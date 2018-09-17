Ярмоленко – первый с 2011 года игрок «Вест Хэма», оформивший дубль в первом матче в стартовом составе

Накануне состоялся матч пятого тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Эвертон» и «Вест Хэм». Игра завершилась со счетом 1:3.

Нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко оформил в этой встрече дубль. Украинец стал четвертым в истории клуба игроком, который забил два гола в первом же матче в стартовом составе.

В текущем сезоне футболист четыре раза выходил на замену и не совершил ни одного результативного действия. Последним, кто забивал за «Вест Хэм» два гола в первом матче в стартовом составе, был Демба Ба в 2011 году. Он отметился во встрече с «Вест Бромвичем» (3:3).