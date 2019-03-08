Джеррард: «Победа «Ливерпуля» в АПЛ не залечит мою рану»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард заявил, что все еще помнит о своей ошибке, лишившей красных чемпионства в сезоне-2013/14.

Тогда в матче 36-го тура АПЛ с «Челси» (0:2) англичанин в конце первого тайма потерял мяч и позволил нападающему лондонцев Демба Ба открыть счет. В самом конце встречи Виллиан удвоил счет. В результате «Ливерпуль» позволил «Манчестер Сити» сравняться с собой по очкам.

В следующей игре с «Кристал Пэлас» ливерпульцы сыграли вничью. В итоге на финише «Сити» опередил красных на два очка.

В этом сезоне «Ливерпуль» после 29-ти туров отстает от «Манчестер Сити» на один балл.

«Эта рана была открытой с момента моего выступления. Я не уверен, что ее можно залечить, потому что я не могу изменить произошедшего.

Это не влияет на мои чувства к «Ливерпулю» сейчас. Я смотрю на команду игроков, с некоторыми из которых я до сих пор дружу. Я вижу поддержку, которая давала мне абсолютно все.

Я просто надеюсь ради них и для себя, как для болельщика, что в конце турнира они победят. Но это не заставит меня или мою рану чувствовать себя иначе», – сказал Джеррард.