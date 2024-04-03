Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брентфорд - Брайтон
Брентфорд - Брайтон: обзор матча 03 апреля 2024
Брентфорд
03.04.2024, среда, 21:30
Англия. Премьер-лига, 31 тур
0 : 0
Завершен
Брайтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брентфорд - Брайтон
86'
Замена
Я. Модер
️️️️
Й. Велтман
Замена
Ф. Ониика
️️️️
М. Йенсен
86'
Желтая карточка
В. Янельт
76'
74'
Замена
Т. Лэмпти
️️️️
Ф. Буонанотте
74'
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
С. Адингра
Замена
Б. Мбемо
️️️️
Й. Висса
73'
Замена
С. Регилон
️️️️
К. Льюис-Поттер
73'
64'
Замена
Х. Энкисо
️️️️
А. Лаллана
Замена
М. Дамсгор
️️️️
Е. Ярмолюк
64'
53'
Желтая карточка
Ф. Буонанотте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Марк Флеккен
ВР
25
Занка
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
8
Матиас Йенсен
ЦП
6
Егор Ярмолюк
АП
17
Айван Тони
(К)
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
ВР
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
5
Льюис Данк
(К)
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
13
Паскаль Гросс
ЦП
20
Карлос Балеба
ЦП
10
Факундо Буонанотте
АП
10
Адам Лаллана
АП
9
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Брентфорд
1
Томас Стракоша
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
5
Джи-Су Ким
ЦЗ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
16
Фрэнк Ониика
ЦП
26
Шандон Баптист
ЦП
7
Саман Годдос
АП
19
Брайан Мбемо
ПВ
11
Нил Мопе
ЦФ
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
24
Одел Оффиа
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
7
Якуб Модер
ЦП
21
Кэмерон Пьюпион
АП
10
Хулио Энкисо
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
10
Марк О'Махони
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Флеккен
25
Занка
20
Айер
22
Коллинс
2
Расмуссен
27
Янельт
8
Йенсен
23
Льюис-Поттер
6
Ярмолюк
9
Висса
17
Тони
4-2-3-1
1
Вербрюгген
6
ван Хеке
5
Данк
44
Игор
34
Велтман
13
Гросс
20
Балеба
10
Буонанотте
10
Лаллана
7
Адингра
9
Педро
23
Льюис-Поттер
3
Регилон
3
Регилон
23
Льюис-Поттер
8
Йенсен
16
Ониика
16
Ониика
8
Йенсен
6
Ярмолюк
24
Дамсгор
24
Дамсгор
6
Ярмолюк
9
Висса
19
Мбемо
19
Мбемо
9
Висса
10
Буонанотте
48
Лэмпти
48
Лэмпти
10
Буонанотте
34
Велтман
7
Модер
7
Модер
34
Велтман
10
Лаллана
10
Энкисо
10
Энкисо
10
Лаллана
7
Адингра
18
Уэлбек
18
Уэлбек
7
Адингра
Остались в запасе
Брентфорд
Брайтон
1
Томас Стракоша
ВР
5
Джи-Су Ким
ЦЗ
26
Шандон Баптист
ЦП
7
Саман Годдос
АП
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
23
Джейсон Стил
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
24
Одел Оффиа
ЦЗ
21
Кэмерон Пьюпион
АП
10
Марк О'Махони
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
1
Томас Стракоша
ВР
5
Джи-Су Ким
ЦЗ
26
Шандон Баптист
ЦП
7
Саман Годдос
АП
11
Нил Мопе
ЦФ
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
24
Одел Оффиа
ЦЗ
21
Кэмерон Пьюпион
АП
10
Марк О'Махони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Брентфорд - Брайтон
1
1
Всего ударов по воротам
5
24
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
1
5
Нарушения
9
12
Офсайды
3
0
Количество передач
322
660
Сейвы
6
2
Точность передач %
78
91
Удары мимо ворот
2
11
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
4
13
Удары из-за пределов штрафной
1
11
xG (ожидаемые голы)
0.5
1.11
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Эндрю Мэдли
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Брентфорд Коммьюнити
Новости команд
Все
Брентфорд
Брайтон
«ПСЖ» выбирает между девятью вратарями
16:29
«Манчестер Юнайтед» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
14:55
«ПСЖ» нашел серьезного конкурента для Сафонова
14:28
АПЛ: шансы «Брайтона» и «Ньюкасла» на победу в матче 12-го тура
09:19
«Монако» и еще 2 клуба обеспечили себе выход в плей-офф Лиги конференций
Вчера, 14:10
«Манчестер Юнайтед» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
14:55
АПЛ: шансы «Манчестер Юнайтед» и «Брентфорда» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 09:19
«Манчестер Юнайтед» рассматривает трех защитников и нападающего
24 ноября
«Брентфорд» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
АПЛ: шансы «Брентфорда» и «Эвертона» на победу в матче 11-го тура
22 ноября
«ПСЖ» выбирает между девятью вратарями
16:29
«ПСЖ» нашел серьезного конкурента для Сафонова
14:28
АПЛ: шансы «Брайтона» и «Ньюкасла» на победу в матче 12-го тура
09:19
«Монако» и еще 2 клуба обеспечили себе выход в плей-офф Лиги конференций
Вчера, 14:10
«Брайтон» – «Университатя»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+