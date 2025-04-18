«Брентфорд» – «Брайтон»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 2.75

19 апреля на стадионе «Брентфорд Комьюнити» состоится матч между Брентфордом (11-е место, 43 очка) и Брайтоном (10-е место, 48 очков). Обе команды в кризисе: Брентфорд не побеждает три тура подряд, а Брайтон – пять. Хозяева пропускают в 5 из 7 последних матчей, но в пяти играх защищались умеренно (1 гол в среднем). Гости же в пяти матчах пропускают 9 голов (1.8 в среднем), что угрожает их позициям.

«Брентфорд»

Команда занимает 11-е место, набрав 43 очка, и не может победить три тура подряд. В пяти последних матчах забито 4 гола (в среднем 0.8 за игру) и пропущено 5 (1.0 в среднем).

Лучший бомбардир Бриан Мбемо (16 голов в 36 матчах) остается надежным, но атака нестабильна. Оборона улучшилась, но Брентфорд не выигрывает дома девять матчей подряд – это ключевой фактор, который может повлиять на исход.

«Брайтон»

Гости идут 10-ми, набрав 48 очков, и не побеждают пять туров подряд. В пяти последних матчах забито 5 голов (в среднем 1.0 за игру) и пропущено 9 (1.8 в среднем).

Лучший игрок ЖоаоЖоао Педро (10 голов в 29 матчах) остается важным, но защита коллектива слаба. Однако в гостевых очных матчах против Брентфорда Брайтон не проигрывает пять из семи последних.

Факты о командах

Не выигрывает 9 матчей подряд на домашнем стадионе.

В среднем 0.8 голов за игру в атаке за последние 5 игр.

Пропускает в 5 из 7 последних матчей.

Не побеждает пять туров подряд.

В среднем 1.8 гола за игру в защите за последние 5 матчей.

В гостевых матчах против Брентфорда не проигрывает пять из семи последних.

Личные встречи 33% (5) 33% (5) 33% (5) 19 Забитых мячей 20 1.27 В среднем за матч 1.33 4:2 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 4:2 Самая крупная ничья: 3:3 Англия. Премьер-лига, 33 тур Брентфорд 4 : 2 Брайтон Англия. Премьер-лига, 18 тур Брайтон 0 : 0 Брентфорд Англия. Премьер-лига, 31 тур Брентфорд 0 : 0 Брайтон Англия. Премьер-лига, 15 тур Брайтон 2 : 1 Брентфорд Англия. Премьер-лига, 29 тур Брайтон 3 : 3 Брентфорд Англия. Премьер-лига, 11 тур Брентфорд 2 : 0 Брайтон Англия. Премьер-лига, 19 тур Брайтон 2 : 0 Брентфорд Англия. Премьер-лига, 4 тур Брентфорд 0 : 1 Брайтон Англия. Чемпионшип, 30 тур Брентфорд 3 : 3 Брайтон Англия. Чемпионшип, 6 тур Брайтон 0 : 2 Брентфорд Англия. Чемпионшип, 30 тур Брайтон 3 : 0 Брентфорд Англия. Чемпионшип, 23 тур Брентфорд 0 : 0 Брайтон Англия. Чемпион-Лига, 26 тур Брайтон 0 : 1 Брентфорд Англия. Кубок, 3 раунд Брентфорд 0 : 2 Брайтон Англия. Чемпион-Лига, 6 тур Брентфорд 3 : 2 Брайтон

Прогноз на матч

Обе команды в поисках стабильности: Брентфорд не может победить три тура, а Брайтон – пять. Хозяева демонстрируют улучшенную защиту (1 гол за игру за пять матчей), но атака слаба. Брайтон, несмотря на проблемы в обороне, имеет преимущество в гостевых очных встречах (пять из семи последних без поражений).

Вероятный исход: ничья или минимальная победа гостей . Брентфорд не выигрывает дома девять матчей подряд, что усложняет задачу хозяев, но Брайтону придется преодолеть собственную нестабильность.

Рекомендованные ставки