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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Спортинг - Валенсия
Спортинг - Валенсия: обзор матча 17 сентября 2011
Спортинг
17.09.2011, суббота, 20:00
Испания. Примера, 4 тур
0 : 1
Завершен
Валенсия
30'
Р. Сольдадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Валенсия
Желтая карточка
П. Пьятти
Желтая карточка
Бруно
Желтая карточка
П. Эрнандес
Замена
Т. Коста
️️️️
С. Каналес
Замена
Кармело
️️️️
Д. Суарес
Желтая карточка
В. Руис
Желтая карточка
Ж. Альба
Желтая карточка
А. Ривера
Замена
А. Адурис
️️️️
Р. Сольдадо
Замена
П. Пьятти
️️️️
Жонас
Замена
Г. Сангой
️️️️
Н. Ново
Замена
А. Лора
️️️️
А. Каштру
Желтая карточка
Э. Банега
ГОЛ! 0:1!
Р. Сольдадо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
15
Роберто Канелья
ЦЗ
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
5
Альберто Ривера
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
8
Андре Каштру
АП
10
Начо Ново
ПВ
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
6
Давид Альбельда
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
19
Пабло Эрнандес
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
17
Жонас
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
11
Альберто Лора
ЦЗ
9
Себастьян Эгурен
ЦП
22
Рикардо Леон
ЦП
6
Кармело
АП
8
Оскар Трехо
АП
10
Гастон Сангой
ЦФ
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
8
Тино Коста
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
4-3-2-1
25
Хуан Пабло
15
Канелья
15
Арнолен
4
Ботиа
22
Суарес
5
Ривера
6
Альварес
10
Де лас Куэвас
8
Каштру
10
Ново
18
Баррал
4-2-2-2
13
Гуаита
2
Бруно
23
Рами
4
Руис
18
Альба
11
Банега
6
Альбельда
20
Каналес
19
Эрнандес
17
Жонас
9
Сольдадо
8
Каштру
11
Лора
11
Лора
8
Каштру
22
Суарес
6
Кармело
6
Кармело
22
Суарес
10
Ново
10
Сангой
10
Сангой
10
Ново
20
Каналес
8
Коста
8
Коста
20
Каналес
17
Жонас
10
Пьятти
10
Пьятти
17
Жонас
9
Сольдадо
20
Адурис
20
Адурис
9
Сольдадо
Остались в запасе
Спортинг
Валенсия
25
Иван Куэльяр
ВР
9
Себастьян Эгурен
ЦП
22
Рикардо Леон
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
Главный тренер
Маноло Пресиадо
8
Софиан Фегули
ОП
25
Диего Алвес
ВР
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
9
Себастьян Эгурен
ЦП
22
Рикардо Леон
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
Остались в запасе
8
Софиан Фегули
ОП
25
Диего Алвес
ВР
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Спортинг - Валенсия
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
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Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Стадион:
Эль Молинон
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 19:25 (прямая)
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