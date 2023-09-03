Николай Гертсен - статистика
#28 | Защитник
|Имя
|Николай
|Фамилия
|Гертсен
|Команда
|Видовре
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 июня 1991 (32 года)
|Рост
|185
|Имя
|Николай
|Фамилия
|Гертсен
|Команда
|Видовре
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 июня 1991 (32 года)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Видовре
|9
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.12.2023
|Был в запасе
|Брондбю (Бреннбю)
|4:0
|Видовре (Видовре)
|24.11.2023
|Был в запасе
|Видовре (Видовре)
|1:1
|Вайле (Вайле)
|12.11.2023
|Был в запасе
|Оденсе (Оденсе)
|0:2
|Видовре (Видовре)
|05.11.2023
|1' -90'
|Видовре (Видовре)
|1:4
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|28.10.2023
|46' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|4:0
|Видовре (Видовре)
|68'
|20.10.2023
|79' -90'
|Видовре (Видовре)
|1:2
|Силькеборг (Силькеборг)
|01.10.2023
|Был в запасе
|Видовре (Видовре)
|0:3
|Брондбю (Бреннбю)
|25.09.2023
|Был в запасе
|Нордшелланд (Фарум)
|0:0
|Видовре (Видовре)
|17.09.2023
|Был в запасе
|Видовре (Видовре)
|0:1
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|03.09.2023
|85' -90'
|Силькеборг (Силькеборг)
|1:0
|Видовре (Видовре)
|27.08.2023
|1' -90'
|Видовре (Видовре)
|1:5
|Оденсе (Оденсе)
|18.08.2023
|1' -63'
|Видовре (Видовре)
|0:2
|Копенгаген (Копенгаген)
|45'
|14.08.2023
|1' -90'
|Виборг (Виборг)
|0:0
|Видовре (Видовре)
|43'
|06.08.2023
|1' -90'
|Видовре (Видовре)
|0:2
|Орхус (Орхус)
|30.07.2023
|83' -90'
|Рандерс (Рандерс)
|2:2
|Видовре (Видовре)