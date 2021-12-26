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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брайтон - Брентфорд
Брайтон - Брентфорд: обзор матча 26 декабря 2021
Брайтон
26.12.2021, воскресенье, 23:00
Англия. Премьер-лига, 19 тур
2 : 0
Завершен
Брентфорд
34'
Л. Троссард
42'
Н. Мопе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Брентфорд
Замена
П. Гросс
️️️️
А. Лаллана
85'
Замена
С. Альсате
️️️️
А. Мак Аллистер
85'
77'
Желтая карточка
А. Тони
66'
Замена
С. Годдос
️️️️
Д. Томпсон
Желтая карточка
А. Уэбстер
59'
46'
Замена
Ф. Ониика
️️️️
М. Йенсен
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
Л. Троссард
46'
45'
Желтая карточка
К. Нергор
ГОЛ! 2:0!
Н. Мопе
Пас отдал
Я. Модер
42'
41'
Замена
Й. Висса
️️️️
Б. Мбемо
38'
Желтая карточка
М. Серенсен
ГОЛ! 1:0!
Л. Троссард
Пас отдал
Э. Мвепу
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
12
Энок Мвепу
ЦП
7
Якуб Модер
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Брентфорд
25
Альваро Фернандес
ВР
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
2
Доминик Томпсон
ЛП
26
Шандон Баптист
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
7
Серхи Каньос
ПП
19
Брайан Мбемо
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Брайтон
37
Кьел Шерпен
ВР
4
Эд Тернс
ЦЗ
7
Стивен Альсате
ЦП
49
Марк Леонард
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
32
Тэйлор Ричардс
АП
7
Солли Мач
ПВ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Брентфорд
13
Мэттью Кокс
ВР
2
Фин Стивенс
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
16
Фрэнк Ониика
ЦП
2
Мадс Бидструп
ЦП
7
Саман Годдос
АП
14
Майлз Пирт-Харрис
АП
88
Маркус Форсс
ЦФ
4-3-2-1
97
Санчес
17
Кукурелья
4
Уэбстер
33
Берн
48
Лэмпти
12
Мвепу
7
Модер
10
Мак Аллистер
19
Троссард
10
Лаллана
11
Мопе
3-5-1-1
25
Фернандес
22
Серенсен
18
Янссон
2
Пайннок
7
Каньос
26
Баптист
23
Нергор
8
Йенсен
2
Томпсон
19
Мбемо
17
Тони
10
Мак Аллистер
7
Альсате
7
Альсате
10
Мак Аллистер
10
Лаллана
13
Гросс
13
Гросс
10
Лаллана
19
Троссард
18
Уэлбек
18
Уэлбек
19
Троссард
8
Йенсен
16
Ониика
16
Ониика
8
Йенсен
2
Томпсон
7
Годдос
7
Годдос
2
Томпсон
19
Мбемо
9
Висса
9
Висса
19
Мбемо
Остались в запасе
Брайтон
Брентфорд
7
Солли Мач
ПВ
32
Тэйлор Ричардс
АП
37
Кьел Шерпен
ВР
4
Эд Тернс
ЦЗ
49
Марк Леонард
ЦП
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
13
Мэттью Кокс
ВР
2
Фин Стивенс
ПЗ
2
Мадс Бидструп
ЦП
14
Майлз Пирт-Харрис
АП
88
Маркус Форсс
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
7
Солли Мач
ПВ
32
Тэйлор Ричардс
АП
37
Кьел Шерпен
ВР
4
Эд Тернс
ЦЗ
49
Марк Леонард
ЦП
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Остались в запасе
13
Мэттью Кокс
ВР
2
Фин Стивенс
ПЗ
2
Мадс Бидструп
ЦП
14
Майлз Пирт-Харрис
АП
88
Маркус Форсс
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Брайтон - Брентфорд
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
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