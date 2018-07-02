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    Яхта «БЕДА» Все блоги -

    Заслужили ли игроки сборной ЗМС?

    2 июля 2018
    Волейболистка Екатерина Гамова вызвала скандал. В день, когда в Кремле президент награждал триумфаторов ЧМ-2018 – футбольную сборную и тренерский штаб – спортсменка раскритиковала чрезмерное, по ее мнению, выражение благодарности футболистам. Спортсм

    Рейтинг: 3.7 Голосов: 3
    Комментарии123
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 6 августа 2018, 14:36

      Я как всегда в соккеровской бане,погонял вчера сивых )
      Валера вчерась порадовал .

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      Рейтинг: +141

      вавос > spartach n1 6 августа 2018, 19:21

      Вообщем во всю нарезвился,теперь и попариться можно)))

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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 > вавос 6 августа 2018, 20:58

      Да я спокойно к этому,закалён в боях ))
      Потом же и к бомбардиру уже привык .

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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 31 июля 2018, 21:24

      Опять блин на соккере ласты завернули ))
      Лан всеравно спать собирался.

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      Рейтинг: +649

      Леха Клинский > spartach n1 31 июля 2018, 22:26

      Не ходил бы ты на ОВ. Я там не бываю. и посему в бане не парюсь.

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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 31 июля 2018, 11:22

      Похоже потому что не было коментов,вот его и задвинули .

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      Рейтинг: +649

      Леха Клинский > spartach n1 31 июля 2018, 13:19

      Не, это вроде я графу ЧЕРНОВИК нажал случайно

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      Рейтинг: +141

      вавос 30 июля 2018, 23:43

      Во,заработало!)))В принципе уже по этой теме высказался,коротко и ясно))Скоро и за просто участие на ЧМ будут награждать)))

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      Рейтинг: +649

      Леха Клинский > вавос 31 июля 2018, 00:08

      Володь, сам не понял как так получилось, что блог удалил. Прости новичка в этом тягостном деле................

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      Рейтинг: +141

      вавос > Леха Клинский 31 июля 2018, 00:11

      Да я сам не на Соккере не на Бомбардире ничего ещё не создавал,так что даже не знаю как это))Только на других сайтах,типа группы в ВК или тематическом сайте каком нибудь))Но там точно легко всё)

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      Леха Клинский 29 июля 2018, 13:46

      Волейболистка Екатерина Гамова вызвала скандал. В день, когда в Кремле президент награждал триумфаторов ЧМ-2018 - футбольную сборную и тренерский штаб - спортсменка раскритиковала чрезмерное, по ее мнению, выражение благодарности футболистам. Спортсменам - увы, в упорной борьбе проигравшим в четвертьфинале - присвоили звания заслуженных мастеров спорта. Но есть правила: высокое звание дается только за чемпионство - мира, Европы, победу на Олимпиаде. Как же так, возмутилась прославленная волейболистка. С ней согласились многие.

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      Леха Клинский 29 июля 2018, 13:45

      Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин признался rusfootball.info, что в целом согласен с Гамовой, но с другой стороны понимает "уровень конкуренции в футболе" и то, что четвертьфинал ЧМ - "действительно историческое достижение". Алдонин призвал обратить внимание на тот факт, что волейболистка высказала негодование не в адрес спортсменов, а в адрес спортивных руководителей, который порой принимают спорные решения о награждении.

      Бывший нападающий "Спартака" и ЦСКА Валерий Масалитин полностью солидарен с Гамовой. "Надо давать хотя бы за медали. А то получается, что из группы вышли и уже добились всего", - отметил он в комментарии "Газете.ru".

      Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал для "СЭ": "Давать звание ЗМС за восьмое место — это неправильно".

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      Леха Клинский 29 июля 2018, 13:43

      Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников удивился церемонии награждения футболистов сборной России на приеме в Кремле у президента РФ Владимира Путина.

      Путин присвоил игрокам и тренерскому штабу команды звания заслуженных мастеров спорта. Кроме того, президент наградил орденом Александра Невского главного тренера сборной Станислава Черчесова, а вратарь сборной Игорь Акинфеев и защитник Сергей Игнашевич были удостоены орденов Почета.

      «Наш уважаемый президент делает то, что хочет делать. Считает он нужным наградить Черчесова, Акинфеева и Игнашевича – его воля и право.

      Общественное мнение тут не знаю. Выбрали вы президента, вот и удивляйтесь.

      Слова Гамовой? Я тоже олимпийский чемпион, и у меня тоже нет орденов. Я не могу удивляться на этот счет. Выбирали такого президента, вот и пожинайте плоды», – сказал Кафельников.

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      Леха Клинский 29 июля 2018, 13:41

      Олимпийский чемпион по волейболу Дмитрий Мусэрский согласился с высказыванием Екатерины Гамовой о присвоении звания заслуженных мастеров спорта игрокам сборной России по футболу, которые дошли до четвертьфинала ЧМ-2018 («Жаль, что звание заслуженного мастера спорта обесценивают»).

      «Поддерживаю Екатерину полностью!

      Удивлен, читая комментарии, как люди поливают грязью человека, столько вложившего в развитие спорта в своей стране. Катя не заслужила такого однозначно.

      Также удивлен, что начали сравнивать футбол и волейбол: популярность этих видов спорта, нагрузки, конкуренцию и т.д... Пост не об этом! Пост о том, что значок Заслуженного Мастера Спорта дается в России за 1-3 место в Олимпийских играх и за 1-е место на чемпионате мира. Но никак не за выход в 1/4 финала.

      Ребята-футболисты тут ни при чем, еще раз повторю эти слова. Они сыграли хорошо. Прыгнули выше головы! Молодцы! Но! Всему есть своя цена и мера.

      Да, этот значок толком не дает никаких привилегий по жизни, но это высшая награда в спорте, и, уверен, каждый спортсмен в России мечтает ее получить! А высшая награда не может быть за 8-е место...

      Значок ЗМС лично для меня потерял свою ценность...

      P.P.S. Я вообще молчу про организацию чествования в Кремле. Все было построено вокруг футболистов, которые приехали на 20 минут и потом куда-то исчезли. Мы же проторчали там 3 часа – с начала концерта до самого закрытия! А у нас сборы идут, тренировки, режим... Многие пропустили медицинские и восстановительные процедуры... По итогу никого из игроков даже не объявили и не дали возможность обратиться с речью к зрителям... Вот отношение к ПЕРВЫМ местам в ВОЛЕЙБОЛЕ в нашей стране!», – написал Мусэрский в инстаграме.

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      Леха Клинский 19 июля 2018, 21:31

      Хотел сегодня выставить письмо главного тренера сборной Хорватии, похвалить его за смелость, прикинуть мог бы кто из наших так сказать, а все оказалось фейком. Жаль, честное слово.

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      вавос > Леха Клинский 19 июля 2018, 22:25

      А может просто испугался своей прыти и прямолинейности и отступил назад,а за ним подчистили,представив всё это фейком)Так бывает)
      А может у меня больная фантазия)))

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      Леха Клинский > вавос 20 июля 2018, 00:15

      Даже не знаю, но будь это правдой, был бы он для меня героем однозначно. И не мимолетным, а запомнил бы надолго..........................

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      spartach n1 17 июля 2018, 21:44

      На соккере забанили,инчучмек лютует,балбес-скоро останутся в компании манголитейного )

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      Леха Клинский > spartach n1 18 июля 2018, 21:59

      Там правило одно, не хочешь быть забаненным, не ходи на ОВ. Там и в блогах бардак, а на ОВ вообще беспредел.

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      spartach n1 > Леха Клинский 18 июля 2018, 22:25

      Да Лех,как дурная привычка этот соккер,да и товарищей жаль бросать .

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      вавос > spartach n1 19 июля 2018, 00:01

      Просто вы не умеете абстрагироваться от всего этого)))
      На ОВ я только по большим праздникам хожу и нормально))

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      Леха Клинский > вавос 19 июля 2018, 21:26

      Я уже тоже научился, но на это время ушло, и шишек набил немало.

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      Леха Клинский > spartach n1 19 июля 2018, 21:27

      Во-во, многие упорно за соккер держатся, будто медом намазано.

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