов, что подтверждает их атакующую мощь. «Аякс» не проигрывает в 3 последних матчах и продолжает стабильное выступление в Эредивизи.

Факты о командах

«Утрехт»:

  • 4-е место с 56 очками.
  • Забивает в среднем 2 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 1.20 гола за игру.
  • Не проигрывает в 3 последних домашних матчах.
  • В последних 5 играх забивает 10 голов.

«Аякс»:

  • 1-е место с 73 очками.
  • Забивает в среднем 2 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 1.60 гола за игру.
  • Не проигрывает в 3 последних матчах.
  • В последних 5 играх забивает 13 голов.

Личные встречи
31% (10)
28% (9)
41% (13)
41
Забитых мячей
55
1.28
В среднем за матч
1.72
6:4
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  6:4
Самая крупная ничья:  2:2
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Утрехт
4 : 0
20.04.2025
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
Аякс
2 : 2
04.12.2024
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 24 тур
Аякс
2 : 0
03.03.2024
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Утрехт
4 : 3
22.10.2023
Аякс
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Аякс
3 : 1
21.05.2023
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 4 тур
Утрехт
0 : 2
28.08.2022
Аякс
Голландия. Эредивизие, 19 тур
Утрехт
0 : 3
16.01.2022
Аякс
Голландия. Эредивизие, 8 тур
Аякс
0 : 1
03.10.2021
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 21 тур
Аякс
1 : 1
22.04.2021
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 8 тур
Утрехт
0 : 3
08.11.2020
Аякс
Голландия. Эредивизие, 22 тур
Утрехт
0 : 0
09.04.2020
Аякс
Голландия. Эредивизие, 13 тур
Аякс
4 : 0
10.11.2019
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Аякс
4 : 1
12.05.2019
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 17 тур
Утрехт
1 : 3
23.12.2018
Аякс
Голландия. Эредивизие, 20 тур
Утрехт
0 : 0
28.01.2018
Аякс
Голландия. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 2
05.11.2017
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 19 тур
Утрехт
0 : 1
22.01.2017
Аякс
Голландия. Эредивизие, 8 тур
Аякс
3 : 2
02.10.2016
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 31 тур
Аякс
2 : 2
17.04.2016
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 16 тур
Утрехт
1 : 0
13.12.2015
Аякс
Голландия. Эредивизие, 29 тур
Утрехт
1 : 1
05.04.2015
Аякс
Голландия. Эредивизие, 16 тур
Аякс
3 : 1
14.12.2014
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 21 тур
Утрехт
1 : 1
02.02.2014
Аякс
Голландия. Эредивизие, 9 тур
Аякс
3 : 0
06.10.2013
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 18 тур
Утрехт
0 : 0
23.12.2012
Аякс
Голландия. Эредивизие, 8 тур
Аякс
1 : 1
07.10.2012
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 20 тур
Аякс
0 : 2
05.02.2012
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
6 : 4
06.11.2011
Аякс
Голландия. Эредивизие, 20 тур
Утрехт
3 : 0
23.01.2011
Аякс
Голландия. Эредивизие, 8 тур
Аякс
1 : 2
03.10.2010
Утрехт
Чемпионат Голландии, 25 тур
Аякс
4 : 0
28.02.2010
Утрехт
Чемпионат Голландии, 16 тур
Утрехт
2 : 0
06.12.2009
Аякс
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Прогноз на матч «Утрехт» – «Аякс»

Учитывая текущую форму обеих команд, «Аякс» выглядит фаворитом этого матча. Несмотря на проблемы в обороне, атака команды значительно сильнее, и они будут стремиться к победе, чтобы укрепить своe положение в чемпионате. «Утрехт» может предложить сопротивление, особенно на своем поле, но защита «Аякса» будет трудным орешком для атакующих игроков «Утрехта». С учeтом атакующей мощи обеих команд, матч, скорее всего, будет результативным.

Прогнозируемый исход: Победа «Аякса», с возможностью того, что обе команды забьют. Мы ожидаем результативный матч с минимум 3 голами.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Аякса» – коэффициент 1.85
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
  • Индивидуальный тотал «Аякса» больше 1.5 – коэффициент 2.20

2.05
Победа «Аякса» – коэффициент 2.05
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Автор: Рассказов Михаил
Нидерланды. Эредивизие Аякс Утрехт
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