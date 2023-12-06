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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брайтон - Брентфорд
Брайтон - Брентфорд: обзор матча 06 декабря 2023
Брайтон
06.12.2023, среда, 22:30
Англия. Премьер-лига, 15 тур
2 : 1
Завершен
Брентфорд
31'
П. Гросс
52'
Д. Хиншелвуд
27'
Б. Мбемо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брайтон - Брентфорд
84'
Замена
М. Пирт-Харрис
️️️️
М. Расмуссен
Замена
Я. Модер
️️️️
К. Балеба
84'
Замена
Б. Бейкер-Боайти
️️️️
С. Адингра
84'
Желтая карточка
Б. Гилмор
76'
76'
Желтая карточка
Й. Висса
Замена
Й. Велтман
️️️️
Д. Хиншелвуд
73'
Замена
Э. Фергюсон
️️️️
Ж. Педро
69'
Замена
Д. Милнер
️️️️
Ф. Буонанотте
69'
69'
Замена
М. Дамсгор
️️️️
Ш. Баптист
ГОЛ! 2:1!
Д. Хиншелвуд
Пас отдал
П. Гросс
52'
46'
Замена
К. Льюис-Поттер
️️️️
Е. Ярмолюк
Желтая карточка
Ф. Буонанотте
45'
+7
40'
Замена
Й. Висса
️️️️
Б. Мбемо
ГОЛ! 1:1!
П. Гросс
Пас отдал
К. Митома
31'
27'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Б. Мбемо
Желтая карточка
Я. Паул ван Хеке
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
22
Каору Митома
ЛВ
8
Джек Хиншелвуд
ОП
13
Паскаль Гросс
(К)
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
20
Карлос Балеба
ЦП
10
Факундо Буонанотте
АП
9
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Брентфорд
1
Марк Флеккен
ВР
2
Этан Пайннок
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
27
Виталий Янельт
(К)
ОП
26
Шандон Баптист
ЦП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
7
Саман Годдос
АП
6
Егор Ярмолюк
АП
19
Брайан Мбемо
ПВ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
ВР
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
19
Ли Кавана
ЦЗ
37
Бенисио Бейкер-Боайти
ЛВ
20
Джеймс Милнер
ЦП
7
Якуб Модер
ЦП
11
Эван Фергюсон
ЦФ
14
Лука Баррингтон
ЦФ
10
Марк О'Махони
ЦФ
Брентфорд
1
Томас Стракоша
ВР
25
Занка
ЦЗ
5
Чарли Гуд
ЦЗ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
9
Йоанн Висса
ЛВ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
14
Майлз Пирт-Харрис
АП
17
Майкл Олакигбе
ПВ
23
Val Adedokun
ЦФ
2-1-3-3-1
23
Стил
6
ван Хеке
44
Игор
8
Хиншелвуд
13
Гросс
6
Гилмор
20
Балеба
22
Митома
10
Буонанотте
7
Адингра
9
Педро
3-1-2-3-1
1
Флеккен
2
Расмуссен
15
Ми
2
Пайннок
27
Янельт
26
Баптист
16
Ониика
19
Мбемо
6
Ярмолюк
7
Годдос
11
Мопе
8
Хиншелвуд
34
Велтман
34
Велтман
8
Хиншелвуд
10
Буонанотте
20
Милнер
20
Милнер
10
Буонанотте
20
Балеба
7
Модер
7
Модер
20
Балеба
7
Адингра
37
Бейкер-Боайти
37
Бейкер-Боайти
7
Адингра
9
Педро
11
Фергюсон
11
Фергюсон
9
Педро
2
Расмуссен
14
Пирт-Харрис
14
Пирт-Харрис
2
Расмуссен
26
Баптист
24
Дамсгор
24
Дамсгор
26
Баптист
19
Мбемо
9
Висса
9
Висса
19
Мбемо
6
Ярмолюк
23
Льюис-Поттер
23
Льюис-Поттер
6
Ярмолюк
Остались в запасе
Брайтон
Брентфорд
1
Барт Вербрюгген
ВР
19
Ли Кавана
ЦЗ
14
Лука Баррингтон
ЦФ
10
Марк О'Махони
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
1
Томас Стракоша
ВР
25
Занка
ЦЗ
5
Чарли Гуд
ЦЗ
17
Майкл Олакигбе
ПВ
23
Val Adedokun
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
1
Барт Вербрюгген
ВР
19
Ли Кавана
ЦЗ
14
Лука Баррингтон
ЦФ
10
Марк О'Махони
ЦФ
Остались в запасе
1
Томас Стракоша
ВР
25
Занка
ЦЗ
5
Чарли Гуд
ЦЗ
17
Майкл Олакигбе
ПВ
23
Val Adedokun
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Брайтон - Брентфорд
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
Главный судья:
Питер Бэнкс
(Мерсисайд)
Стадион:
Фалмер
Новости команд
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