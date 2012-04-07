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Кармело
Статистика
Кармело - статистика
Завершил карьеру
9 июля 1983 (43)
#6 | Полузащитник
180 см | 74 кг
Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Примера 2010/2011
Испания. Примера 2009/2010
Испания. Примера 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Спортинг
13
1
0
4
1
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 32 тур
Хетафе
2 : 0
07.04.2012
Спортинг
66' - 90'
84'
Испания. Примера, 29 тур
Спортинг
2 : 3
21.03.2012
Мальорка
73' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Гранада
2 : 1
17.03.2012
Спортинг
54' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Спортинг
1 : 0
10.03.2012
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Барселона
3 : 1
03.03.2012
Спортинг
47' - 90'
74'
Испания. Примера, 25 тур
Расинг
1 : 1
25.02.2012
Спортинг
1' - 57'
Испания. Примера, 24 тур
Спортинг
1 : 1
19.02.2012
Атлетико
1' - 63'
Испания. Примера, 23 тур
Валенсия
4 : 0
12.02.2012
Спортинг
1' - 60'
Испания. Примера, 22 тур
Спортинг
1 : 1
05.02.2012
Осасуна
1' - 90'
32'
Испания. Примера, 21 тур
Реал Сосьедад
5 : 1
29.01.2012
Спортинг
1' - 78'
52'
Испания. Примера, 18 тур
Бетис
2 : 0
08.01.2012
Спортинг
60' - 90'
70'
90'
Испания. Примера, 16 тур
Райо Вальекано
1 : 3
11.12.2011
Спортинг
76' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
4 : 0
27.11.2011
Спортинг
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Спортинг
2 : 1
20.11.2011
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Атлетико
4 : 0
21.09.2011
Спортинг
1' - 74'
33'
Испания. Примера, 4 тур
Спортинг
0 : 1
17.09.2011
Валенсия
78' - 90'
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