Почему Бердыев круче Черчесова

Грядет чемпионат мира в России. Выбор того, кто поведет нашу сборную к высоким целям, сделан. Но оправдан ли он? Блог «Веселый футбол, или негативное мнение» разбирается в ситуации и предлагает своего кандидата на пост тренера сборной.

Предисловие

Наверное каждый неравнодушный к отечественному футболу болельщик желает, что бы наша сборная удачно выступила на домашнем ЧМ в 2018 году. ЧЕ 2016, конечно же продемонстрировал нам, что об этом можно только мечтать, и для этого нам потребуется футбольное чудо. Футбольное чудо, это то словосочетание, которое приходит на ум, когда слышишь фамилию – Бердыев. Лично я, уверен, что и пол страны, до конца надеялся, что именно Курбан Бекиевич будет готовить нашу сборную к ЧМ. И чем руководствовался Российски футбольный союз предпочтя Бердыеву – Черчесова, непонятно. Конечно, про предпочтение, перегибаю. Выбрали того, с кем было проще договориться, в этом уверен, иначе кто в здравом уме, принял бы такое решение? Но оправдывает ли это РФС? Не думаю. Почему можно платить баснословные деньги иностранному специалисту вроде Капелло, а нашему нельзя создать условия от которых он не сможет отказаться? Может быть это мое, сугубо-субъективное мнение, но давайте попробуем сравнить тренеров и оперевшись на факты понять, правильный ли это выбор:

Игровой стиль

Для начала, попробуем разобраться в какой футбол должна играть сборная России, располагая тем что есть. Конечно всем хочется видеть, красивую, атакующую игру, но посмотрим правде в глаза, при том, что ставятся высокие цели и задачи, а перед ЧМ у нас лишь два года, одни товарищеские матчи, Кубок конфедераций и практическое отсутствие по настоящему креативных игроков, такое желание, скорее мечта. Черчесов приверженец атакующего стиля, что просматривалось по его работе как в «Тереке», «Динамо» так и в «Легии».

Команды Бердыева же, играют от защиты, плотно, с постоянной подстраховкой, проще говоря ставят пресловутый автобус, при этом команда не лишена мысли в атаке, и выжимает максимум из собственных моментов. Это именно то, что нужно сборной для результата.

Достижения

Пойдем дальше, и сравним достижения обоих тренеров. Станислав Черчесов начинал тренерскую карьеру в Австрии, в далеко не самых сильных клубах, даже по австрийским меркам: «Куфштайн» и «Ваккер-Тироль», работа в них была скорее, для набора тренерского опыта. Продолжил в отечественных командах: «Спартак», «Жемчужина-Сочи», «Терек», «Амкар», «Динамо»(Москва), из этого списка стоит отметить добротный коллектив из Грозного, который по ходу сезона 2012-2013г., некоторое время даже возглавлял таблицу, а в итоге занял 8-е место по итогам Премьер-лиги, самое высокое в истории клуба. А также неплохую команду «Динамо», которая в ЛЕ 2014-2015, дошла до 1/8 финала, выиграв все 6 матчей группового этапа. Со «Спартаком» было серебро Премьер-лиги в 2007, но ждали от него большего. Последним местом работы перед сборной, была польская «Легия», где было добыто чемпионство и кубок Польши, при этом стоит отметить, что клуб Черчесова отыграл 10-ти очковое отставание от клуба «Пяст».

Курбан Бердыев начинал тренерскую карьеру в клубах из Казахстана, затем, один год в турецком «Генчлербирлиги», вновь возвращение в Казахстан. В 1998г. возглавил туркменскую «Нису», с которой с ходу выиграл кубок и чемпионат Туркмении. Непродолжительный период работы в сборной Туркмении. В 2000 году впервые возглавил клуб из России – смоленский «Кристалл». В 2001 подписал знаковый, как оказалось для себя и казанского футбола, контракт с клубом «Рубин»,который по итогам сезона 2002г., вывел из первого дивизиона ПФЛ в РФПЛ, где в первом же сезоне, команда стала бронзовым призером чемпионата. За 12-ти летнюю эпоху Бердыева в «Рубине», казанский клуб стал обладателем всех возможных в России трофеев, впервые в 2008 году став чемпионом страны, повторив свой успех и на следующий год. Также не стоит забывать и о не плохой игре «Рубина» в еврокубках, знаменитые матчи с Барселоной в частности. В декабре 2014-го, Бердыев подписывает контракт с «Ростовом», на момент прихода нового тренера, ростовчане замыкали таблицу Премьер-лиги, но Бекиевич по итогам сезона смог сохранить для клуба, место в элите. В следующем же сезоне чемпионата, Ростов сенсационно стал серебряным призером, до последнего тура претендую на титул чемпионов, и подарил болельщикам с берегов Дона, праздник, под названием – Лига чемпионов.

Опыт

Начнем с того, что Станислав Саламович не прорабатал ни в одном клубе более двух лет. У него нет должного опыта игры в Лиге чемпионов УЕФА, лишь вылет «Спартака» в 3 квалификационном раунде в 2007 году.Из выполненных высоких задач, наверное стоит отметить лишь последнюю работу в «Легии», но при всем уважении к этим успехам, все же стоить отметить, что столичный клуб, объективно, имеет самый сильны состав для чемпионата Польши. Так же, если вспомнить к примеру «Терек», то да, коллектив создал Черчесов неплохой, грозненцы какое то время возглавляли таблицу, но в итоге скатились на восьмое место.

Курбан Бердыев на своем веку повидал все, и от вылета спасался, чемпионские титулы выигрывал и защищал, приводил свои клубы к тем успехам, каких от них не ждали даже самые оптимистичные болельщики. Имеет положительный опыт игр, с ведущими клубами старого света. Знает как выстроить боеспособный коллектив в короткий срок, четко осознает, что ему нужно для достижения результата.

Характер

Нельзя не признать, что оба тренера являются характерными, пользуются непререкаемым авторитетом в коллективах, которых работают, другое для них неприемлемо. Но все же они разные.

Черчесов весьма вспыльчив и эксцентричен, что не раз приводило к конфликтам с игроками, Калиниченко и Титовым в «Спартаке», Денисовым в «Динамо». Вряд ли это может являться положительной чертой, в работе с нашими зазнавшимися игроками сборной.

Бердыев же, при всей своей принципиальности и жесткости, является наставником спокойным, уравновешенным, примеров ярких конфликтов с футболистами, с ходу и не припомнишь, только история с Торже, но там скорее бредни самого игрока, нежели вина тренера.

Вывод

Нельзя назвать Станислава Черчесова бездарным тренером. Наставник он неплохой, но относительно Бердыева, явно проигрывает. По многим показателям. Курбан Бекиевич, своими результатами не раз доказывал, что из не самого сильного коллектива, может в короткие сроки слепить боеспособную команду, которая способна обыграть любого соперника, на мой взгляд это именно то, что было необходимо сейчас нашей сборной. И тут невольно задаешься вопросом, не стоило ли сделать все, для того, что главным тренером сборной России по футболу, стал именно Курбан Бердыев? Но выбор сделан, все покажет лишь время, которого у нас не так много. Но перспективы кажутся довольно таки туманными.

Фото: fc-rostov.ru, rfs.ru