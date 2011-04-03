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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Лацио
Наполи - Лацио: обзор матча 03 апреля 2011
Наполи
03.04.2011, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 31 тур
4 : 3
Завершен
Лацио
60'
А. Доссена
62'
Э. Кавани
82'
Э. Кавани (П)
88'
Э. Кавани
29'
С. Маури
57'
А. Диас
68'
С. Ароника (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Лацио
Желтая карточка
Э. Кавани
+1
+1
Желтая карточка
Д. Скулли
ГОЛ! 4:3!
Э. Кавани
Желтая карточка
У. Кампаньяро
Замена
К. Лукарелли
️️️️
Х. Йебда
Замена
С. Флоккари
️️️️
М. Сарате
Замена
Г. Стендардо
️️️️
М. Брешиано
ГОЛ с пенальти! 3:3!
Э. Кавани
Красная карточка
Д. Бьява
Замена
В. Гаргано
️️️️
А. Доссена
Желтая карточка
Д. Скулли
ГОЛ в свои ворота! 2:3!
С. Ароника
Пас отдал
М. Сарате
ГОЛ! 2:2!
Э. Кавани
Пас отдал
К. Маджо
ГОЛ! 1:2!
А. Доссена
Замена
Д. Маскара
️️️️
М. Пациенца
ГОЛ! 0:2!
А. Диас
Пас отдал
Х. Гарридо
Желтая карточка
А. Доссена
ГОЛ! 0:1!
С. Маури
Пас отдал
М. Сарате
Желтая карточка
А. Диас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
28
Паоло Каннаваро
(К)
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
24
Микеле Пациенца
ЦП
8
Хассан Йебда
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
22
Эсекьель Лавесси
ЛФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Лацио
16
Фернандо Муслера
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
23
Марко Брешиано
ЛВ
15
Альваро Гонсалес
ЦП
32
Кристиан Брокки
ЦП
10
Джузеппе Скулли
АП
6
Стефано Маури
(К)
ПВ
9
Мауро Сарате
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Наполи
0
Дженнаро Йеццо
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
7
Хосе Соса
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
99
Кристиано Лукарелли
ЦФ
Лацио
46
Томмазо Берни
ВР
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
17
Паскуале Фоджа
ЛП
10
Эрнанес
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
3-5-2
16
Де Санктис
28
Каннаваро
6
Ароника
14
Кампаньяро
3
Доссена
24
Пациенца
8
Йебда
17
Гамшик
11
Маджо
22
Лавесси
10
Кавани
4-2-3-1
16
Муслера
2
Лихтштайнер
20
Бьява
3
Андре Диас
22
Гарридо
15
Гонсалес
32
Брокки
6
Маури
10
Скулли
23
Брешиано
9
Сарате
3
Доссена
5
Гаргано
5
Гаргано
3
Доссена
24
Пациенца
25
Маскара
25
Маскара
24
Пациенца
8
Йебда
99
Лукарелли
99
Лукарелли
8
Йебда
23
Брешиано
2
Стендардо
2
Стендардо
23
Брешиано
9
Сарате
10
Флоккари
10
Флоккари
9
Сарате
Остались в запасе
Наполи
Лацио
0
Дженнаро Йеццо
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
7
Хосе Соса
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
46
Томмазо Берни
ВР
5
Лионель Скалони
ПЗ
17
Паскуале Фоджа
ЛП
10
Эрнанес
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Остались в запасе
0
Дженнаро Йеццо
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
7
Хосе Соса
ЦП
Остались в запасе
46
Томмазо Берни
ВР
5
Лионель Скалони
ПЗ
17
Паскуале Фоджа
ЛП
10
Эрнанес
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Наполи - Лацио
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 14:25 (прямая)
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