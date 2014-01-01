Демба Ба – о падении Джеррарда в 2014-м: «Мне не было его жаль. Не болею ни за него, ни за «Ливерпуль», ни за «Сити»

Нападающий «Истанбула Башакшехир» Демба Ба рассказал о матче с «Ливерпулем» в апреле 2014-го года.

Выступая за «Челси», француз перехватил мяч после падения Стивена Джеррарда и установил окончательный счет – 2:0. Ряд СМИ рассматривают момент как стоивший команде Брендана Роджерса чемпионства.

«Мне не было его жаль. Не болею ни за него, ни за «Ливерпуль», ни за «Манчестер Сити», который впоследствии выиграл титул.

Это просто часть игры. Примерно как «Кристал Пэлас» в прошлом году. Команда уже ни за что не боролась, но обыграла «Сток» и лишила их места в Премьер-лиге», – цитирует Ба talkSPORT со ссылкой на The Sun.