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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Удинезе
Дженоа - Удинезе: обзор матча 22 марта 2009
Дженоа
22.03.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 29 тур
2 : 0
Завершен
Удинезе
60'
Д. Скулли
90'
Д. Милито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Удинезе
Замена
Ф. Модесто
️️️️
О. Миланетто
ГОЛ! 2:0!
Д. Милито
Замена
А. Ди Натале
️️️️
М. Исла
Желтая карточка
К. Сапата
Желтая карточка
С. Боккетти
Красная карточка
А. Санчес
Желтая карточка
М. Домицци
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
Н. Зимлинг
Замена
С. Папастатопулос
️️️️
Д. Скулли
Желтая карточка
Д. Бьява
ГОЛ! 1:0!
Д. Скулли
Замена
Р. Оливера
️️️️
М. Росси
Желтая карточка
М. Росси
18'
Желтая карточка
Г. Д'Агостино
Желтая карточка
Фелипе
Замена
Я. Копривец
️️️️
С. Ханданович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
34
Рубиньо
ВР
27
Маттео Феррари
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
28
Иван Юрич
ЦП
0
Омар Миланетто
ЦП
7
Марко Росси
ПП
22
Диего Милито
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
25
Ники Зимлинг
ЦП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Дженоа
16
Эудженио Ламанна
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
83
Рубен Оливера
ЦП
Удинезе
37
Ян Копривец
ВР
3
Луиджи Сала
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
88
Гекхан Инлер
ЦП
10
Кристиан Ободо
ЦП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
4-3-3
34
Рубиньо
27
Феррари
20
Бьява
4
Кришито
16
Боккетти
28
Юрич
0
Миланетто
7
Росси
10
Скулли
17
Палладино
22
Милито
3-2-3-2
1
Ханданович
25
Сапата
6
Домицци
27
Фелипе
22
Исла
26
Паскуале
25
Зимлинг
10
Д'Агостино
27
Асамоа
9
Флоро Флорес
4
Санчес
10
Скулли
19
Папастатопулос
19
Папастатопулос
10
Скулли
0
Миланетто
32
Модесто
32
Модесто
0
Миланетто
7
Росси
83
Оливера
83
Оливера
7
Росси
1
Ханданович
37
Копривец
37
Копривец
1
Ханданович
22
Исла
10
Ди Натале
10
Ди Натале
22
Исла
25
Зимлинг
27
Квальярелла
27
Квальярелла
25
Зимлинг
Остались в запасе
Дженоа
Удинезе
16
Эудженио Ламанна
ВР
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
3
Луиджи Сала
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
88
Гекхан Инлер
ЦП
10
Кристиан Ободо
ЦП
Главный тренер
Паскуале Марино
Остались в запасе
16
Эудженио Ламанна
ВР
Остались в запасе
3
Луиджи Сала
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
88
Гекхан Инлер
ЦП
10
Кристиан Ободо
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Паскуале Марино
Статистика матча Дженоа - Удинезе
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Никола Айрольди
(Молфетта)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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