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    Вадим Червак - статистика

    #20 | Защитник
    Имя Вадим
    Отчество Витальевич
    Фамилия Червак
    Команда Металлист 1925
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 27 мая 1999 (25 лет)
    Рост 186
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    25.05.2024 Был в запасе Металлист 1925 1:2 Верес Украина. Премьер-лига, 30 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Металлист 1925 13 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.05.2024 Был в запасе Металлист 1925 (Харьков) 1:2 Верес (Ровно)
    19.05.2024 1' -90' Металлист 1925 (Харьков) 3:2 Полесье (Житомир)
    28.04.2024 Был в запасе Кривбасс (Кривой Рог) 3:0 Металлист 1925 (Харьков)
    22.04.2024 Был в запасе Металлист 1925 (Харьков) 1:1 Оболонь (Киев)
    07.04.2024 Был в запасе Колос (Ковалевка) 1:1 Металлист 1925 (Харьков)
    31.03.2024 1' -90' Заря (Луганск) 2:1 Металлист 1925 (Харьков)
    16.03.2024 1' -90' Металлист 1925 (Харьков) 1:4 Рух (Львов)
    08.03.2024 1' -90' Металлист 1925 (Харьков) 1:1 ЛНЗ (Черкасы)
    02.03.2024 1' -90' Минай (Минай) 2:0 Металлист 1925 (Харьков)
    25.02.2024 1' -90' Металлист 1925 (Харьков) 2:4 Динамо (Киев)
    11.12.2023 Был в запасе Металлист 1925 (Харьков) 0:3 Александрия (Александрия)
    07.12.2023 1' -90' Динамо (Киев) 4:2 Металлист 1925 (Харьков)
    03.12.2023 1' -90' Шахтер (Донецк) 2:0 Металлист 1925 (Харьков)
    11.11.2023 Был в запасе Полесье (Житомир) 2:1 Металлист 1925 (Харьков)
    05.11.2023 Был в запасе Металлист 1925 (Харьков) 2:1 Черноморец (Одесса)
    29.10.2023 Был в запасе Ворскла (Полтава) 1:1 Металлист 1925 (Харьков)
    20.10.2023 Был в запасе Металлист 1925 (Харьков) 1:3 Кривбасс (Кривой Рог)
    08.10.2023 1' -90' Оболонь (Киев) 1:0 Металлист 1925 (Харьков)
    02.10.2023 1' -90' Днепр-1 (Днепр) 1:0 Металлист 1925 (Харьков)
    24.09.2023 1' -90' Металлист 1925 (Харьков) 0:0 Колос (Ковалевка)
    15.09.2023 1' -90' Металлист 1925 (Харьков) 2:1 Заря (Луганск)
    03.09.2023 1' -90' Рух (Львов) 1:1 Металлист 1925 (Харьков)
    19.08.2023 Был в запасе Металлист 1925 (Харьков) 1:0 Минай (Минай)
    05.08.2023 Был в запасе Александрия (Александрия) 1:0 Металлист 1925 (Харьков)
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