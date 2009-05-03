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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Аталанта
Удинезе - Аталанта: обзор матча 03 мая 2009
Удинезе
03.05.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 34 тур
3 : 0
Завершен
Аталанта
43'
Ф. Квальярелла
74'
Ф. Квальярелла
90'
Д. Паскуале
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Аталанта
Замена
Н. Зимлинг
️️️️
Д. Паскуале
ГОЛ! 3:0!
Д. Паскуале
Замена
А. Лукович
️️️️
Ф. Квальярелла
Замена
М. Пеллегрино
️️️️
Л. Таламонти
Вторая желтая
Д. Беллини
ГОЛ! 2:0!
Ф. Квальярелла
Желтая карточка
Л. Чигарини
Замена
Д. Плазмати
️️️️
М. Дефенди
Замена
К. Ободо
️️️️
К. Асамоа
Желтая карточка
Л. Таламонти
Замена
Ф. Пелузо
️️️️
Д. Капелли
Желтая карточка
К. Дони
ГОЛ! 1:0!
Ф. Квальярелла
Желтая карточка
Л. Чигарини
15'
Желтая карточка
Д. Беллини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
27
Фелипе
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
3
Симоне Пепе
ЛП
88
Гекхан Инлер
ЦП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
17
Томас Манфредини
ЦЗ
0
Леонардо Таламонти
ЦЗ
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
34
Марино Дефенди
ПП
27
Кристиано Дони
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Удинезе
22
Эмануэле Беларди
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
3
Луиджи Сала
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
25
Ники Зимлинг
ЦП
10
Кристиан Ободо
ЦП
Аталанта
91
Симоне Коломби
ВР
3
Максимилано Пеллегрино
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
82
Франческо Парравичини
ЦП
0
Диего Де Ашентис
ЦП
23
Джанвито Плазмати
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
4-4-2
1
Ханданович
26
Паскуале
27
Фелипе
25
Сапата
22
Исла
3
Пепе
88
Инлер
10
Д'Агостино
27
Асамоа
9
Флоро Флорес
27
Квальярелла
4-4-2
47
Консильи
17
Манфредини
0
Таламонти
25
Капелли
6
Беллини
34
Дефенди
8
Чигарини
19
Падоин
17
Гуаренте
10
Флоккари
27
Дони
27
Квальярелла
3
Лукович
3
Лукович
27
Квальярелла
26
Паскуале
25
Зимлинг
25
Зимлинг
26
Паскуале
27
Асамоа
10
Ободо
10
Ободо
27
Асамоа
0
Таламонти
3
Пеллегрино
3
Пеллегрино
0
Таламонти
25
Капелли
13
Пелузо
13
Пелузо
25
Капелли
34
Дефенди
23
Плазмати
23
Плазмати
34
Дефенди
Остались в запасе
Удинезе
Аталанта
22
Эмануэле Беларди
ВР
3
Луиджи Сала
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
Главный тренер
Паскуале Марино
91
Симоне Коломби
ВР
82
Франческо Парравичини
ЦП
0
Диего Де Ашентис
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Остались в запасе
22
Эмануэле Беларди
ВР
3
Луиджи Сала
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
Остались в запасе
91
Симоне Коломби
ВР
82
Франческо Парравичини
ЦП
0
Диего Де Ашентис
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Статистика матча Удинезе - Аталанта
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Никола Пьерпаоли
(Флоренция)
Стадион:
Удинезе Арена
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