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Луиджи Сала
Статистика
Луиджи Сала - статистика
Завершил карьеру
21 февраля 1974 (52), Мариано-Коменсе
#3 | Защитник
188 см | 81 кг
Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2008/2009
Кубок УЕФА 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Удинезе
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Удинезе
6 : 2
31.05.2009
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Сампдория
2 : 2
24.05.2009
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
2 : 1
16.05.2009
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Лацио
1 : 3
09.05.2009
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Удинезе
3 : 0
03.05.2009
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Кьево
0 : 2
25.04.2009
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Реджо-ди-Калабрия
0 : 2
12.04.2009
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Удинезе
0 : 1
05.04.2009
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Дженоа
2 : 0
22.03.2009
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Рома
1 : 1
07.03.2009
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Торино
1 : 0
22.02.2009
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Милан
5 : 1
21.12.2008
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Удинезе
3 : 3
14.12.2008
Лацио
1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Аталанта
3 : 0
07.12.2008
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Удинезе
0 : 1
30.11.2008
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Фиорентина
4 : 2
22.11.2008
Удинезе
Был в запасе
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