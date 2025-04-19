20 апреля 2025 года на стадионе «Гальгенвард» состоится матч 31-го тура чемпионата Нидерландов, в котором встретятся «Утрехт» и «Аякс». Обе команды демонстрируют стабильные результаты, но их цели в турнире различаются. «Аякс» борется за чемпионство, в то время как «Утрехт» стремится удержать место в первой четверке и квалифицироваться в еврокубки.

«Утрехт»

«Утрехт» сейчас занимает 4-е место в Эредивизи, набрав 56 очков после 29 туров. Команда выглядит довольно уверенно в атаке, забивая в среднем 2 гола за матч. Лучший бомбардир «Утрехта», Пакстен Ааронсон, отличился 7 раз в 32 матчах. Однако проблемы в обороне, где команда пропускает в среднем 1.20 гола за игру, не позволяют им претендовать на более высокие позиции в турнирной таблице. У «Утрехта» отличная форма на домашнем стадионе, где команда не проигрывает в 3 последних играх. В последнем матче с «Гронингеном» они одержали уверенную победу со счeтом 3:1.

«Аякс»

«Аякс», в свою очередь, продолжает бороться за чемпионский титул и занимает 1-е место с 73 очками. Команда в последнее время выглядит очень мощно, забивая в среднем 2 гола за матч, но также имеет свои проблемы в обороне, пропуская в среднем 1.60 гола за игру. Лучший бомбардир команды, Кеннет Тайлор, забил 14 мячей в 41 матче, и его голы играют ключевую роль в успехах клуба. В последних 5 матчах «Аякс» набрал 13 голов, что подтверждает их атакующую мощь. «Аякс» не проигрывает в 3 последних матчах и продолжает стабильное выступление в Эредивизи.

Факты о командах

«Утрехт»:

4-е место с 56 очками.

Забивает в среднем 2 гола за игру.

Пропускает в среднем 1.20 гола за игру.

Не проигрывает в 3 последних домашних матчах.

В последних 5 играх забивает 10 голов.

«Аякс»:

1-е место с 73 очками.

Забивает в среднем 2 гола за игру.

Пропускает в среднем 1.60 гола за игру.

Не проигрывает в 3 последних матчах.

В последних 5 играх забивает 13 голов.

Личные встречи 31% (10) 28% (9) 41% (13) 41 Забитых мячей 55 1.28 В среднем за матч 1.72 6:4 Крупнейшая победа 4:0 Самый результативный матч: 6:4 Самая крупная ничья: 2:2 Нидерланды. Эредивизие, 31 тур Утрехт 4 : 0 Аякс Нидерланды. Эредивизие, 5 тур Аякс 2 : 2 Утрехт Нидерланды. Эредивизие, 24 тур Аякс 2 : 0 Утрехт Нидерланды. Эредивизие, 9 тур Утрехт 4 : 3 Аякс Голландия. Эредивизие, 33 тур Аякс 3 : 1 Утрехт Голландия. Эредивизие, 4 тур Утрехт 0 : 2 Аякс Голландия. Эредивизие, 19 тур Утрехт 0 : 3 Аякс Голландия. Эредивизие, 8 тур Аякс 0 : 1 Утрехт Голландия. Эредивизие, 21 тур Аякс 1 : 1 Утрехт Голландия. Эредивизие, 8 тур Утрехт 0 : 3 Аякс Голландия. Эредивизие, 22 тур Утрехт 0 : 0 Аякс Голландия. Эредивизие, 13 тур Аякс 4 : 0 Утрехт Голландия. Эредивизие, 34 тур Аякс 4 : 1 Утрехт Голландия. Эредивизие, 17 тур Утрехт 1 : 3 Аякс Голландия. Эредивизие, 20 тур Утрехт 0 : 0 Аякс Голландия. Эредивизие, 11 тур Аякс 1 : 2 Утрехт Голландия. Эредивизие, 19 тур Утрехт 0 : 1 Аякс Голландия. Эредивизие, 8 тур Аякс 3 : 2 Утрехт Голландия. Эредивизие, 31 тур Аякс 2 : 2 Утрехт Голландия. Эредивизие, 16 тур Утрехт 1 : 0 Аякс Голландия. Эредивизие, 29 тур Утрехт 1 : 1 Аякс Голландия. Эредивизие, 16 тур Аякс 3 : 1 Утрехт Голландия. Эредивизие, 21 тур Утрехт 1 : 1 Аякс Голландия. Эредивизие, 9 тур Аякс 3 : 0 Утрехт Голландия. Эредивизие, 18 тур Утрехт 0 : 0 Аякс Голландия. Эредивизие, 8 тур Аякс 1 : 1 Утрехт Голландия. Эредивизие, 20 тур Аякс 0 : 2 Утрехт Голландия. Эредивизие, 12 тур Утрехт 6 : 4 Аякс Голландия. Эредивизие, 20 тур Утрехт 3 : 0 Аякс Голландия. Эредивизие, 8 тур Аякс 1 : 2 Утрехт Чемпионат Голландии, 25 тур Аякс 4 : 0 Утрехт Чемпионат Голландии, 16 тур Утрехт 2 : 0 Аякс

Прогноз на матч «Утрехт» – «Аякс»

Учитывая текущую форму обеих команд, «Аякс» выглядит фаворитом этого матча. Несмотря на проблемы в обороне, атака команды значительно сильнее, и они будут стремиться к победе, чтобы укрепить своe положение в чемпионате. «Утрехт» может предложить сопротивление, особенно на своем поле, но защита «Аякса» будет трудным орешком для атакующих игроков «Утрехта». С учeтом атакующей мощи обеих команд, матч, скорее всего, будет результативным.

Прогнозируемый исход: Победа «Аякса», с возможностью того, что обе команды забьют. Мы ожидаем результативный матч с минимум 3 голами.

Рекомендованные ставки