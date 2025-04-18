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«Брентфорд» – «Брайтон»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 2.75

18 апреля 2025 13:00
Брентфорд - Брайтон
19 апр. 2025, суббота 17:00 | Англия. Премьер-лига, 33 тур
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2.75
Ничья – коэф. 2.75
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19 апреля на стадионе «Брентфорд Комьюнити» состоится матч между Брентфордом (11-е место, 43 очка) и Брайтоном (10-е место, 48 очков). Обе команды в кризисе: Брентфорд не побеждает три тура подряд, а Брайтон – пять. Хозяева пропускают в 5 из 7 последних матчей, но в пяти играх защищались умеренно (1 гол в среднем). Гости же в пяти матчах пропускают 9 голов (1.8 в среднем), что угрожает их позициям.

«Брентфорд»

Команда занимает 11-е место, набрав 43 очка, и не может победить три тура подряд. В пяти последних матчах забито 4 гола (в среднем 0.8 за игру) и пропущено 5 (1.0 в среднем).

Лучший бомбардир Бриан Мбемо (16 голов в 36 матчах) остается надежным, но атака нестабильна. Оборона улучшилась, но Брентфорд не выигрывает дома девять матчей подряд – это ключевой фактор, который может повлиять на исход.

«Брайтон»

Гости идут 10-ми, набрав 48 очков, и не побеждают пять туров подряд. В пяти последних матчах забито 5 голов (в среднем 1.0 за игру) и пропущено 9 (1.8 в среднем).

Лучший игрок ЖоаоЖоао Педро (10 голов в 29 матчах) остается важным, но защита коллектива слаба. Однако в гостевых очных матчах против Брентфорда Брайтон не проигрывает пять из семи последних.

Факты о командах

«Брентфорд»

  • Не выигрывает 9 матчей подряд на домашнем стадионе.
  • В среднем 0.8 голов за игру в атаке за последние 5 игр.
  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей.

«Брайтон»

  • Не побеждает пять туров подряд.
  • В среднем 1.8 гола за игру в защите за последние 5 матчей.
  • В гостевых матчах против Брентфорда не проигрывает пять из семи последних.

Личные встречи
33% (5)
33% (5)
33% (5)
19
Забитых мячей
20
1.27
В среднем за матч
1.33
4:2
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  3:3
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Брентфорд
4 : 2
19.04.2025
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Брайтон
0 : 0
27.12.2024
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Брентфорд
0 : 0
03.04.2024
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Брайтон
2 : 1
06.12.2023
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Брайтон
3 : 3
01.04.2023
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
2 : 0
14.10.2022
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Англия. Премьер-лига, 19 тур
Брайтон
2 : 0
26.12.2021
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Англия. Премьер-лига, 4 тур
Брентфорд
0 : 1
11.09.2021
Брайтон
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Брентфорд
3 : 3
05.02.2017
Брайтон
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Брайтон
0 : 2
10.09.2016
Брентфорд
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Брайтон
3 : 0
05.02.2016
Брентфорд
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Брентфорд
0 : 0
26.12.2015
Брайтон
Англия. Чемпион-Лига, 26 тур
Брайтон
0 : 1
17.01.2015
Брентфорд
Англия. Кубок, 3 раунд
Брентфорд
0 : 2
03.01.2015
Брайтон
Англия. Чемпион-Лига, 6 тур
Брентфорд
3 : 2
13.09.2014
Брайтон
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Прогноз на матч

Обе команды в поисках стабильности: Брентфорд не может победить три тура, а Брайтон – пять. Хозяева демонстрируют улучшенную защиту (1 гол за игру за пять матчей), но атака слаба. Брайтон, несмотря на проблемы в обороне, имеет преимущество в гостевых очных встречах (пять из семи последних без поражений).

Вероятный исход: ничья или минимальная победа гостей . Брентфорд не выигрывает дома девять матчей подряд, что усложняет задачу хозяев, но Брайтону придется преодолеть собственную нестабильность.

Рекомендованные ставки

  • Ничья – коэф. 2.75
  • Победа «Брайтона» – коэф. 2.20
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэф. 2.00
  • Обе забьют – Да – коэф. 2.10

2.75
Ничья – коэф. 2.75
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Автор: Миронов Николай
Англия. Премьер-лига Брайтон Брентфорд
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