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Паскуале Фоджа
Статистика
Паскуале Фоджа - статистика
Завершил карьеру
3 июня 1983 (43)
#17 | Полузащитник
168 см | 62 кг
Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Италия. Кубок 2008/2009
Италия. Серия А 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лацио
9
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 32 тур
Лацио
2 : 0
10.04.2011
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Наполи
4 : 3
03.04.2011
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Милан
0 : 0
01.02.2011
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Лацио
2 : 0
29.01.2011
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Болонья
3 : 1
23.01.2011
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Лацио
1 : 0
16.01.2011
Сампдория
90' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Лацио
1 : 2
09.01.2011
Лечче
85' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Лацио
3 : 2
19.12.2010
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Лацио
1 : 1
28.11.2010
Катания
66' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Парма
1 : 1
21.11.2010
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
2 : 0
14.11.2010
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Чезена
1 : 0
10.11.2010
Лацио
1' - 86'
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
0 : 2
07.11.2010
Рома
70' - 90'
78'
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2010
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Бари
0 : 2
17.10.2010
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Лацио
1 : 0
03.10.2010
Брешиа
85' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Лацио
1 : 1
22.09.2010
Милан
1' - 74'
Италия. Серия А, 2 тур
Лацио
3 : 1
12.09.2010
Болонья
76' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Сампдория
2 : 0
29.08.2010
Лацио
69' - 90'
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