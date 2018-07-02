Заслужили ли игроки сборной ЗМС?

Волейболистка Екатерина Гамова вызвала скандал. В день, когда в Кремле президент награждал триумфаторов ЧМ-2018 – футбольную сборную и тренерский штаб – спортсменка раскритиковала чрезмерное, по ее мнению, выражение благодарности футболистам. Спортсм

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