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АПЛ 2026/2027
Брентфорд - Брайтон
Брентфорд - Брайтон: обзор матча 14 октября 2022
Брентфорд
14.10.2022, пятница, 22:00
Англия. Премьер-лига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Брайтон
27'
А. Тони
64'
А. Тони (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брентфорд - Брайтон
Желтая карточка
Ш. Баптист
90'
+2
Замена
С. Годдос
️️️️
Р. Генри
87'
Замена
Д. Да Силва
️️️️
М. Йенсен
81'
Замена
С. Каньос
️️️️
Б. Мбемо
80'
Замена
М. Расмуссен
️️️️
Й. Висса
71'
Замена
Ш. Баптист
️️️️
Ф. Ониика
71'
69'
Замена
Д. Ундав
️️️️
Л. Троссард
68'
Замена
А. Лаллана
️️️️
П. Гросс
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Тони
64'
46'
Замена
К. Митома
️️️️
П. Эступиньян
45'
+2
Желтая карточка
М. Кайседо
Желтая карточка
М. Йенсен
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
А. Тони
Пас отдал
Ф. Ониика
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Брентфорд
13
Мэттью Кокс
ВР
25
Занка
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
26
Шандон Баптист
ЦП
10
Джошуа Да Силва
ЦП
7
Саман Годдос
АП
7
Серхи Каньос
ПВ
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
4
Эд Тернс
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
22
Каору Митома
ЛВ
6
Билли Гилмор
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
16
Йереми Сармиенто
АП
10
Хулио Энкисо
ПВ
26
Дениз Ундав
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Райя
3
Генри
15
Ми
2
Пайннок
20
Айер
27
Янельт
16
Ониика
8
Йенсен
9
Висса
19
Мбемо
17
Тони
4-1-2-2-1
97
Санчес
34
Велтман
5
Данк
4
Уэбстер
2
Эступиньян
25
Кайседо
10
Мак Аллистер
13
Гросс
7
Мач
19
Троссард
18
Уэлбек
9
Висса
2
Расмуссен
2
Расмуссен
9
Висса
16
Ониика
26
Баптист
26
Баптист
16
Ониика
8
Йенсен
10
Да Силва
10
Да Силва
8
Йенсен
3
Генри
7
Годдос
7
Годдос
3
Генри
19
Мбемо
7
Каньос
7
Каньос
19
Мбемо
13
Гросс
10
Лаллана
10
Лаллана
13
Гросс
2
Эступиньян
22
Митома
22
Митома
2
Эступиньян
19
Троссард
26
Ундав
26
Ундав
19
Троссард
Остались в запасе
Брентфорд
Брайтон
13
Мэттью Кокс
ВР
25
Занка
ЦЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
Главный тренер
Томас Франк
23
Джейсон Стил
ВР
4
Эд Тернс
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
16
Йереми Сармиенто
АП
10
Хулио Энкисо
ПВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
13
Мэттью Кокс
ВР
25
Занка
ЦЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
4
Эд Тернс
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
16
Йереми Сармиенто
АП
10
Хулио Энкисо
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Брентфорд - Брайтон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
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