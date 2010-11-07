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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Рома
Лацио - Рома: обзор матча 07 ноября 2010
Лацио
07.11.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 10 тур
0 : 2
Завершен
Рома
52'
М. Боррьелло (П)
87'
М. Вучинич (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Рома
Замена
М. Диаките
️️️️
Г. Стендардо
Желтая карточка
М. Вучинич
ГОЛ с пенальти! 0:2!
М. Вучинич
Желтая карточка
К. Брокки
Замена
Ж. Баптиста
️️️️
М. Боррьелло
Замена
М. Бриги
️️️️
С. Перротта
Желтая карточка
П. Фоджа
Замена
П. Фоджа
️️️️
Эрнанес
Желтая карточка
Г. Стендардо
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Боррьелло
Желтая карточка
Ш. Лихтштайнер
Замена
М. Сарате
️️️️
Т. Рокки
Замена
Л. Греко
️️️️
Ж. Менез
Желтая карточка
М. Кассетти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
16
Фернандо Муслера
ВР
26
Штефан Раду
ЛЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ОП
10
Эрнанес
ЦП
32
Кристиан Брокки
ПП
18
Томмазо Рокки
(К)
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Рома
12
Жулио Сержио
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
20
Симоне Перротта
ЛП
16
Даниэле Де Росси
(К)
ОП
7
Жереми Менез
АП
30
Фабио Симплисио
ПП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Лацио
46
Томмазо Берни
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
17
Паскуале Фоджа
ЛП
27
Матузалем
ЦП
9
Мауро Сарате
ЦФ
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
12
Сисиньо
ПЗ
19
Леандро Греко
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
10
Адриано
ЦФ
10
Жулио Баптиста
ЦФ
4-1-3-2
16
Муслера
26
Раду
2
Стендардо
3
Андре Диас
2
Лихтштайнер
24
Ледесма
6
Маури
10
Эрнанес
32
Брокки
10
Флоккари
18
Рокки
4-1-2-1-2
12
Сержио
27
Кассетти
8
Бурдиссо
5
Мексес
6
Риисе
16
Де Росси
30
Симплисио
20
Перротта
7
Менез
22
Боррьелло
9
Вучинич
2
Стендардо
23
Диаките
23
Диаките
2
Стендардо
10
Эрнанес
17
Фоджа
17
Фоджа
10
Эрнанес
18
Рокки
9
Сарате
9
Сарате
18
Рокки
7
Менез
19
Греко
19
Греко
7
Менез
20
Перротта
4
Бриги
4
Бриги
20
Перротта
22
Боррьелло
10
Баптиста
10
Баптиста
22
Боррьелло
Остались в запасе
Лацио
Рома
46
Томмазо Берни
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
27
Матузалем
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
18
Богдан Лобонц
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
12
Сисиньо
ПЗ
10
Адриано
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
46
Томмазо Берни
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
27
Матузалем
ЦП
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
12
Сисиньо
ПЗ
10
Адриано
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Лацио - Рома
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Эмидио Морганти
(Асколи)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 16:55 (прямая)
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