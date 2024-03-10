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    Giorgio Galli - статистика

    #96 | Полузащитник
    Имя Giorgio Galli
    Команда Лекко
    Состав Основной
    Позиция Полузащитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лекко 26 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.05.2024 Был в запасе Лекко (Лекко) 2:3 Модена (Модена)
    05.05.2024 64' -90' Брешиа (Брешиа) 4:1 Лекко (Лекко)
    01.05.2024 Был в запасе Лекко (Лекко) 0:1 Сампдория (Генуя)
    27.04.2024 Был в запасе Парма (Парма) 4:0 Лекко (Лекко)
    20.04.2024 Был в запасе Лекко (Лекко) 1:2 Венеция (Венеция)
    13.04.2024 1' -56' Лекко (Лекко) 1:0 Реджана 1919 (Реджо-ди-Эмилия)
    06.04.2024 70' -90' Специя (Ла Специя) 1:1 Лекко (Лекко)
    01.04.2024 65' -90' Лекко (Лекко) 1:1 Циттаделла (Циттаделла)
    17.03.2024 1' -69' Асколи (Асколи-Пичено) 4:1 Лекко (Лекко)
    10.03.2024 1' -90' Лекко (Лекко) 0:1 Палермо (Палермо)
    85'
    02.03.2024 Был в запасе Зюйдтироль (Брессаноне) 1:0 Лекко (Лекко)
    27.02.2024 1' -62' Лекко (Лекко) 0:3 Комо (Комо)
    24.02.2024 1' -90' Тернана (Терни) 0:0 Лекко (Лекко)
    17.02.2024 1' -62' Лекко (Лекко) 1:3 Козенца (Козенца)
    10.02.2024 Был в запасе Бари (Бари) 3:1 Лекко (Лекко)
    03.02.2024 1' -46' Лекко (Лекко) 0:1 Кремонезе (Кремона)
    44'
    27.01.2024 1' -53' Феральписало (Сало) 4:1 Лекко (Лекко)
    51'
    20.01.2024 Был в запасе Лекко (Лекко) 1:3 Пиза (Пиза)
    12.01.2024 Был в запасе Катанцаро (Катанцаро) 5:3 Лекко (Лекко)
    26.12.2023 86' -90' Лекко (Лекко) 2:1 Зюйдтироль (Брессаноне)
    23.12.2023 73' -90' Венеция (Венеция) 2:2 Лекко (Лекко)
    17.12.2023 Был в запасе Лекко (Лекко) 2:3 Тернана (Терни)
    09.12.2023 64' -90' Сампдория (Генуя) 2:0 Лекко (Лекко)
    03.12.2023 46' -90' Лекко (Лекко) 1:0 Бари (Бари)
    28.11.2023 Был в запасе Комо (Комо) 0:0 Лекко (Лекко)
    25.11.2023 80' -90' Кремонезе (Кремона) 1:0 Лекко (Лекко)
    12.11.2023 63' -90' Лекко (Лекко) 3:2 Парма (Парма)
    08.11.2023 46' -90' Лекко (Лекко) 0:0 Специя (Ла Специя)
    05.11.2023 1' -68' Реджана 1919 (Реджо-ди-Эмилия) 1:1 Лекко (Лекко)
    29.10.2023 1' -62' Палермо (Палермо) 1:2 Лекко (Лекко)
    24.10.2023 1' -55' Пиза (Пиза) 1:2 Лекко (Лекко)
    21.10.2023 64' -90' Лекко (Лекко) 0:2 Асколи (Асколи-Пичено)
    26.09.2023 1' -73' Лекко (Лекко) 1:2 Феральписало (Сало)
    23.09.2023 1' -90' Модена (Модена) 0:0 Лекко (Лекко)
    16.09.2023 55' -90' Лекко (Лекко) 0:2 Брешиа (Брешиа)
    03.09.2023 1' -90' Лекко (Лекко) 3:4 Катанцаро (Катанцаро)
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