Nicklas Mouritsen - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Nicklas Mouritsen
|Команда
|Оденсе
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Nicklas Mouritsen
|Команда
|Оденсе
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оденсе
|22
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.05.2024
|82' -90'
|Виборг (Виборг)
|2:1
|Оденсе (Оденсе)
|19.05.2024
|76' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|2:0
|Рандерс (Рандерс)
|16.05.2024
|83' -90'
|Видовре (Видовре)
|1:2
|Оденсе (Оденсе)
|10.05.2024
|26' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|1:2
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|06.05.2024
|46' -90'
|Вайле (Вайле)
|3:2
|Оденсе (Оденсе)
|28.04.2024
|1' -62'
|Оденсе (Оденсе)
|1:2
|Видовре (Видовре)
|19.04.2024
|46' -90'
|Рандерс (Рандерс)
|2:2
|Оденсе (Оденсе)
|12.04.2024
|46' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|1:3
|Виборг (Виборг)
|05.04.2024
|Был в запасе
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|0:0
|Оденсе (Оденсе)
|02.04.2024
|36' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|0:1
|Вайле (Вайле)
|17.03.2024
|64' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|0:2
|Копенгаген (Копенгаген)
|10.03.2024
|46' -90'
|Вайле (Вайле)
|0:1
|Оденсе (Оденсе)
|03.03.2024
|72' -90'
|Орхус (Орхус)
|1:1
|Оденсе (Оденсе)
|74'
|25.02.2024
|1' -72'
|Оденсе (Оденсе)
|0:3
|Брондбю (Бреннбю)
|16.02.2024
|1' -76'
|Виборг (Виборг)
|1:2
|Оденсе (Оденсе)
|03.12.2023
|1' -77'
|Оденсе (Оденсе)
|1:1
|Нордшелланд (Фарум)
|26.11.2023
|1' -90'
|Рандерс (Рандерс)
|0:1
|Оденсе (Оденсе)
|12.11.2023
|62' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|0:2
|Видовре (Видовре)
|04.11.2023
|77' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|2:2
|Оденсе (Оденсе)
|29.10.2023
|84' -90'
|Силькеборг (Силькеборг)
|0:0
|Оденсе (Оденсе)
|23.10.2023
|Был в запасе
|Оденсе (Оденсе)
|1:2
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|08.10.2023
|46' -90'
|Нордшелланд (Фарум)
|0:1
|Оденсе (Оденсе)
|79'
|02.10.2023
|Был в запасе
|Оденсе (Оденсе)
|1:2
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|24.09.2023
|1' -90'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|2:1
|Оденсе (Оденсе)
|18.09.2023
|65' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|0:3
|Силькеборг (Силькеборг)