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Демба Ба
Новости
Демба Ба - новости
Завершил карьеру
25 мая 1985 (41), Севрес
#19 | Нападающий
189 см | 80 кг
Сенегал | Франция
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Публикации
Демба Ба – об Аргентине: «Убежище для сбежавших нацистов. Они принимали военных преступников с 1945 года»
2024.07.19 18:10
15
Ба: «Молодые европейцы поедут в Россию не из-за денег, а из-за Рангника»
2021.09.18 11:59
3
Экс-нападающий «Челси» Демба Ба приехал в Москву учиться у Рангника. Он хочет стать спортивным директором
2021.09.16 16:35
Экс-форвард «Челси» Демба Ба завершил карьеру
2021.09.14 00:33
Ба и Чолтеску помирились после расистского скандала в матче «ПСЖ» – «Истанбул»
2020.12.15 07:59
1
Демба Ба: «Вы никогда не говорите «белый парень», но говорите «черный» на чернокожего»
2020.12.09 00:49
34
Ба: «Если Мане подойдет ко мне и скажет, что он лучше Месси, я дам ему по лицу»
2020.01.17 11:21
3
Демба Ба: «Хочу, чтобы все чернокожие игроки убрались из Серии А»
2019.09.04 14:33
11
Фото
Демба Ба – о падении Джеррарда в 2014-м: «Мне не было его жаль. Не болею ни за него, ни за «Ливерпуль», ни за «Сити»
2019.04.13 19:34
1
Ярмоленко – первый с 2011 года игрок «Вест Хэма», оформивший дубль в первом матче в стартовом составе
2018.09.17 11:36
Китайского игрока дисквалифицировали на шесть матчей за расизм в адрес Ба
2018.08.11 09:49
5
Фото
Демба Ба перешел в «Бешикташ» на правах аренды
2017.01.31 16:25
1
Демба Ба вернулся в «Бешикташ» из Китая
2017.01.31 11:05
Видео
Демба Ба не собирается завершать карьеру
2016.07.20 09:15
Видео
Демба Ба поблагодарил за поддержку после страшной травмы
2016.07.20 07:07
1
Фото
Демба Ба пропустит 8 месяцев из-за перелома ноги
2016.07.18 11:55
9
Видео
Демба Ба сломал ногу в матче чемпионата Китая
2016.07.17 16:34
12
Демба Ба продолжает обижаться на Моуринью
2016.03.31 16:29
6
Робин Ван Перси отказался переходить в «Бешикташ»
2015.07.04 13:55
47
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