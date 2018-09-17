Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ярмоленко – первый с 2011 года игрок «Вест Хэма», оформивший дубль в первом матче в стартовом составе

    Накануне состоялся матч пятого тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Эвертон» и «Вест Хэм». Игра завершилась со счетом 1:3.

    Нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко оформил в этой встрече дубль. Украинец стал четвертым в истории клуба игроком, который забил два гола в первом же матче в стартовом составе.

    В текущем сезоне футболист четыре раза выходил на замену и не совершил ни одного результативного действия. Последним, кто забивал за «Вест Хэм» два гола в первом матче в стартовом составе, был Демба Ба в 2011 году. Он отметился во встрече с «Вест Бромвичем» (3:3).

    Источник: Opta

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.09.2018 11:36
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11