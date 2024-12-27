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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брайтон - Брентфорд
Брайтон - Брентфорд: обзор матча 27 декабря 2024
Брайтон
27.12.2024, пятница, 22:30
Англия. Премьер-лига, 18 тур
0 : 0
Завершен
Брентфорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брайтон - Брентфорд
Замена
С. Мач
️️️️
Й. Велтман
88'
78'
Замена
Д. Ким
️️️️
Б. Ми
Замена
Ж. Рюттер
️️️️
Х. Энкисо
78'
75'
Желтая карточка
Е. Ярмолюк
72'
Замена
Е. Ярмолюк
️️️️
К. Нергор
Замена
Я. Аяри
️️️️
М. О'Райли
67'
Замена
С. Адингра
️️️️
К. Митома
67'
Замена
Я. Минте
️️️️
Б. Груда
67'
57'
Желтая карточка
Б. Ми
36'
Замена
Х. Рафн Валдимарссон
️️️️
М. Флеккен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
5
Льюис Данк
(К)
ЦЗ
22
Каору Митома
ЛВ
20
Карлос Балеба
ЦП
33
Мэтт О'Райли
ЦП
10
Хулио Энкисо
ПВ
10
Брайан Груда
ПВ
9
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Брентфорд
1
Марк Флеккен
ВР
22
Натан Коллинс
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
9
Йоанн Висса
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
23
Кристиан Нергор
(К)
ЦП
7
Кевин Шаде
ПВ
19
Брайан Мбемо
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
44
Игор
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
7
Якуб Модер
ЦП
26
Ясин Аяри
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
11
Янкуба Минте
ПВ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Брентфорд
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
16
Джейден Мегома
ЛЗ
5
Джи-Су Ким
ЦЗ
2
Бенжамин Артюр
ЦЗ
26
Юнус Эмре Конак
ОП
25
Парис Магома
ЦП
7
Тони Йогейн
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
6
Егор Ярмолюк
АП
4-2-3-1
1
Вербрюгген
2
Эступиньян
6
ван Хеке
5
Данк
34
Велтман
20
Балеба
33
О'Райли
22
Митома
10
Энкисо
10
Груда
9
Педро
3-1-1-3-2
1
Флеккен
2
Расмуссен
15
Ми
22
Коллинс
27
Янельт
23
Нергор
19
Мбемо
24
Дамсгор
9
Висса
23
Льюис-Поттер
7
Шаде
33
О'Райли
26
Аяри
26
Аяри
33
О'Райли
22
Митома
7
Адингра
7
Адингра
22
Митома
34
Велтман
7
Мач
7
Мач
34
Велтман
10
Груда
11
Минте
11
Минте
10
Груда
10
Энкисо
10
Рюттер
10
Рюттер
10
Энкисо
1
Флеккен
12
Валдимарссон
12
Валдимарссон
1
Флеккен
15
Ми
5
Ким
5
Ким
15
Ми
23
Нергор
6
Ярмолюк
6
Ярмолюк
23
Нергор
Остались в запасе
Брайтон
Брентфорд
23
Джейсон Стил
ВР
44
Игор
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
7
Якуб Модер
ЦП
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
16
Джейден Мегома
ЛЗ
2
Бенжамин Артюр
ЦЗ
26
Юнус Эмре Конак
ОП
25
Парис Магома
ЦП
7
Тони Йогейн
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
44
Игор
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
7
Якуб Модер
ЦП
Остались в запасе
16
Джейден Мегома
ЛЗ
2
Бенжамин Артюр
ЦЗ
26
Юнус Эмре Конак
ОП
25
Парис Магома
ЦП
7
Тони Йогейн
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Брайтон - Брентфорд
2
Всего ударов по воротам
24
8
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
6
12
Офсайды
0
5
Количество передач
485
351
Сейвы
3
8
Точность передач %
82
74
Удары мимо ворот
12
2
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
15
7
Удары из-за пределов штрафной
9
1
xG (ожидаемые голы)
1.22
0.54
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Борнмут
- : -
02.12.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
0 : 1
29.11.2026
Ньюкасл
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Брентфорд
- : -
02.12.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 4
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
Главный судья:
Эндрю Мэдли
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Фалмер
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