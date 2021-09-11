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Брентфорд - Брайтон
Брентфорд - Брайтон: обзор матча 11 сентября 2021
Брентфорд
11.09.2021, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 4 тур
0 : 1
Завершен
Брайтон
90'
Л. Троссард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Брайтон
90'
ГОЛ! 0:1!
Л. Троссард
Пас отдал
А. Мак Аллистер
82'
Замена
С. Мач
️️️️
М. Кукурелья
Замена
Ф. Ониика
️️️️
Ш. Баптист
75'
Желтая карточка
К. Айер
74'
Замена
М. Йенсен
️️️️
В. Янельт
68'
63'
Замена
А. Мак Аллистер
️️️️
Д. Уэлбек
Замена
М. Расмуссен
️️️️
С. Каньос
61'
57'
Желтая карточка
Ш. Даффи
55'
Желтая карточка
Й. Велтман
37'
Замена
Я. Модер
️️️️
А. Уэбстер
Желтая карточка
Б. Мбемо
17'
Желтая карточка
С. Каньос
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
27
Виталий Янельт
ОП
19
Брайан Мбемо
ЦП
26
Шандон Баптист
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
28
Ив Биссума
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
11
Нил Мопе
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Брентфорд
25
Альваро Фернандес
ВР
25
Занка
ЦЗ
2
Доминик Томпсон
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
16
Фрэнк Ониика
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
7
Саман Годдос
АП
88
Маркус Форсс
ЦФ
Брайтон
37
Кьел Шерпен
ВР
23
Джейсон Стил
ВР
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
7
Якуб Модер
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
32
Тэйлор Ричардс
АП
7
Солли Мач
ПВ
9
Юрген Локадия
ЦФ
5
Хэйдон Робертс
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Райя
3
Генри
18
Янссон
2
Пайннок
20
Айер
27
Янельт
19
Мбемо
26
Баптист
23
Нергор
7
Каньос
17
Тони
3-2-1-2-2
97
Санчес
25
Даффи
5
Данк
34
Велтман
4
Уэбстер
17
Кукурелья
28
Биссума
10
Лаллана
19
Троссард
18
Уэлбек
11
Мопе
7
Каньос
2
Расмуссен
2
Расмуссен
7
Каньос
26
Баптист
16
Ониика
16
Ониика
26
Баптист
27
Янельт
8
Йенсен
8
Йенсен
27
Янельт
17
Кукурелья
7
Мач
7
Мач
17
Кукурелья
18
Уэлбек
10
Мак Аллистер
10
Мак Аллистер
18
Уэлбек
4
Уэбстер
7
Модер
7
Модер
4
Уэбстер
Остались в запасе
Брентфорд
Брайтон
25
Альваро Фернандес
ВР
25
Занка
ЦЗ
2
Доминик Томпсон
ЦЗ
7
Саман Годдос
АП
9
Йоанн Висса
ЛВ
88
Маркус Форсс
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
32
Тэйлор Ричардс
АП
37
Кьел Шерпен
ВР
23
Джейсон Стил
ВР
7
Стивен Альсате
ЦП
9
Юрген Локадия
ЦФ
5
Хэйдон Робертс
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
25
Альваро Фернандес
ВР
25
Занка
ЦЗ
2
Доминик Томпсон
ЦЗ
7
Саман Годдос
АП
9
Йоанн Висса
ЛВ
88
Маркус Форсс
ЦФ
Остались в запасе
32
Тэйлор Ричардс
АП
37
Кьел Шерпен
ВР
23
Джейсон Стил
ВР
7
Стивен Альсате
ЦП
9
Юрген Локадия
ЦФ
5
Хэйдон Робертс
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Брентфорд - Брайтон
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
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