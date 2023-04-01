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АПЛ 2026/2027
Брайтон - Брентфорд
Брайтон - Брентфорд: обзор матча 01 апреля 2023
Брайтон
01.04.2023, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 29 тур
3 : 3
Завершен
Брентфорд
21'
К. Митома
28'
Д. Уэлбек
90'
А. Мак Аллистер (П)
10'
П. Янссон
22'
А. Тони
49'
Э. Пайннок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брайтон - Брентфорд
Желтая карточка
А. Мак Аллистер
90'
+7
Желтая карточка
П. Гросс
90'
+5
ГОЛ с пенальти! 3:3!
А. Мак Аллистер
90'
89'
Желтая карточка
А. Хики
Замена
Ф. Буонанотте
️️️️
Д. Уэлбек
84'
Замена
Д. Ундав
️️️️
П. Эступиньян
84'
80'
Замена
Й. Висса
️️️️
Б. Мбемо
74'
Замена
Д. Да Силва
️️️️
М. Дамсгор
Замена
Х. Энкисо
️️️️
Й. Велтман
72'
49'
ГОЛ! 2:3!
Э. Пайннок
Пас отдал
Б. Мбемо
ГОЛ! 2:2!
Д. Уэлбек
Пас отдал
С. Мач
28'
22'
ГОЛ! 1:2!
А. Тони
Пас отдал
Б. Мбемо
ГОЛ! 1:1!
К. Митома
Пас отдал
Д. Стил
21'
10'
ГОЛ! 0:1!
П. Янссон
Пас отдал
М. Йенсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
22
Каору Митома
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
13
Паскаль Гросс
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
3
Рико Генри
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
23
Кристиан Нергор
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
26
Ясин Аяри
ЦП
10
Факундо Буонанотте
АП
23
Энди Моран
АП
10
Хулио Энкисо
ПВ
26
Дениз Ундав
ЦФ
Брентфорд
1
Томас Стракоша
ВР
25
Занка
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
10
Джошуа Да Силва
ЦП
7
Саман Годдос
АП
7
Кевин Шаде
ПВ
4-1-2-2-1
23
Стил
2
Эступиньян
6
Колуилл
5
Данк
34
Велтман
25
Кайседо
13
Гросс
10
Мак Аллистер
22
Митома
7
Мач
18
Уэлбек
3-2-2-2-1
1
Райя
18
Янссон
15
Ми
2
Пайннок
2
Хики
3
Генри
23
Нергор
8
Йенсен
19
Мбемо
24
Дамсгор
17
Тони
18
Уэлбек
10
Буонанотте
10
Буонанотте
18
Уэлбек
34
Велтман
10
Энкисо
10
Энкисо
34
Велтман
2
Эступиньян
26
Ундав
26
Ундав
2
Эступиньян
24
Дамсгор
10
Да Силва
10
Да Силва
24
Дамсгор
19
Мбемо
9
Висса
9
Висса
19
Мбемо
Остались в запасе
Брайтон
Брентфорд
97
Роберт Санчес
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
26
Ясин Аяри
ЦП
23
Энди Моран
АП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
1
Томас Стракоша
ВР
25
Занка
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
7
Саман Годдос
АП
7
Кевин Шаде
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
97
Роберт Санчес
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
26
Ясин Аяри
ЦП
23
Энди Моран
АП
Остались в запасе
1
Томас Стракоша
ВР
25
Занка
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
7
Саман Годдос
АП
7
Кевин Шаде
ПВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Брайтон - Брентфорд
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
2 : 0
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
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