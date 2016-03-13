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    Марко Мотта - статистика

    #16 | Защитник
    Имя Марко
    Фамилия Мотта
    Команда Чарльтон
    Состав Основной
    Родной город Мерате
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 мая 1986 (36 лет)
    Рост 186
    Вес 76
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Чарльтон 12 0 2 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.05.2016 Был в запасе Чарльтон (Чарльтон) 0:3 Бернли (Бернли)
    30.04.2016 Был в запасе Лидс (Лидс) 1:2 Чарльтон (Чарльтон)
    23.04.2016 1' -63' Чарльтон (Чарльтон) 1:3 Брайтон (Брайтон & Хов)
    19.04.2016 1' -90' Болтон (Болтон) 0:0 Чарльтон (Чарльтон)
    16.04.2016 78' -90' Чарльтон (Чарльтон) 0:1 Дерби Каунти (Дерби)
    09.04.2016 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 2:1 Чарльтон (Чарльтон)
    05.04.2016 19' -87' Ипсвич Таун (Ипсвич) 0:0 Чарльтон (Чарльтон)
    02.04.2016 1' -90' Чарльтон (Чарльтон) 2:1 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    19.03.2016 1' -90' Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд) 3:0 Чарльтон (Чарльтон)
    13.03.2016 1' -90' Чарльтон (Чарльтон) 2:0 Мидлсбро (Миддлсбро)
    08.03.2016 1' -90' Чарльтон (Чарльтон) 0:0 Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)
    05.03.2016 1' -90' Брентфорд (Лондон) 1:2 Чарльтон (Чарльтон)
    56'
    27.02.2016 1' -77' Чарльтон (Чарльтон) 3:4 Рединг (Рединг)
    7'
    23.02.2016 1' -78' Престон (Престон) 2:1 Чарльтон (Чарльтон)
    37'
    20.02.2016 67' -90' Фулхэм (Лондон) 3:0 Чарльтон (Чарльтон)
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