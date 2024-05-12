Максим Белковский - статистика
#24 | Нападающий
|Имя
|Максим
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Белковский
|Команда
|Чертаново
|Состав
|Основной
|Родной город
|Томск
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 июня 2005 (19 лет)
|Рост
|198
|Имя
|Максим
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Белковский
|Команда
|Чертаново
|Состав
|Основной
|Родной город
|Томск
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 июня 2005 (19 лет)
|Рост
|198
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чертаново
|15
|3
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.07.2024
|65' -90'
|Чертаново (Москва)
|5:2
|Балтика-БФУ (Калининград)
|01.07.2024
|46' -90'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|0:2
|Чертаново (Москва)
|47' 79'
|25.06.2024
|1' -46'
|Чертаново (Москва)
|4:1
|Енисей-М (Красноярск)
|30'
|19.06.2024
|1' -46'
|Торпедо Вл (Владимир)
|1:2
|Чертаново (Москва)
|44'
|13.06.2024
|46' -90'
|Чертаново (Москва)
|1:3
|Динамо СПб (Санкт-Петербург)
|49'
|07.06.2024
|60' -90'
|Тверь (Тверь)
|1:3
|Чертаново (Москва)
|01.06.2024
|70' -90'
|Динамо Вг (Вологда)
|1:4
|Чертаново (Москва)
|26.05.2024
|78' -90'
|Чертаново (Москва)
|0:1
|Динамо-2 (Москва)
|19.05.2024
|68' -90'
|Леон Сатурн (Раменское)
|1:1
|Чертаново (Москва)
|12.05.2024
|70' -90'
|Чертаново (Москва)
|2:1
|Иркутск (Иркутск)
|05.05.2024
|1' -90'
|Спартак-2 (Москва)
|4:0
|Чертаново (Москва)
|28.04.2024
|1' -90'
|Чертаново (Москва)
|2:1
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|71'
|20.04.2024
|1' -90'
|Звезда (Санкт-Петербург)
|1:1
|Чертаново (Москва)
|13.04.2024
|1' -63'
|Чертаново (Москва)
|2:2
|Родина-М (Москва)
|06.04.2024
|1' -61'
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|0:2
|Чертаново (Москва)