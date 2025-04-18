«Брентфорд» – «Брайтон»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 2.75

19 апреля на стадионе «Брентфорд Комьюнити» состоится матч между Брентфордом (11-е место, 43 очка) и Брайтоном (10-е место, 48 очков). Обе команды в кризисе: Брентфорд не побеждает три тура подряд, а Брайтон – пять. Хозяева пропускают в 5 из 7 последних матчей, но в пяти играх защищались умеренно (1 гол в среднем). Гости же в пяти матчах пропускают 9 голов (1.8 в среднем), что угрожает их позициям.
«Брентфорд»
Команда занимает 11-е место, набрав 43 очка, и не может победить три тура подряд. В пяти последних матчах забито 4 гола (в среднем 0.8 за игру) и пропущено 5 (1.0 в среднем).
Лучший бомбардир Бриан Мбемо (16 голов в 36 матчах) остается надежным, но атака нестабильна. Оборона улучшилась, но Брентфорд не выигрывает дома девять матчей подряд – это ключевой фактор, который может повлиять на исход.
«Брайтон»
Гости идут 10-ми, набрав 48 очков, и не побеждают пять туров подряд. В пяти последних матчах забито 5 голов (в среднем 1.0 за игру) и пропущено 9 (1.8 в среднем).
Лучший игрок ЖоаоЖоао Педро (10 голов в 29 матчах) остается важным, но защита коллектива слаба. Однако в гостевых очных матчах против Брентфорда Брайтон не проигрывает пять из семи последних.
Факты о командах
«Брентфорд»
- Не выигрывает 9 матчей подряд на домашнем стадионе.
- В среднем 0.8 голов за игру в атаке за последние 5 игр.
- Пропускает в 5 из 7 последних матчей.
«Брайтон»
- Не побеждает пять туров подряд.
- В среднем 1.8 гола за игру в защите за последние 5 матчей.
- В гостевых матчах против Брентфорда не проигрывает пять из семи последних.
Прогноз на матч
Обе команды в поисках стабильности: Брентфорд не может победить три тура, а Брайтон – пять. Хозяева демонстрируют улучшенную защиту (1 гол за игру за пять матчей), но атака слаба. Брайтон, несмотря на проблемы в обороне, имеет преимущество в гостевых очных встречах (пять из семи последних без поражений).
Вероятный исход: ничья или минимальная победа гостей . Брентфорд не выигрывает дома девять матчей подряд, что усложняет задачу хозяев, но Брайтону придется преодолеть собственную нестабильность.
Рекомендованные ставки
- Ничья – коэф. 2.75
- Победа «Брайтона» – коэф. 2.20
- Тотал меньше 2.5 голов – коэф. 2.00
- Обе забьют – Да – коэф. 2.10