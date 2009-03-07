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    Луиджи Сала - статистика

    Защитник
    Имя Луиджи
    Фамилия Сала
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Мариано-Коменсе
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 21 февраля 1974 (49 лет)
    Рост 188
    Вес 81
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Удинезе 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.05.2009 Был в запасе Удинезе (Удине) 6:2 Кальяри (Кальяри)
    24.05.2009 Был в запасе Сампдория (Генуя) 2:2 Удинезе (Удине)
    16.05.2009 Был в запасе Удинезе (Удине) 2:1 Милан (Милан)
    09.05.2009 Был в запасе Лацио (Рим) 1:3 Удинезе (Удине)
    03.05.2009 Был в запасе Удинезе (Удине) 3:0 Аталанта (Бергамо)
    25.04.2009 1' -90' Кьево (Верона) 0:2 Удинезе (Удине)
    12.04.2009 Был в запасе Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия) 0:2 Удинезе (Удине)
    05.04.2009 Был в запасе Удинезе (Удине) 0:1 Интер (Милан)
    22.03.2009 Был в запасе Дженоа (Генуя) 2:0 Удинезе (Удине)
    07.03.2009 Был в запасе Рома (Рим) 1:1 Удинезе (Удине)
    22.02.2009 Был в запасе Торино (Турин) 1:0 Удинезе (Удине)
    21.12.2008 1' -90' Милан (Милан) 5:1 Удинезе (Удине)
    14.12.2008 1' -90' Удинезе (Удине) 3:3 Лацио (Рим)
    07.12.2008 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 3:0 Удинезе (Удине)
    30.11.2008 Был в запасе Удинезе (Удине) 0:1 Кьево (Верона)
    22.11.2008 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 4:2 Удинезе (Удине)
    16.11.2008 Был в запасе Удинезе (Удине) 0:1 Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия)
    09.11.2008 Был в запасе Интер (Милан) 1:0 Удинезе (Удине)
    29.10.2008 Был в запасе Катания (Катания) 0:2 Удинезе (Удине)
    26.10.2008 Был в запасе Удинезе (Удине) 3:1 Рома (Рим)
    05.10.2008 Был в запасе Удинезе (Удине) 2:0 Торино (Турин)
    28.09.2008 Был в запасе Удинезе (Удине) 2:1 Сиена (Сиена)
    24.09.2008 Был в запасе Болонья (Болонья) 0:3 Удинезе (Удине)
    14.09.2008 Был в запасе Ювентус (Турин) 1:0 Удинезе (Удине)
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