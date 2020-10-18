Кристиан Маджо - статистика
#11 | Защитник
|Имя
|Кристиан
|Фамилия
|Маджо
|Команда
|Беневенто
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 февраля 1982 (41 год)
|Рост
|184
|Вес
|79
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Кристиан
|Фамилия
|Маджо
|Команда
|Беневенто
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 февраля 1982 (41 год)
|Рост
|184
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Беневенто
|8
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.01.2021
|Был в запасе
|Беневенто (Беневенто)
|2:2
|Торино (Турин)
|17.01.2021
|Был в запасе
|Кротоне (Кротоне)
|4:1
|Беневенто (Беневенто)
|09.01.2021
|1' -90'
|Беневенто (Беневенто)
|1:4
|Аталанта (Бергамо)
|06.01.2021
|90' -90'
|Кальяри (Кальяри)
|1:2
|Беневенто (Беневенто)
|28.11.2020
|33' -60'
|Беневенто (Беневенто)
|1:1
|Ювентус (Турин)
|59'
|22.11.2020
|66' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|0:1
|Беневенто (Беневенто)
|07.11.2020
|14' -90'
|Беневенто (Беневенто)
|0:3
|Специя (Ла Специя)
|83'
|02.11.2020
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|3:1
|Беневенто (Беневенто)
|25.10.2020
|64' -90'
|Беневенто (Беневенто)
|1:2
|Наполи (Неаполь)
|18.10.2020
|86' -90'
|Рома (Рим)
|5:2
|Беневенто (Беневенто)
|04.10.2020
|Был в запасе
|Беневенто (Беневенто)
|1:0
|Болонья (Болонья)
|30.09.2020
|1' -46'
|Беневенто (Беневенто)
|2:5
|Интер (Милан)
|26.09.2020
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|2:3
|Беневенто (Беневенто)