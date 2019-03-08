Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Джеррард: «Победа «Ливерпуля» в АПЛ не залечит мою рану»

    Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард заявил, что все еще помнит о своей ошибке, лишившей красных чемпионства в сезоне-2013/14.

    Тогда в матче 36-го тура АПЛ с «Челси» (0:2) англичанин в конце первого тайма потерял мяч и позволил нападающему лондонцев Демба Ба открыть счет. В самом конце встречи Виллиан удвоил счет. В результате «Ливерпуль» позволил «Манчестер Сити» сравняться с собой по очкам.

    В следующей игре с «Кристал Пэлас» ливерпульцы сыграли вничью. В итоге на финише «Сити» опередил красных на два очка.

    В этом сезоне «Ливерпуль» после 29-ти туров отстает от «Манчестер Сити» на один балл.

    «Эта рана была открытой с момента моего выступления. Я не уверен, что ее можно залечить, потому что я не могу изменить произошедшего.

    Это не влияет на мои чувства к «Ливерпулю» сейчас. Я смотрю на команду игроков, с некоторыми из которых я до сих пор дружу. Я вижу поддержку, которая давала мне абсолютно все.

    Я просто надеюсь ради них и для себя, как для болельщика, что в конце турнира они победят. Но это не заставит меня или мою рану чувствовать себя иначе», – сказал Джеррард.

    Источник: The Independent

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.03.2019 13:34
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 9 марта 2019, 15:04

      Важные матчи ,в которых есть твоя ошибка,запоминаются надолго.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 8 марта 2019, 19:15

      все верно Джи,сложно представить сколько из-за тебя ливер упускал шансов на чемпионство,а достаточно было просто покинуть клуб)))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 8 марта 2019, 14:01

      Сити снова будет чемпионом, а проигрывает команда, а не кто-то конкретно. Джеррард себя накручивает.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Cules2013 8 марта 2019, 15:56

      Не будет Сити чемпионом

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Татарин за ЦСКА 8 марта 2019, 16:52

      ага, меня все за идиота считали, когда я сказал, что Сити отыграет 9 очков отрыва, и что? уже +1

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Cules2013 8 марта 2019, 17:49

      Ну это читалось,так как у Ливерпуль должен был случиться спад.
      Теперь Ливерпуль станет чемпионом-скринь

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 > Татарин за ЦСКА 8 марта 2019, 17:49

      У Сити сейчас объективно больше шансов на победу и главным их преимуществом является тот факт, что там практически нет деления на основных и дублеров, это просто удивительно - Сити имеет практически два равноценных состава, при этом каждый игрок полностью отдается игре, выходя на поле и уважает решение тренера, так как он построил четкую субординацию и его авторитет непререкаем. Это слишком большое подспорье в таком сложном и длинном турнире, Ливерпуль сейчас не готов - у них вылетает 1-2 человека из состава и всё, команды нет...и посмотреть на Сити, который полсезона играл без своего лучшего игрока - Де Брюйне...
      Как бы многим не хотелось, если небесно-голубые выиграют трофей в этом сезоне это будет абсолютно заслуженно и по делу.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Maxi_7 8 марта 2019, 18:07

      Скринь.Чемпионом станет Ливерпуль

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15

      alex3366 > Maxi_7 8 марта 2019, 18:20

      Основной игрок у них Агуэро а не Де Брюйне по этому сезону и если вылетит Агуэро сити ждёт сложная концовка .

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11