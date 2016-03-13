Марко Мотта - статистика
#16 | Защитник
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Мотта
|Команда
|Чарльтон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мерате
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 мая 1986 (36 лет)
|Рост
|186
|Вес
|76
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Мотта
|Команда
|Чарльтон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мерате
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 мая 1986 (36 лет)
|Рост
|186
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чарльтон
|12
|0
|2
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.05.2016
|Был в запасе
|Чарльтон (Чарльтон)
|0:3
|Бернли (Бернли)
|30.04.2016
|Был в запасе
|Лидс (Лидс)
|1:2
|Чарльтон (Чарльтон)
|23.04.2016
|1' -63'
|Чарльтон (Чарльтон)
|1:3
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|19.04.2016
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|0:0
|Чарльтон (Чарльтон)
|16.04.2016
|78' -90'
|Чарльтон (Чарльтон)
|0:1
|Дерби Каунти (Дерби)
|09.04.2016
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|2:1
|Чарльтон (Чарльтон)
|05.04.2016
|19' -87'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|0:0
|Чарльтон (Чарльтон)
|02.04.2016
|1' -90'
|Чарльтон (Чарльтон)
|2:1
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|19.03.2016
|1' -90'
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|3:0
|Чарльтон (Чарльтон)
|13.03.2016
|1' -90'
|Чарльтон (Чарльтон)
|2:0
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|08.03.2016
|1' -90'
|Чарльтон (Чарльтон)
|0:0
|Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)
|05.03.2016
|1' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|1:2
|Чарльтон (Чарльтон)
|56'
|27.02.2016
|1' -77'
|Чарльтон (Чарльтон)
|3:4
|Рединг (Рединг)
|7'
|23.02.2016
|1' -78'
|Престон (Престон)
|2:1
|Чарльтон (Чарльтон)
|37'
|20.02.2016
|67' -90'
|Фулхэм (Лондон)
|3:0
|Чарльтон (Чарльтон)