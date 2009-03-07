|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Удинезе
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.05.2009
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|6:2
|Кальяри (Кальяри)
|24.05.2009
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|2:2
|Удинезе (Удине)
|16.05.2009
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|2:1
|Милан (Милан)
|09.05.2009
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|1:3
|Удинезе (Удине)
|03.05.2009
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|3:0
|Аталанта (Бергамо)
|25.04.2009
|1' -90'
|Кьево (Верона)
|0:2
|Удинезе (Удине)
|12.04.2009
|Был в запасе
|Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия)
|0:2
|Удинезе (Удине)
|05.04.2009
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|0:1
|Интер (Милан)
|22.03.2009
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|2:0
|Удинезе (Удине)
|07.03.2009
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|1:1
|Удинезе (Удине)
|22.02.2009
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|1:0
|Удинезе (Удине)
|21.12.2008
|1' -90'
|Милан (Милан)
|5:1
|Удинезе (Удине)
|14.12.2008
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|3:3
|Лацио (Рим)
|07.12.2008
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|3:0
|Удинезе (Удине)
|30.11.2008
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|0:1
|Кьево (Верона)
|22.11.2008
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|4:2
|Удинезе (Удине)
|16.11.2008
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|0:1
|Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия)
|09.11.2008
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|1:0
|Удинезе (Удине)
|29.10.2008
|Был в запасе
|Катания (Катания)
|0:2
|Удинезе (Удине)
|26.10.2008
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|3:1
|Рома (Рим)
|05.10.2008
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|2:0
|Торино (Турин)
|28.09.2008
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|2:1
|Сиена (Сиена)
|24.09.2008
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|0:3
|Удинезе (Удине)
|14.09.2008
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|1:0
|Удинезе (Удине)