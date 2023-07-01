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Тип трансфера
01.07.23 / -
Без клуба
Завершил
01.07.19 / 13.01.20
Свободный агент
16.07.18 / 01.07.19
Свободный агент
31.01.17 / 16.07.18
Без клуба
Свободный агент
01.07.16 / 31.01.17
Свободный агент
12.02.16 / 01.07.16
Без клуба
Свободный агент
01.07.15 / 12.02.16
Свободный агент
26.02.15 / 01.07.15
Свободный агент
23.01.14 / 30.06.14
Аренда
19.07.12 / 30.06.13
Аренда
01.07.11 / 26.02.15
3,75 млн €
05.07.10 / 30.06.11
Аренда 1,25 млн €
01.07.10 / 01.07.11
1,45 млн €
01.07.09 / 01.07.10
3,50 млн €
01.02.09 / 30.06.09
Аренда
28.07.07 / 30.06.08
Аренда
01.07.05 / 01.07.09
2,85 млн €