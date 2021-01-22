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Кристиан Маджо - статистика

Завершил карьеру
11 февраля 1982 (44)
#11 | Защитник
184 см | 79 кг
Италия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Беневенто
8
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 19 тур
Беневенто
2 : 2
22.01.2021
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Кротоне
4 : 1
17.01.2021
Беневенто
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Беневенто
1 : 4
09.01.2021
Аталанта
1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Кальяри
1 : 2
06.01.2021
Беневенто
90' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Беневенто
1 : 1
28.11.2020
Ювентус
33' - 60'
59'
Италия. Серия А, 8 тур
Фиорентина
0 : 1
22.11.2020
Беневенто
66' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Беневенто
0 : 3
07.11.2020
Специя
14' - 90'
83'
Италия. Серия А, 6 тур
Верона
3 : 1
02.11.2020
Беневенто
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Беневенто
1 : 2
25.10.2020
Наполи
64' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Рома
5 : 2
18.10.2020
Беневенто
86' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Беневенто
1 : 0
04.10.2020
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Беневенто
2 : 5
30.09.2020
Интер
1' - 46'
Италия. Серия А, 2 тур
Сампдория
2 : 3
26.09.2020
Беневенто
Был в запасе
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