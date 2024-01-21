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Никола Фаласко
Статистика
Никола Фаласко - статистика
Завершил карьеру
5 октября 1993 (32)
#54 | Защитник
184 см
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Асколи
17
0
0
5
1
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 21 тур
Асколи
2 : 2
21.01.2024
Бари
1' - 46'
30'
Италия. Серия В, 20 тур
Парма
1 : 1
14.01.2024
Асколи
1' - 72'
Италия. Серия В, 19 тур
Асколи
0 : 0
26.12.2023
Циттаделла
1' - 90'
25'
Италия. Серия В, 18 тур
Пиза
1 : 0
23.12.2023
Асколи
1' - 77'
Италия. Серия В, 17 тур
Асколи
1 : 0
16.12.2023
Катанцаро
1' - 90'
36'
Италия. Серия В, 16 тур
Асколи
1 : 2
09.12.2023
Специя
1' - 90'
Италия. Серия В, 15 тур
Венеция
3 : 0
02.12.2023
Асколи
1' - 90'
57'
Италия. Серия В, 14 тур
Реджана 1919
1 : 1
25.11.2023
Асколи
1' - 90'
Италия. Серия В, 13 тур
Асколи
0 : 1
11.11.2023
Комо
1' - 90'
Италия. Серия В, 12 тур
Бари
1 : 0
04.11.2023
Асколи
1' - 90'
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 3
28.10.2023
Парма
1' - 85'
37'
Италия. Серия В, 10 тур
Лекко
0 : 2
21.10.2023
Асколи
1' - 90'
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
1 : 1
07.10.2023
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия В, 8 тур
Брешиа
1 : 1
30.09.2023
Асколи
63' - 90'
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
2 : 0
26.09.2023
Тернана
1' - 81'
Италия. Серия В, 6 тур
Кремонезе
2 : 2
23.09.2023
Асколи
71' - 90'
Италия. Серия В, 5 тур
Асколи
0 : 1
16.09.2023
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия В, 1 тур
Козенца
3 : 0
19.08.2023
Асколи
1' - 36'
3'
36'
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