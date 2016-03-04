Хенти = Ниассе?

Уже не новость, что под занавес трансферного окна "Локомотив" обзавелся форвардом словенской "Олимпии" Эзекиэлем Хенти взамен ушедшего в "Эвертон" Ниассе. Однако, можем ли мы коррелировать этих форвардов по их ключевым качествам?

«Не знаю, как объяснить подобный шаг руководства клуба. Команда на третьем месте, ведет борьбу за попадание в Лигу чемпионов, так что расставание с забивным форвардом выглядит нелогичным». (с) Юрий Семин

Шкулетич – игрок, зависимый от партнеров. Его козырь – игра на втором этаже и в штрафной площади. Но он может и приличную скорость развить на самом деле, просто не до конца раскрылся еще. (с) Черевченко

Что сделано, то сделано. Да, многие эксперты и специалисты потешались и критиковали решение руководства «Локомотива» продать Ниассе в «Эвертон», иронично высказываясь и уличая в жажде наживы и безрассудстве. Но предлагаю остановиться. Хватит. Незаменимых людей не бывает, посудите сами: уходил Н`Дойе - было абсолютно тоже самое.

Попытка объективности. Давайте посмотрим правде в глаза: Шкулетич, при всех оговорках на его достойную игру на втором этаже, далеко не игрок основного состава. Можно предположить, что он раскроется, однако "Железнодорожникам» с учетом их турнирного положения было жизненно необходимо искать равную замену ушедшему нигерийцу. И взяли. Хенти взят на замену Ниассу, он будет играть не вместе со Шкулетичем, а вместо. Но насколько равный обмен был произведен?

Умар Ниассе. Стоит отметить, что нигериец не сразу демонстрировал тот уровень, который Вы могли наблюдать последние месяцы перед уходом из стана «Локо». Довольствуясь изначально редкими выходами на поле после 80-ой минуты, Ниассе удалось собраться с силами и доказать, что он достоин. К тому же, как раз и Даме Н`Дойе уехал в Англию.

Немного статистики:Д

18.04.1990 Г. (25 лет)Г СЕНЕГАЛ

Рост - 182 см, Вес - 82 кг

Сезон 2014/15 19 матчей - 6 голов

Сезон 2015/16 23 матча - 13 голов Итог: 19 голов в 42 матчах.

13.05.1993 Г. (22 года) Нигерия

Рост - 185 см, Вес - 90 кг

За 2014 год: 20 матчей - 3 гола

Итог: 15 голов в 55 матчах. 2015 - Олимпия, 35 матчей - 12 голов

Эзекиэль Хенти. Воспитанник Милана - звучит солидно. Правда, молодой форвард так и не сыграл за основной состав, перебравшись за практикой в клубы рангом значительно ниже («Специя», «Перуджу» «Горица»). Но и там он не снискал лавры, что побудило его перебраться в Олимпию, где талант нападающего нашел свое применение: за 35 матчей Хенти забил 12 голов - пока что лучший показатель за карьеру.

Все познается в сравнении. Физические характеристики обоих футболистов практически идентичны, разве что Хенти чуть крупнее Ниасса, однако едва ли это различие критично, чтобы говорить, что новоиспеченный игрок «Локомотива» будет кардинально отличаться по скоростным данным и игрой на втором этаже.

Стиль игры - высокие скорости, активный прессинг, ключевое умение форварда обойти один в один - поведение на футбольном поле у бывшего и настоящего нападающих также подобны. Если за сенегальцем мы могли проследить по матчам РФПЛ и кубкам, то Хенти - неисследованный кадр, и в нашем распоряжении только видеофайлы с повторами голов (один из них - ниже).

Статистика голов. Следует взять за основу пик карьеры рассматриваемых игроков: последние сезоны. Так, за сезон 2015/16 Ниассе забил 13 голов в 23 матчах - условно говоря, раз в два матча забивал точно. Хенти в «Олимпии» за 2015 год забил 12 голов в 35 матчах, то есть, приблизительно, один раз за три матча нигериец огорчал соперников. Безусловно, словенский чемпионат по уровню значительно уступает российскому, однако этот факт играет скорее против Хенти.

Психологический настрой. Весьма условная характеристика, но не менее важная. Футбольные навыки и качества футболиста - это база, однако мы не раз сталкивались с ситуацией, когда звёзды, приехавшие в Россию, показывали уровень ниже своих возможностей (потому что Россия - щедрая душа). И все же. Ниассе раскрылся, вырос до игрока основного состава и часто забивал - все это подпитывало его общий настрой, он поймал кураж. Касаемо Хенти, он перешел в чемпионат рангом выше, начался новый этап в его карьере - к тому же, в Олимпии он заиграл. Все это дает нам повод сказать, что с настроем у нигерийца проблем не возникнет.

Резюме. Подводя итог вышесказанному, стоит сказать, что Эзекиэль Хенти по многим параметрам похож на Умара Ниассе, и в целом, невзирая на критику продажи последнего в «Эвертон» - теоретически достойная замена сенегальцу. В излюбленную «Локомотивом» схему 4-2-3-1 он также вписывается в качестве выдвинутого центрфорварда. Как бы то ни было, цыплят по осени считают, а значит - время покажет. Спасибо за внимание!

Видеоповторы голов: Ниассе и Хенти.